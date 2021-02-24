Переезжаем в онлайн? Как будет развиваться российский ритейл после пандемии

«Весной 2020 года, когда в России ввели строгие меры вплоть до QR-кодов, е-ком резко пошел вверх. Но летом, когда режим существенно смягчился, ни один онлайн-ритейлер не показал падение».

Электронная коммерция активно развивается последнее десятилетие. Но в пандемию произошел взрывной рост: за несколько месяцев показатели предыдущих 10 лет развития удвоились. Согласно данным АКИТ, сегодня 50% всех потребителей покупают товары через интернет, хотя еще в начале 2020-го эта цифра составляла 38%. Расширился и список категорий товаров, которые стали приобретать онлайн. Если раньше это были в основном электронные устройства, реже — одежда и обувь, то во время пандемии многие стали заказывать через интернет продукты питания, товары для дома и другие ТНП. Продолжится ли развитие этого тренда по возвращении людей в офлайн? Этому была посвящена дискуссия Гайдаровского форума-2021 «Электронная коммерция: постпандемическое похмелье». DK.RU приводит главное из обсуждения.

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Участники дикуссии:

Максим Акимов, генеральный директор «Почты России»

Дмитрий Жулин, учредитель «СберМаркета»

Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Russia

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Фокус сместился на местный рынок

До пандемии объем покупок, которые россияне делали за рубежом, был очень высоким. «Почта России» обрабатывала в день почти 1 млн посылок, получаемых из-за рубежа. Пандемия изменила это.

Максим Акимов, генеральный директор «Почты России»: — В ближайшее время е-ком — и в России, и в мире в целом — будет развиваться в контексте трех базовых вещей.

Первая — очевидный фокус на здоровье и безопасность. Многие стали говорить, что этот тренд сформировала пандемия, но она только усилила его, он был и раньше. Население богатых стран стареет. И этот факт сегодня надо учитывать всем, кто планирует развиваться в торговле.

Вторая вещь — нахождение нового баланса между национальным государством и облачными сервисами. Суверен уже не может не учитывать таких гигантов, как, к примеру, Alibaba в Китае.

Третье — общая макроэкономическая стабильность.

Во время пандемии государства выделяли много денег в виде поддержки. Важно понять, куда они выльются, что будет с оценкой бизнесов, что будет с фондовым рынком — как надуются, если надуются, пузыри и как они будут сдуваться. Эти три вещи в ближайшие два года будут сильно влиять на нашу индустрию.

Что касается ситуации в России, в нашей стране в пандемийном 2020-м произошли два фантастических события, которые никто не ожидал и не прогнозировал.

Да, все говорят про рост е-кома — он очевиден. По нашим оценкам, на рынок пришло 10 миллионов новых потребителей. Эти люди раньше вообще никогда электронно ничего не покупали — ни бургер, ни пиццу, ни панталоны. Но, мне кажется, они уже не вернутся в реал, в офлайн-покупки, по ряду категорий товаров.

Но главными для рынка трендами я бы назвал не это. Первая тенценция, которую можно отметить, — колоссальный переток потребителей из трансграна в доместик. Явными бенефициарами стали крупнейшие компании российского рынка, сегодня он сильно концентрируется. Это в итоге здорово повлияло на «Почту России» и на наше продуктовое предложение.

Мы в 2020-й год входили с одним ощущением по итогам 2019-го, с одними планами. Но пришлось быстро перестраиваться, в том числе из-за этого перетока. В 2019-м мы получали из-за границы 350 млн мелких пакетов в год — то, что заказывали россияне на иностранных интернет-площадках, почти 1 млн пакетов в день. В этом году показатели снизились до 240 млн пакетов, приходящих из-за рубежа. Зато на внутреннем рынке прирост больше 12% — местных заказов стало больше. Доместиком мы заменили выпавший трансгран, поэтому выходим с плюсом по сравнению с прошлым годом.

Второй тренд: потребитель изменился. Он уже не хочет ждать неделю. Он хочет получить товар завтра, хочет доставку в течение временного слота, хочет доставку в удобном ему месте. И в этом плане ожидать лояльности, которая, возможно, была раньше, не стоит. Еще в 2019-м было так: я привык к этому маркетплейсу, к этому доставщику — закажу здесь снова. Сейчас все изменилось. Потребитель будет переходить от площадки к площадке, от доставки к доставке, потому что его запросы выросли за пандемийный год.

Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Russia: — Мы — та самая компания, которая в первую очередь занимается трансгран-доставкой. Но реалии 2020 года заставили меняться и нас: мы также переключились на доместик. У нас громадная аудитория, которой мы стали предлагать вместо кросс-бордерных товаров товары локальные — либо произведенные в России, либо продаваемые российскими предпринимателями. Не могу раскрыть цифры, но скажу, что в этом сегменте у нас рост в десятки раз.

Если говорить об изменениях в поведении покупателей, о том, что многие стали требовательны и ждут мгновенной доставки, — это актуально для больших городов.

Когда речь заходит о развитии электронной торговли как таковой, не стоит выкидывать из внимания такой уникальный российский фактор, как территориальные особенности. У нас огромная страна, и е-коммерс сегодня можно рассматривать не только как какое-то удобство, но и как доступ многих россиян к ассортименту товаров. Это в Москве можно прийти в любой молл и приобрести абсолютно любой товар, разве что кроме особо экзотических. В регионах, особенно в малых городах, такого выбора нет.

Провайдеры туда не особо тянутся — потому что это огромные инвестиции. Зачастую все, что там есть, — это отделение «Почты России». И люди используют онлайн, потому что иначе товар купить невозможно. В таких местах люди готовы подождать, но получить в итоге требуемый ассортимент.

В нашей компании мы отмечаем еще один интересный тренд. Исторически нас ассоциируют с Китаем и доставкой товаров, произведенных в этой стране. Но у нас много позиций из других стран. В 2020-м мы отмечаем большой рост этого сегмента. Товар, которые люди раньше покупали в Европе и привозили в своих чемоданах, сегодня стал недоступен из-за ограничений в путешествиях. В итоге люди стали заказывать это у нас. Хотя, конечно, тренд на уход в локальность есть — и мы стремимся ему соответствовать.

«Конкурировать нельзя сотрудничать» — где ставить запятую

Сегодня многие ритейлеры создают собственные службы доставки. Как это отразится на работе «глобальных доставщиков» — они будут ужиматься или же приложат усилия, чтобы поглотить конкурентов?

Максим Акимов: — Мы стремимся быть комфортными для всех маркет-плейсов. И пандемия только упрочила наши позиции. В 2020-й мы входили, имея долгосрочные отношения только с двумя крупными площадками, а закончили год с полной десяткой: сегодня у нас со всеми крупными площадками есть контакты и есть продажи. Это направление планируем развивать и в дальнейшем, хотя понимаем, что есть мощное развитие кэптивных логистических компаний, пунктов выдачи заказов, служб доставки у всех крупнейших игроков рынка. С этим ничего нельзя поделать — кроме как предлагать лучший продукт по лучшей цене, показывая лучшую эффективность.

Я поддержу Дмитрия Сергеева, который отметил, что е-ком — мощный демократизатор в плане доступности товаров для покупателей.

Но мы все время смотрим на е-ком, на логистику как на доставочную платформу. Но это ведь еще и отправочная платформа! И в этом плане е-ком также выступает как мощный демократизатор, который позволяет десяткам тысяч предпринимателей торговать своей продукцией по всей России, и не только. По нашим подсчетам, более 90 тысяч мелких предпринимателей работают с маркет-плейсами через нас.

В этом плане у нас есть вторая вещь, которую мы хотим развивать, причем совместно с маркет-плейсами — это дроп-платформа, которая позволяет сдать товар, хранить его, упаковать, сделать отправку, выложить в магистраль и доставить конечному потребителю.

Если селлер торгует на разных площадках, мы можем ему дать возможность свой товар хранить в одном месте и отправлять из одного места. То есть мы даем возможность торговать людям, которые работают не в центре, не в Москве с ее огромным количеством складского пространства. Человек, производящий крафтовый товар в поселке под Новосибирском или в Челябинской области, получает возможность отправить его покупателю на другой конец страны.

