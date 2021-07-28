Вышка не по карману: молодым россиянам приходится все чаще идти в колледжи вместо вузов

Падение реальных доходов российских семей вынуждает молодежь идти в средние специальные учебные заведения. Но многие осознанно выбирают среднее профобразование.

Ухудшающееся материальное положение семей вынуждает значительную часть выпускников 9-х и 11-х классов школ продолжить учебу в системе среднего профобразования, чтобы быстрее начать работать. Об этом говорится в исследовании аналитиков Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, опубликованном в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара.

Интерес молодежи к среднему профессиональному образованию в последние годы растет, прием на программы подготовки специалистов среднего звена повышался с 2014 г. в среднем на 5% в год и в 2020 г. превысил набор в вузы. Однако перераспределение спроса связано не только с ростом популярности СПО, но и с падением реальных доходов граждан, пришли к выводу эксперты ЦЭНО РАНХиГС по результатам социологического исследования в Свердловской, Самарской и Волгоградской областях — эти регионы относятся к трем различным группам рейтинга регионов по доходам населения в 2020 г.

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Оказалось, что на выбор образовательной траектории больше всего влияют следующие факторы: стремление к раннему выходу на рынок труда, к успешному трудоустройству, возможность получения высокого заработка.

При этом мотивы и цели поступления в организации СПО выпускников 9-х классов из регионов с низким и высоким уровнями социально-экономического развития существенно различаются. Молодые люди из регионов с высоким уровнем развития в основном целенаправленно выбирает средние профессиональные учебные заведения, стараясь поступить на престижную, по их мнению, специальность.

Так, в Свердловской области 50% молодежи переезжает в другой город своего региона или в другой регион, чтобы продолжить образование. В Самарской и Волгоградской областях этот показатель составляет 24% и 30% соответственно, что эксперты объясняют отсутствием финансовых возможностей семей для оплаты проживания ребенка вне дома. Также в этих двух регионах молодые люди больше ориентированы на получение материальной выгоды в ближайшем будущем, и идут учиться в СПО, чтобы раньше выйти на рынок труда, а 32,3% учащихся подрабатывают во время учебы.

Вместе с тем многим приходится выбирать обучение в организациях СПО в своем регионе, поскольку они не имеют возможности переезда в другие субъекты для чтобы учиться по интересующей их специальности, на которую нет набора в регионе проживания. Кроме того, чем беднее регион, тем чаще молодые люди, выбравшие непрестижную специальность, объясняют это тем, что у них недостаточно ресурсов для другого выбора, либо им было безразлично, либо они руководствовались легкостью поступления и обучения. Так, в Свердловской области только из выбравших непрестижную специальность только 4% объяснили это нехваткой ресурсов, а в Самарской и Волгоградской областях — 19,3% и 20,6% соответственно.