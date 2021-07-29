Имущество супруги Льва Ковпака освободили от ареста

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Вероники Ковпак — жены депутата Госдумы Льва Ковпака, и снял арест с ее имущества и счетов. Однако остались ограничения на ее долю в двух АО.

Как сказано в картотеке суда, ограничения сняты с торгового комплекса на ул. Восстания, 50 площадью 14 тыс. кв. м и участок под ним. Земля принадлежит ООО «Армаг», которое контролируют бизнесмен Игорь Ковпак и его сын Лев.

Как рассказывал DK.RU, Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» и бывшего бизнесмена Льва Ковпака на сумму 1 млрд руб. Аналогичная мера была применена в отношении имущества его отца, Игоря Ковпака — основателя торговой сети «Кировский» и бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, а также на бывшую супругу Льва — Веронику Ковпак.

Причиной послужило ходатайство конкурсного управляющего Константина Маркова банкротящего ООО «Продовольственная компания». Он полагает, что семья Ковпаков вывела из компании 650 млн руб. Однако Ковпаки оспорили это решение, суд встал на их сторону и арест был снят, сообщал DK.RU.

По данным «Ъ-Урал», помимо снятия ограничений с имущества суд также разблокировал счета Вероники Ковпак

Деятельность «КФ Терцет» и «Управа Ко» (75% принадлежит Вероники Ковпак) также разблокирована, с их имущества и с их деятельности все аресты сняты, ограничения наложены только на долю Вероники Александровны в этих обществах, — приводит издание слова адвоката Андрея Винницкого, ведущего дело Ковпаков.

Отметим, что Веронику Ковпак конкурсный управляющий Константин Марков обвинял в выводе более 9 млн руб. в контролируемые ею компании и 9 млн — на свои счета.