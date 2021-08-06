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«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт

«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт
Иллюстрация: DK.RU

«Когда я первый раз встретился со спортсменками, они оказались настолько маленькие и щупленькие, что я не знал, как их тренировать», — Андрей Лалетин, главный тренер Баскетбольного клуба «Сима-Ленд».

#СПОРТ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Официально женский баскетбол зародился в 1893 г. в США: Сенда Беренсон, преподаватель физвоспитания, провела игру между студентками первого и второго курса Смитовского колледжа. Женский баскетбол пришел в СССР в 1920-х, игру включили в школьную программу, начали проводить соревнования. Сегодня женский баскетбол в России не самый популярный вид спорта, однако наши спортсменки показывают высокий уровень игры и завоевывают призовые места на Олимпиаде, Чемпионате мира и Чемпионате Европы.

Екатеринбург не стал исключением. Баскетбол входит в программу физкультуры для девочек, развиваются спортивные клубы и спортшколы. Андрей Лалетин — главный тренер Баскетбольного клуба «Сима-Ленд». Под его началом в 2021 г. студенческая команда «УрФУ Сима-Ленд» взяла серебро в «Финале восьми» студенческой суперлиги, на Универсиаде среди вузов Екатеринбурга и Суперфинале АСБ. Школьная команда «Сима-Ленд КЭС» заняла первое место в чемпионате «КЭС Баскет».

Андрей Лалетин рассказал DK.RU об особенностях работы баскетбольного клуба, а воспитанницы БК «Сима-Ленд»: Мария Пахаренко, Валерия Стрелкова и Елизавета Колотовкина — о сложностях тренировочного процесса и атмосфере в команде.

«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт 1

«Хотим, чтобы спортсменки чувствовали себя звездами»

Андрей Лалетин рассказывает, что история спортивного проекта начинается с Юрия Потапкина, директора баскетбольного клуба «Сима-Ленд»:

— Его дочка училась в лицее №135 и очень любила играть в баскетбол. Юрий Васильевич задумал создать спортивный класс на базе этой гимназии, собрать женскую баскетбольную команду, чтобы девчонки были увлечены спортом и могли развить свои таланты в баскетболе.

В 2015 г. Юрий Васильевич реализовал проект вместе с Андреем Моисеевичем Симановским, который решил спонсировать команду. В это время я работал в ДЮСШ №3, где занимался первый состав девчонок 2001 г. р. Мне доводилось контактировать с их тренером и чуть-чуть помогать в выстраивании тренировочного процесса. В том же году мне сделали предложение стать главным тренером БК «Сима-Ленд» и я согласился.

Помню, когда я встретился с первым составом спортсменок, они оказались настолько маленькие и щупленькие, что я не знал, как их тренировать. Когда я спросил их, как они сыграли с флагманской на то время командой «УГМК», то они ответили: «136». Я уточнил: «136 на сколько?», а они говорят: «Мы проиграли 136 очков» (смеется). Я, если честно, удивился такому счету, но условия, которые были созданы для команды, показали результат. А результат этого проекта заключается в том, что те девчонки прошли большой путь, стали чемпионками России среди школьниц, закончили школу, успешно поступили в институт и баскетбол остался с ними.

А кто-то вообще метит попасть в профессиональную команду. Спорт стал преимуществом на их жизненном пути.

Для родителей важно, чтобы ребенок поступил в вуз и был чем-то увлечен. Баскетбол развивает дисциплину, которая помогает как в обучении, так и в совмещении образования со спортом. Участницы первой команды успешно поступили в УрФУ, в Аграрный университет, в УрГУПС, но главное, что все поступили. Баскетбол был с ними до 11 класса, с кем-то остался до сих пор. Это здорово, потому что девочки обычно уходят из баскетбола в 8-9 классе, появляются другие желания и интересы.

Наш тренер студенческой команды Екатерина Суворова признана тренером года по АСБ, а Денис Рубцов стал лучшим тренером среди школьных команд. «УрФУ Сима-Ленд» в этом сезоне заняли второе место в Кубке Белова и Студенческой лиге РЖД — это главные студенческие лиги в России. Елизавету Колотовкину, воспитанницу нашего проекта, признали MVP (лучшим игроком) женского студенческого баскетбола в России. Команду показывают по центральному телевидению, берут интервью. А когда мы в первый раз встретились, то они рассказывали, как проиграли 136 очков. Вот путь наших спортсменок и нашего клуба.

«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт 2Разбор полетов после тренировки

Сегодня в составе БК «Сима-Ленд» только две команды?

— Пока что две. Старшая команда — это «УрФУ Сима-Ленд», составленная из первого потока спортсменок из набора 2015 г. Университетская команда и раньше существовала, но девчонки из нашего клуба стали основными игроками. Вторая, младшая команда, — «Сима-Ленд КЭС» была создана в 2019 г. на базе школы № 106, в которой учился Андрей Симановский. Сейчас мы набираем еще один класс, чтобы школьная команда жила и дальше. А еще мы разрабатываем экосистему, в которую, кроме упомянутых составов, войдут детские команды — «Сима-Ленд Кидс». Система будет выглядеть так: младшие школьники, старшие школьники, студенты, и, надеемся, появятся профессионалы.

