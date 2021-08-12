Ребенок сам выбирает, что учить. Кому нужен индивидуальный образовательный маршрут

«Ни одна школа полностью не обеспечит ребенку то, что нужно для качественного развития. Есть необходимость в составлении мозаики, где школа — только один из элементов».

В России все чаще говорят о том, что систему образования пора менять. Один из вариантов развития сферы — индивидуальные образовательные маршруты, которые выстраивают сами ученики. «НОЖ» подробно рассказывает об этой инициативе и объясняет, для кого это лучший вариант. DK.RU выбрал главное.

Индивидуальная образовательная траектория с путь обучения, при котором ученик получает знания именно в тех сферах, которые ему интересны и ценны, и сам может менять программу.

Выстроить индивидуальный маршрут можно и в обычной общеобразовательной школе. Однако больше инструментов для этого, как правило, бывает у учеников, выбравших альтернативные методы обучения.

Ученики, находящиеся на заочных или очно-заочных формах обучения, сторонники семейного образования или школ с альтернативными методиками преподавания самостоятельно распоряжаются своим временем.

У нас очная школа, но я живу в 120 км от Москвы, поэтому езжу на занятия раз в неделю, а все остальное время учусь онлайн. Мы все приходим в школу, и проводим утром общий сбор: голосованием решаем, что сегодня делаем. Например, кто-то из учеников предлагает поиграть в футбол, кто-то — сходить в музей или заняться определенным курсом химии. Дальше мы распределяемся по интересам, и так проходит день. У нас нет классов, четких уроков и расписаний. Школа — пространство, где тебе рады и готовы поддержать любую твою инициативу. Но при этом инициатива должна исходить от тебя. Я сама договариваюсь с учителями, в какой день удобно провести занятие, и составляю свое расписание на неделю. Это очень помогает развивать коммуникативные способности и навыки тайм-менеджмента», — рассказывает Туся Ширкова, ученица «Демократической школы 5, подъезд 7».

Многие ученики «Демократической школы» прикреплены к обычной общеобразовательной, и в личном кабинете на портале ЦПСО у них есть список предметов, по которым они должны сдать итоговые экзамены онлайн для аттестации в школе.

Когда ребята попадают из обычной государственной школы в новую, более свободную академическую среду, им требуется примерно два месяца на адаптацию. Поначалу они немного растеряны: никто не занимает их делом. Но потом привыкают и уже сами начинают генерировать идеи и предлагать разные активности.

Все школьные правила утверждаются путем голосования. Это дает ощущение собственной ценности, ты чувствуешь спокойствие, что тебя никто не осудит. За год школа помогла мне прокачать soft skills и критическое мышление, — говорит Туся.

В обычной школе тебя тянут: ты находишься в системе, где ходишь с урока на урок через не могу, изучая ненужные и бесполезные дисциплины. А здесь ты сам — директор своей школы и должен придумать себе учебный план. Это очень полезно, развивает самостоятельность, креативность и навыки работы в команде.

«Сейчас дети учатся иначе, как — непостижимо для взрослых», — считает Светлана Марзеева, соучредитель Ассоциации развития семейного образования. По ее мнению, основной способ познания современных учеников — гаджеты, а школа давно утратила свою актуальность.

Сегодня обучение в государственных школах — это информационная интоксикация, от которой вреда гораздо больше, чем пользы. ФГОСы вообще никак не поменялись, они только расширяются и дополняются. В итоге дети перегружены, тратят время на то, что никогда не пригодится им в жизни, но не развивают жизненно важные навыки и умения.

По мнению Светланы, при такой нагрузке зачастую самый лучший вариант, если нет желания или возможности отказаться от госшколы полностью, — написать заявление на имя директора школы о переходе на обучение по индивидуальному учебному плану. Оно позволяет включать и исключать учебные предметы, изучать их по блокам, а не параллельно, как в школе, уменьшать часы изучения до минимального базового уровня, определенного ФГОС. Это удобно, если ребенок усиленно занимается спортом, или ему нужна меньшая нагрузка, или требуется больше времени для изучения материала.

Соосновательница просветительского проекта «PROшколу», учитель Полина Гавриленко менее категорична в этом вопросе. По ее словам, школы постепенно перенимают положительный опыт и стремятся реализовать принцип индивидуализации образования. Большинство учебных заведений переходят на модель профильного обучения в старших классах. В некоторых школах внедряется индивидуальный образовательный маршрут.

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При самостоятельном, внеинституциональном создании образовательного трека Полина Гавриленко советует учителям и родителям обратить внимание на следующие принципы:

Ребенок должен психологически быть готовым выбирать.

Ориентироваться на личный интерес ребенка, предлагая новые виды занятий.

Учитывать зону ближайшего развития.

Целью маршрута должна быть индивидуальная образовательная программа.

Чтобы ребенок действительно приобрел опыт конструирования собственного образовательного трека и выступил истинным субъектом выбора, ему необходимо видеть для себя в этом смысл. В противном случае создание ИОМ превратится в нормативную, а не в личную задачу. Но это уже и называется по-другому — персонализация обучения.

Эксперт и консультант по образованию Полина Мальцева рассматривает школу как всего лишь один из инструментов, с помощью которого может быть сформирован индивидуальный образовательный маршрут:

«Ни одна школа полностью не обеспечит ребенку то, что нужно для качественного развития. Есть необходимость в составлении мозаики, где школа — один из элементов, кроме которого есть еще другие во второй половине дня. Индивидуальный образовательный маршрут выстраивается в семье, если речь идет об учениках дошкольного или младшего школьного возраста». Чтобы его сформировать, нужно совершить три универсальных шага:

Определить целевое состояние.

Понять, что необходимо дать сейчас, чтобы прийти к этому целевому состоянию.

По мере взросления ребенка и достижения новых целей нужно периодически пересматривать маршрут и по необходимости его корректировать.

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