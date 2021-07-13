Лабковский: «В нормальной семье ребенок не рыдает из-за двойки или несчастной любви»

«Родителям надо помнить: если не охать, а вести себя уравновешено, ребенок эмоционально спокойнее будет переживать неприятные события. Так устроена психика: он смотрит на родителей, на их реакцию».

Михаил Лабковский рассказал изданию «Литтлвана» о том, как справляться с травмами из детства, прощать себя и закалять психику. Главное — в материале DK.RU.

— Чтобы ребенок вместо проблем имел позитивный жизненный опыт, надо, чтобы родители были психически здоровы, уравновешены, доброжелательны и позитивны — только это может гарантировать счастливое детство. Хотите помочь ребенку — для начала разберитесь с собой.

В семье, где все друг друга любят и поддерживают, ребенок не будет истерить в 1 классе из-за двойки, не будет рыдать в 7 классе из-за несчастной любви, у него не сломается жизнь из-за прыщей, маленького роста и того, что его не пригласили на дискотеке на танец. Его не будут обзывать. Он не сбежит из дома. Он, наоборот, во всех сложных ситуациях поспешит домой — ему там хорошо. Этот ребенок, с одной стороны, имеет доверие к людям, потому что у него такие родители. А с другой стороны, он точно знает, что он хочет и что не хочет, потому что его так воспитали.

С нами со всеми постоянно что-то происходит. Но дразнят не из-за события, а из-за реакции человека на событие. И у всех, кто увидел эту здоровую реакцию, отпадет желание его дразнить. Но если ребенок так не может, у него нет ресурса, чтобы выключить у обидчиков повод его обижать, родители должны поддержать, выслушать его рыдание, а свою критику выключить.

— Маленький ребенок бежит, падает. Пока он не рыдает и не просит о помощи, нет нужды к нему даже подходить: родители стоят и ждут, когда он встанет. У нас же это часто переводится в разряд драмы: «Ой! Ты ушибся! Дай я поду-у-у-ю! Маленькому бо-о-о-льно!». Это что такое? Ребенку даже не больно — подумаешь, немного кожу содрал на колене. Но он начинает пугаться за счет реакций взрослых, из-за страшных глаз матери — а вдруг она может умереть от этого? И сам начинает нервничать.

Родителям надо помнить: если не охать, глядя на двойки с тройками, на грязную одежду, на что-то еще, а вести себя уравновешено, то ребенок эмоционально спокойнее будет переживать неприятные события своей жизни. Так устроена психика: ребенок изначально смотрит на родителей, на их реакцию.

— Родители первоклассника могут взять на две недели отпуск и помочь ребенку адаптироваться. И на этом все. Они должны забыть вообще, где эта школа находится. Никаких вопросов про школу, никаких деланий уроков вместе. Но если выясняется, что в школе проблемы, то первое, что должны сделать родители — принять сторону ребенка. Изначально. Вы можете потом, спустя время, дома выяснить, что и как. Без посторонних глаз и ушей. Объясниться с ребенком. Найти, в чем он был неправ. Найти варианты решения проблемы. Но если вас вызывает учитель, завуч, директор школы — то вы по умолчанию выступаете на стороне ребенка.

— В здоровых семьях родители часто совсем не замечают пубертата детей, этот период проходит незаметно. Но есть другие дети: и из дома убегают, и наркотики — сигареты — алкоголь пробуют, и разговоры о суициде ведут, и жалуются, что несчастная любовь разбила им всю жизнь… И тут нет другого совета, кроме главного — поддержите ребенка. Не стоит думать, что самое главное в жизни подростка — это ОГЭ и ЕГЭ. Тут надо забыть про все оценки, экзамены и рейтинги. И дать ребенку прожить этот период, оказав ему максимальную поддержку во всем. Точка.

— Я как раз тот самый пример, который до деторождения был не очень адекватным человеком. И мой ребенок в детстве получил от меня все, о чем я говорю, когда привожу примеры далеко не лучших родителей. Но как только я встал на путь исправления, дочь тут же ответила мне взаимностью. Ей было уже за двадцать, и в секунду прекратились наши скандалы и разборки.

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