Есть ли цель воспитать профессиональных игроков?

— Всему свое время. Нужно давать возможности для будущей карьеры, но изначально растить профессионала — это не наша цель. Самое главное, чтобы у человека осталось хорошее здоровье и желание заниматься спортом. Мы не готовы лишать спортсменок образования и давать обещания большой карьеры в баскетболе. Пусть лучше учатся параллельно со спортом.

У нас нет цели что-то навязать. Просто хотим, чтобы наши спортсменки развивались как люди, как девушки, как игроки. Проект баскетбольного клуба еще на старте работы определил нашу философию. У нас на первом месте семья (не путать с командой) — родители, близкие. На втором месте — учеба и, в дальнейшем, работа. А баскетбол — это привилегия. Мы с «удовлетворительными» оценками не берем на сборы, на соревнования. Этим мы и отличаемся. Тем, что баскетбол идет после семьи и образования.

«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт 3

Как, по вашему мнению, развит женский баскетбол в сравнении с мужским?

— Для меня просто есть хороший и плохой баскетбол. Смотреть мужской или женский — право выбора. Один из самых известных советских баскетболистов и мой учитель Сергей Александрович Белов сказал мне: «Смотри NCAA (мужской студенческий баскетбол), чтобы увидеть скорость и энергию. Смотри женский баскетбол, чтобы увидеть хитрости». Это говорил топ спорта, великий тренер, который помогал мне развиваться. Женщины компенсируют меньшие физические характеристики хитрыми комбинациями, а мужской баскетбол более скоростной и агрессивный. Уловки и хитрости решают серьезные задачи в игре и это тоже очень интересно. Сейчас Олимпиада в Токио показывает это наглядно.

В Екатеринбурге много талантов. Здесь есть высокие девчонки, которые хорошо играют. Есть история спорта — тот же БК «Уралмаш» с сильной женской командой. Екатеринбург — невероятно баскетбольный город, здесь очень любят этот вид спорта, уважают и смотрят.

В 2017 г. я учился в США и меня привезли на финал женского студенческого баскетбола. Я две игры смотрел с открытым ртом. Это было удивительным открытием мира западного баскетбола, в том числе женского. Когда я показал этот финал нашей команде «Сима-Ленд», то кто-то из девчонок сказал, что эта игра смотрится как хорошее кино.

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С какими трудностями вы столкнулись, когда стали тренером?

— Раньше я работал с серьезными взрослыми командами и могу сказать, что по сравнению с ними у молодежных и детских составов есть отличительная сложность: не всегда дети и их родители преследуют те цели, которые есть у тренера. Это вопрос мотивации. С профессионалами работать легче, ведь все хотят выиграть, все настроены на результат. У детей могут быть пропуски тренировок, лень, несерьезный настрой и т. д. Тут нужно искать индивидуальный подход к каждому спортсмену, а это занимает время. Но я готов к такому вызову, потому что люблю свою работу.

Девочки живут эмоциями, а их дают победы. В баскетболе говорят: «Без побед любви нет». А чтобы побеждать нужно очень много тренироваться. Не каждый готов выкладываться на 100%.

Когда идет рост, то развиваются личностные результаты: начинаешь больше попадать, лучше владеть мячом, чувствуешь себя раскованно и спокойно на площадке. Баскетбол — это игра, а в игре нужно получать удовольствие от процесса.

Важно быть психологом при работе с детьми?

— Обязательно! Мой индивидуальный подход завязан на развитии личности. Очень важно объяснить человеку, чего он может добиться, если приложит старание. А личностный рост может быть только через преодоление. Мне в этом смысле помогает игровой бэкграунд, я играл в серьезных командах и на серьезных чемпионатах, поэтому могу на собственном примере показать путь спортсмена. Психология — это обязательный элемент тренировок: навыки ситуационного лидерства, система коммуникации, касания, владение голосом и т. д. Но в первую очередь помогает простая эмпатия и позитивная энергетика тренера.

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Что нужно для реализации такого спортивного проекта?

— Конечно, нужен свой спортзал — это дом спортсмена. Есть теория 10 тыс. часов, я считаю, что она работает в любой сфере. Если у спортсмена есть своя площадка, то ему намного легче и быстрее наработать эти 10 тыс. часов и стать мастером дела. Когда человек говорит, что занимается семь лет баскетболом, то что это значит? С какой периодичностью он занимался? Два раза в неделю? Ну тогда какие же это семь лет.

Также мы хотим создать свое комьюнити, фанбазу, вовлеченность общества. Тогда это превращается в волну. И тренер, и игроки уже не смогут остановиться в своем начинании.

