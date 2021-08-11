Mail.ru Group инвестирует более $60 млн в российскую «дочку» AliExpress

Оборот «AliExpress Россия» за период с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. составил 229,3 млрд руб. По итогам года компания заняла 10 место в топ-30 самых дорогих компаний Рунета.

Mail.ru Group дополнительно инвестирует $60,3 млн в совместное предприятие (СП) «AliExpress Россия». Средства направят на развитие логистики, расширение товарных категорий, а также «повышение уровня обслуживания и улучшение клиентского опыта», сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные компании. В обмен Mail.ru Group рассчитывает на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Ожидается, что акции будут зарегистрированы в ближайшие дни.

Сейчас Mail.ru Group владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в «AliExpress Россия». Также в СП входят китайская Alibaba Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций. Известно, что другие акционеры также будут участвовать в раунде финансирования СП. При этом после завершения раунда «значительных изменений в долях компании не ожидается», отмечают в СП.

Оборот «AliExpress Россия» по итогам финансового года составил 229,3 млрд руб. Стоимость СП, по оценкам Forbes, составляет $1,1 млрд — по этому показателю компания занимает 10 место в топ-30 самых дорогих компаний Рунета. Помимо производителей и продавцов из Китая на площадке представлены также компании из Европы и России. Так, осенью 2020 г. свой магазин на AliExpress открыл один из крупнейших российских интернет-ритейлеров «Сима-Ленд».

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