«Без побед любви нет». Как уральский бизнес развивает независимый спорт

«Когда я первый раз встретился со спортсменками, они оказались настолько маленькие и щупленькие, что я не знал, как их тренировать», — Андрей Лалетин, главный тренер Баскетбольного клуба «Сима-Ленд».

Официально женский баскетбол зародился в 1893 г. в США: Сенда Беренсон, преподаватель физвоспитания, провела игру между студентками первого и второго курса Смитовского колледжа. Женский баскетбол пришел в СССР в 1920-х, игру включили в школьную программу, начали проводить соревнования. Сегодня женский баскетбол в России не самый популярный вид спорта, однако наши спортсменки показывают высокий уровень игры и завоевывают призовые места на Олимпиаде, Чемпионате мира и Чемпионате Европы.

Екатеринбург не стал исключением. Баскетбол входит в программу физкультуры для девочек, развиваются спортивные клубы и спортшколы. Андрей Лалетин — главный тренер Баскетбольного клуба «Сима-Ленд». Под его началом в 2021 г. студенческая команда «УрФУ Сима-Ленд» взяла серебро в «Финале восьми» студенческой суперлиги, на Универсиаде среди вузов Екатеринбурга и Суперфинале АСБ. Школьная команда «Сима-Ленд КЭС» заняла первое место в чемпионате «КЭС Баскет».

Андрей Лалетин рассказал DK.RU об особенностях работы баскетбольного клуба, а воспитанницы БК «Сима-Ленд»: Мария Пахаренко, Валерия Стрелкова и Елизавета Колотовкина — о сложностях тренировочного процесса и атмосфере в команде.

«Хотим, чтобы спортсменки чувствовали себя звездами»

Андрей Лалетин рассказывает, что история спортивного проекта начинается с Юрия Потапкина, директора баскетбольного клуба «Сима-Ленд»:

— Его дочка училась в лицее №135 и очень любила играть в баскетбол. Юрий Васильевич задумал создать спортивный класс на базе этой гимназии, собрать женскую баскетбольную команду, чтобы девчонки были увлечены спортом и могли развить свои таланты в баскетболе.

В 2015 г. Юрий Васильевич реализовал проект вместе с Андреем Моисеевичем Симановским, который решил спонсировать команду. В это время я работал в ДЮСШ №3, где занимался первый состав девчонок 2001 г. р. Мне доводилось контактировать с их тренером и чуть-чуть помогать в выстраивании тренировочного процесса. В том же году мне сделали предложение стать главным тренером БК «Сима-Ленд» и я согласился.

Помню, когда я встретился с первым составом спортсменок, они оказались настолько маленькие и щупленькие, что я не знал, как их тренировать. Когда я спросил их, как они сыграли с флагманской на то время командой «УГМК», то они ответили: «136». Я уточнил: «136 на сколько?», а они говорят: «Мы проиграли 136 очков» (смеется). Я, если честно, удивился такому счету, но условия, которые были созданы для команды, показали результат. А результат этого проекта заключается в том, что те девчонки прошли большой путь, стали чемпионками России среди школьниц, закончили школу, успешно поступили в институт и баскетбол остался с ними.

А кто-то вообще метит попасть в профессиональную команду. Спорт стал преимуществом на их жизненном пути.

Для родителей важно, чтобы ребенок поступил в вуз и был чем-то увлечен. Баскетбол развивает дисциплину, которая помогает как в обучении, так и в совмещении образования со спортом. Участницы первой команды успешно поступили в УрФУ, в Аграрный университет, в УрГУПС, но главное, что все поступили. Баскетбол был с ними до 11 класса, с кем-то остался до сих пор. Это здорово, потому что девочки обычно уходят из баскетбола в 8-9 классе, появляются другие желания и интересы.

Наш тренер студенческой команды Екатерина Суворова признана тренером года по АСБ, а Денис Рубцов стал лучшим тренером среди школьных команд. «УрФУ Сима-Ленд» в этом сезоне заняли второе место в Кубке Белова и Студенческой лиге РЖД — это главные студенческие лиги в России. Елизавету Колотовкину, воспитанницу нашего проекта, признали MVP (лучшим игроком) женского студенческого баскетбола в России. Команду показывают по центральному телевидению, берут интервью. А когда мы в первый раз встретились, то они рассказывали, как проиграли 136 очков. Вот путь наших спортсменок и нашего клуба.

Разбор полетов после тренировки

Сегодня в составе БК «Сима-Ленд» только две команды?

