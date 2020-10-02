Ритейлер из Екатеринбурга вышел на AliExpress

Компания «Сима-ленд» Андрея Симановского открыла официальный магазин на AliExpress. Первое время в нем будет представлено около 60 тыс. товаров: посуда, домашний текстиль, декор для дома, товары для хранения вещей, вечеринок, рукоделия, осветительные приборы, спортивные товары, а также игрушки и товары для мам и малышей, сообщили DK.RU в пресс-службе AliExpress Россия.

Покупатели смогут получить заказ по всей России в срок от 1 до 14 дней. Стоимость доставки будет определяться по стандартным для AliExpress тарифам. Логистический партнер магазина — компания «Цайняо» (входит в Alibaba Group и является третьим по величине логистическим оператором в мире). Интернет-магазин будет пользоваться услугой дропшиппинга, что позволитт продавцам из регионов сокращать затраты на последнюю милю до 50%.

Для нас это новая ступенька и очень интересный опыт. Сейчас мы активно развиваем направление розничных продаж, и AliExpress, определенно, одна из лучших площадок для этого — будем расширять ассортимент», — сказала Дарья Гончарова, заместитель директора департамента продаж «Сима-ленд».

По итогам 2019 г. «Сима-ленд» занимал 15-е место в рейтинге ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России по версии агентства Data Insight.