Доступ наших производителей, предпринимателей на иностранные рынки — это тоже одна из возможностей е-кома. У зарубежной русскоязычной аудитории большой спрос на произведенную в России продукцию — и нам надо дать соответствующий логистический продукт, который позволит товарам дойти до покупателя.

Что касается создания МП своих служб доставки, тут есть предел роста. Все зависит в конечном счете от стоимости одной отправки. Если мы сможем предложить лучшую цену и сервис, то огромные вложения со стороны торговых площадок в создание собственной логистической службы будут, по крайней мере, переосмыслены.

Дмитрий Сергеев: — Еще год назад все е-ком-платформы в разговорах о выстраивании собственной службы логистики говорили, что нужно вкладывать силы в создание всех звеньев этой цепочки. И что мы видим сегодня? Практически все компании отдали пикапойнты (пункты выдачи заказов) в рынок. Потому что франшизный пикапойнт показывает большую экономическую эффективность, чем собственный. Так что все трансформируется исходя из условий рынка.

Дмитрий Жулин, учредитель «СберМаркет»: — Сегодня рынок еще настолько мал, что все игроки развивают его. Офлайн-лидеры ритейла, конечно, продолжат инвестировать и создавать собственные возможности в рамках онлайн. Но мы верим, что сможем с ними сотрудничать. За рубежом есть классный пример компании «Инстакард». Этот доставщик прошел путь от сотрудничества с мелкими офлайн-ритейлерами до того, что все ключевые игроки американского рынка стали сотрудничать с ними. В прошлом году к ним присоеднился Walmart.

Такой пример показывает, что сотрудничество Сбера с крупными ритейлерами в плане доставки вполне возможно. Даже сегодня среди наших партнеров есть ритейлеры с собственной службой доставки — Вкусвилл, Лента, Ашан, Метро. И это не мешает нам развиваться и делать классный сервис для финального клиента.

Рынок станет омниканальным

2020 год показал, что давать любые прогнозы — дело неблагодарное. В том числе и о том, что будет с е-комом после возобновления жизни в обычном режиме — с путешествиями, посещениями торговых и развлекательных центров, шопингом. Однако эксперты считают, что обвал е-кому не грозит.

Дмитрий Жулин: — Все пытаются угадать, что поменяется в будущем. Точного ответа не знает никто, однако с уверенностью можно сказать, что клиенты точно не попросят хуже цену, хуже ассортимент и хуже сервис. Значит, развитие возможно только при условии, что все эти сферы будут улучшаться. В рамках е-кома бенефициаром будет конечный клиент, который получит все эти «лучше». А тот оператор, что сможет обеспечить это, выиграет.

Супербыстрый рост рынка произошел в этом году — е-ком вырос, по разным оценкам, в 1,5-2 раза. 2,5 трлн руб. — это объем сегмента электронной торговли на сегодня. Аналитики прогнозируют, что к 2024 г. он вырастет еще в три раза.

Та ниша, где работает Сбермаркет — е-гросери (доставка продуктов питания и ТНП) — за 2020-й увеличилась до 130-140 млрд руб. Но это это всего 0,8% от офлайн-гросери. По нашим прогнозам, к 2025 г. до 5% всего продуктового ритейла и консьюмерских товаров перейдет в онлайн — в деньгах это более 1 трлн руб. А к 2030 г. от 15 до 20% продаж продуктов и потребительских товаров будет в онлайне.

Здесь важно понимать, что продукты обладают очень высокой частотностью на рынке. Выше, чем у электроники и других товаров. И рост покупок продуктов через интернет означает сдвиг парадигмы потребления.

Потребительские товары — последняя, самая сложная ниша, которая цифровизируется. Потому что люди привыкли выбирать, основываясь на том, что видят глазами. Сейчас это изменилось. Значит, перспективы всего е-ком огромны. При этом е-гросери будет расти даже быстрее основного рынка.

Дмитрий Сергеев: — Я не считаю, что после пандемии все срочно вернутся в офлайн и онлайн-торговля умрет. Равно как и не считаю, что умрет онлайн-торговля или этот сегмент сильно сдуется. Я верю в омниканальную среду, в которой маркет-плейсы будут сотрудничать с ритейлерами. Прогнозы можно делать, хотя бы исходя из такой картины.