— Пока что две. Старшая команда — это «УрФУ Сима-Ленд», составленная из первого потока спортсменок из набора 2015 г. Университетская команда и раньше существовала, но девчонки из нашего клуба стали основными игроками. Вторая, младшая команда, — «Сима-Ленд КЭС» была создана в 2019 г. на базе школы № 106, в которой учился Андрей Симановский. Сейчас мы набираем еще один класс, чтобы школьная команда жила и дальше. А еще мы разрабатываем экосистему, в которую, кроме упомянутых составов, войдут детские команды — «Сима-Ленд Кидс». Система будет выглядеть так: младшие школьники, старшие школьники, студенты, и, надеемся, появятся профессионалы.

Есть ли цель воспитать профессиональных игроков?

— Всему свое время. Нужно давать возможности для будущей карьеры, но изначально растить профессионала — это не наша цель. Самое главное, чтобы у человека осталось хорошее здоровье и желание заниматься спортом. Мы не готовы лишать спортсменок образования и давать обещания большой карьеры в баскетболе. Пусть лучше учатся параллельно со спортом.

У нас нет цели что-то навязать. Просто хотим, чтобы наши спортсменки развивались как люди, как девушки, как игроки. Проект баскетбольного клуба еще на старте работы определил нашу философию. У нас на первом месте семья (не путать с командой) — родители, близкие. На втором месте — учеба и, в дальнейшем, работа. А баскетбол — это привилегия. Мы с «удовлетворительными» оценками не берем на сборы, на соревнования. Этим мы и отличаемся. Тем, что баскетбол идет после семьи и образования.

Как, по вашему мнению, развит женский баскетбол в сравнении с мужским?

— Для меня просто есть хороший и плохой баскетбол. Смотреть мужской или женский — право выбора. Один из самых известных советских баскетболистов и мой учитель Сергей Александрович Белов сказал мне: «Смотри NCAA (мужской студенческий баскетбол), чтобы увидеть скорость и энергию. Смотри женский баскетбол, чтобы увидеть хитрости». Это говорил топ спорта, великий тренер, который помогал мне развиваться. Женщины компенсируют меньшие физические характеристики хитрыми комбинациями, а мужской баскетбол более скоростной и агрессивный. Уловки и хитрости решают серьезные задачи в игре и это тоже очень интересно. Сейчас Олимпиада в Токио показывает это наглядно.

В Екатеринбурге много талантов. Здесь есть высокие девчонки, которые хорошо играют. Есть история спорта — тот же БК «Уралмаш» с сильной женской командой. Екатеринбург — невероятно баскетбольный город, здесь очень любят этот вид спорта, уважают и смотрят.

В 2017 г. я учился в США и меня привезли на финал женского студенческого баскетбола. Я две игры смотрел с открытым ртом. Это было удивительным открытием мира западного баскетбола, в том числе женского. Когда я показал этот финал нашей команде «Сима-Ленд», то кто-то из девчонок сказал, что эта игра смотрится как хорошее кино.

С какими трудностями вы столкнулись, когда стали тренером?

— Раньше я работал с серьезными взрослыми командами и могу сказать, что по сравнению с ними у молодежных и детских составов есть отличительная сложность: не всегда дети и их родители преследуют те цели, которые есть у тренера. Это вопрос мотивации. С профессионалами работать легче, ведь все хотят выиграть, все настроены на результат. У детей могут быть пропуски тренировок, лень, несерьезный настрой и т. д. Тут нужно искать индивидуальный подход к каждому спортсмену, а это занимает время. Но я готов к такому вызову, потому что люблю свою работу.

Девочки живут эмоциями, а их дают победы. В баскетболе говорят: «Без побед любви нет». А чтобы побеждать нужно очень много тренироваться. Не каждый готов выкладываться на 100%.

Когда идет рост, то развиваются личностные результаты: начинаешь больше попадать, лучше владеть мячом, чувствуешь себя раскованно и спокойно на площадке. Баскетбол — это игра, а в игре нужно получать удовольствие от процесса.

Важно быть психологом при работе с детьми?

— Обязательно! Мой индивидуальный подход завязан на развитии личности. Очень важно объяснить человеку, чего он может добиться, если приложит старание. А личностный рост может быть только через преодоление. Мне в этом смысле помогает игровой бэкграунд, я играл в серьезных командах и на серьезных чемпионатах, поэтому могу на собственном примере показать путь спортсмена. Психология — это обязательный элемент тренировок: навыки ситуационного лидерства, система коммуникации, касания, владение голосом и т. д. Но в первую очередь помогает простая эмпатия и позитивная энергетика тренера.

Что нужно для реализации такого спортивного проекта?

— Конечно, нужен свой спортзал — это дом спортсмена. Есть теория 10 тыс. часов, я считаю, что она работает в любой сфере. Если у спортсмена есть своя площадка, то ему намного легче и быстрее наработать эти 10 тыс. часов и стать мастером дела. Когда человек говорит, что занимается семь лет баскетболом, то что это значит? С какой периодичностью он занимался? Два раза в неделю? Ну тогда какие же это семь лет.