В нашей стране очень важно, чтобы были созданы условия для развития. Изначально у девочек не было этих условий, но желание одного родителя — директора нашего спортклуба Юрия Васильевича и возможности Андрея Моисеевича изменили ситуацию.

К чему стремится ваш баскетбольный клуб?

— Цели давно поставлены. Мы хотим сделать так, чтобы наши младшие девчонки сдали ЕГЭ, поступили в вуз и выиграли «КЭС Баскет» — крупнейший чемпионат России среди школьников, а потом пополнили ряды нашей старшей команды —«УрФУ Сима-Ленд». У взрослой команды стоит цель выиграть студенческий чемпионат России.

В рамках целеполагания важно пытаться стать лучшим. В рамках проекта мы хотим, чтобы наши спортсменки стремились к идеалу. Мы не требуем от них первого места, а создаем такую атмосферу, чтобы они сами стремились к чемпионству. Мы мотивируем их быть лучшими, потому что тогда они сами добьются всего, чего хотят, и не только в спорте. А побочный эффект лучшего — хорошая карьера и доход.

Екатеринбург — очень талантливый город. Посмотрите, какой сильный волейбол, баскетбол, футбол. Это город со спортивной историей. Есть дети заслуженных мастеров спорта, которые теперь играют в сборной России. Это передается на генетическом уровне. Здесь огромный человеческий ресурс. И мы хотим, чтобы люди ходили на матчи своих спортсменов, чтобы они знали их в лицо, брали автографы, чтобы спортсмены могли чувствовать себя звездами. И мы стараемся продвигать наши соцсети, показывать, что баскетбол — это красиво. Мы открываем экосистему — расширяем границы спортивного проекта, хотим, чтобы больше детей имело возможность заниматься спортом. Моя личная мечта, чтобы хотя бы одна из наших девчонок попала на Олимпиаду.

«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт 6

«Мы придумывали способ победить»

В суперфинале турнира «КЭС Баскет» спортсменки из «Сима-Ленд КЭС» обыграли соперниц из Красноярска со счетом 76:60. Звание самого ценного игрока чемпионата получила участница команды «Сима-Ленд КЭС» Мария Пахаренко. DK.RU баскетболистка рассказала, что к соревнованиям готовилась особенно:

— Андрей Владиславович Лалетин стал менять тренировки: мы начали больше работать на скорость, на тактику, узнавали линии движения по площадке. За полтора месяца тренер нас очень хорошо подтянул в этих аспектах. Возможно, раньше нам этого момента не хватало.

Мария ПахаренкоНа фото: Мария Пахаренко

Что вам помогло выиграть?

— Мы с командой собирались вместе и обсуждали игру: кого нужно держать, какие игроки в противоположной команде самые сильные, смотрели игры соперников и разбирали на составляющие. На основе этого мы придумывали способы победить.

В 2021 г. команда «УрФУ Сима-Ленд» завоевала серебро в одних из самых важных турнирах года — Суперфинале Лиги Белова и Лиги РЖД. В финале чемпионатов участвовали спортсменки Валерия Стрелкова и Елизавета Колотовкина (Ассоциация студенческого баскетбола признала Елизавету лучшим игроком сезона). Девушки играют за БК «Сима-Ленд» с самого основания проекта и рассказывают, что баскетбольная команда стала важной частью их жизни:

Елизавета Колотовкина: Большинство времени мы проводим вместе, в спортзале. У нас очень тесный коллектив. Даже если мы поругаемся за пределами зала, то на площадке все обиды сразу пропадают. Сейчас даже сложно перейти в другую команду, потому что тут все свои.

Валерия Стрелкова: Мы вместе с восьмого класса, очень друг к другу привыкли. Мы связаны не только на площадке, но и за ее пределами — в любой ситуации мы остаемся друзьями.

Елизавета КолотовкинаНа фото: Елизавета Колотовкина

В этом сезоне вы отыграли шесть чемпионатов. Было трудно?

Е.К.: Баскетбол в принципе сложная игра, потому что кроме физической нагрузки постоянно работает голова. Этот сезон был самый сложный, мы тренировались весь год. Последние соревнования были в июне, уже началась усталость, но мы дотерпели.

В.С.: Выполнили минимум от той цели, которую поставили. Мы заняли второе место, но наша цель — стать чемпионами. Поэтому в следующем сезоне мы докажем, что достойны первого места.

Планируете построить карьеру в спорте?

В.С.: Я хочу до конца доиграть свой путь в БК «Сима-Ленд», закончить институт, а дальше посмотрим. Пока не загадываю.

Е.К.: Планирую идти по пути спорта. Я бы хотела поиграть в Высшей лиге. Но этот сезон я точно отыграю в «Сима-ленде», а там посмотрим, где я окажусь.

Валерия СтрелковаНа фото: Валерия Стрелкова

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Автор: Владимир Грибанов
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