Также мы хотим создать свое комьюнити, фанбазу, вовлеченность общества. Тогда это превращается в волну. И тренер, и игроки уже не смогут остановиться в своем начинании.

В нашей стране очень важно, чтобы были созданы условия для развития. Изначально у девочек не было этих условий, но желание одного родителя — директора нашего спортклуба Юрия Васильевича и возможности Андрея Моисеевича изменили ситуацию.

К чему стремится ваш баскетбольный клуб?

— Цели давно поставлены. Мы хотим сделать так, чтобы наши младшие девчонки сдали ЕГЭ, поступили в вуз и выиграли «КЭС Баскет» — крупнейший чемпионат России среди школьников, а потом пополнили ряды нашей старшей команды —«УрФУ Сима-Ленд». У взрослой команды стоит цель выиграть студенческий чемпионат России.

В рамках целеполагания важно пытаться стать лучшим. В рамках проекта мы хотим, чтобы наши спортсменки стремились к идеалу. Мы не требуем от них первого места, а создаем такую атмосферу, чтобы они сами стремились к чемпионству. Мы мотивируем их быть лучшими, потому что тогда они сами добьются всего, чего хотят, и не только в спорте. А побочный эффект лучшего — хорошая карьера и доход.

Екатеринбург — очень талантливый город. Посмотрите, какой сильный волейбол, баскетбол, футбол. Это город со спортивной историей. Есть дети заслуженных мастеров спорта, которые теперь играют в сборной России. Это передается на генетическом уровне. Здесь огромный человеческий ресурс. И мы хотим, чтобы люди ходили на матчи своих спортсменов, чтобы они знали их в лицо, брали автографы, чтобы спортсмены могли чувствовать себя звездами. И мы стараемся продвигать наши соцсети, показывать, что баскетбол — это красиво. Мы открываем экосистему — расширяем границы спортивного проекта, хотим, чтобы больше детей имело возможность заниматься спортом. Моя личная мечта, чтобы хотя бы одна из наших девчонок попала на Олимпиаду.

«Мы придумывали способ победить»

В суперфинале турнира «КЭС Баскет» спортсменки из «Сима-Ленд КЭС» обыграли соперниц из Красноярска со счетом 76:60. Звание самого ценного игрока чемпионата получила участница команды «Сима-Ленд КЭС» Мария Пахаренко. DK.RU баскетболистка рассказала, что к соревнованиям готовилась особенно:

— Андрей Владиславович Лалетин стал менять тренировки: мы начали больше работать на скорость, на тактику, узнавали линии движения по площадке. За полтора месяца тренер нас очень хорошо подтянул в этих аспектах. Возможно, раньше нам этого момента не хватало.

На фото: Мария Пахаренко

Что вам помогло выиграть?

— Мы с командой собирались вместе и обсуждали игру: кого нужно держать, какие игроки в противоположной команде самые сильные, смотрели игры соперников и разбирали на составляющие. На основе этого мы придумывали способы победить.

В 2021 г. команда «УрФУ Сима-Ленд» завоевала серебро в одних из самых важных турнирах года — Суперфинале Лиги Белова и Лиги РЖД. В финале чемпионатов участвовали спортсменки Валерия Стрелкова и Елизавета Колотовкина (Ассоциация студенческого баскетбола признала Елизавету лучшим игроком сезона). Девушки играют за БК «Сима-Ленд» с самого основания проекта и рассказывают, что баскетбольная команда стала важной частью их жизни:

Елизавета Колотовкина: Большинство времени мы проводим вместе, в спортзале. У нас очень тесный коллектив. Даже если мы поругаемся за пределами зала, то на площадке все обиды сразу пропадают. Сейчас даже сложно перейти в другую команду, потому что тут все свои.

Валерия Стрелкова: Мы вместе с восьмого класса, очень друг к другу привыкли. Мы связаны не только на площадке, но и за ее пределами — в любой ситуации мы остаемся друзьями.

На фото: Елизавета Колотовкина

В этом сезоне вы отыграли шесть чемпионатов. Было трудно?

Е.К.: Баскетбол в принципе сложная игра, потому что кроме физической нагрузки постоянно работает голова. Этот сезон был самый сложный, мы тренировались весь год. Последние соревнования были в июне, уже началась усталость, но мы дотерпели.

В.С.: Выполнили минимум от той цели, которую поставили. Мы заняли второе место, но наша цель — стать чемпионами. Поэтому в следующем сезоне мы докажем, что достойны первого места.

Планируете построить карьеру в спорте?

В.С.: Я хочу до конца доиграть свой путь в БК «Сима-Ленд», закончить институт, а дальше посмотрим. Пока не загадываю.

Е.К.: Планирую идти по пути спорта. Я бы хотела поиграть в Высшей лиге. Но этот сезон я точно отыграю в «Сима-ленде», а там посмотрим, где я окажусь.

На фото: Валерия Стрелкова