«Моя семья попала под беспрецедентную атаку» — Лев Ковпак

23 июля сын основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака выступил в арбитраже. Он пытается оспорить арест семейных активов на 1 млрд руб. в рамках дела о банкротстве.

В своей речи Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Лев Ковпак заявил об угрозах и беспрецедентном давлении на свою семью.

Он подчеркнул, что торговая сеть «Кировский», основанная Игорем Ковпаком, работает на территории Свердловской области более 33 лет, входит в число лучших налогоплательщиков региона и вкладывает десятки миллиардов рублей в его развитие. В компании трудится более 7 тыс. человек.

Я воспринимаю происходящее как черный пиар, поскольку сейчас происходят выборы в Государственную Думу. Я считаю, что правда будет за нами, и суд разберется. Мы честные люди, никогда не брали никакие кредиты, и будем ответственно выполнять все решения, — подчеркнул он.

Ранее DK.RU сообщил, что Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество Льва Ковпака на сумму 1 млрд руб. Аналогичная мера была применена в отношении имущества Игоря и Вероники Ковпак.

Причиной послужило ходатайство конкурсного управляющего Константина Маркова, банкротящегося ООО «Продовольственная компания». Он полагает, что семья Ковпаков вывела из компании 650 млн руб.

Свердловская «Единая Россия» склоняется к тому, что эта история — черный предвыборный пиар, высосанный из пальца, и единственная ее цель — испортить Льву Ковпаку, баллотирующемуся в депутаты Госдумы РФ по Каменск-Уральскому одномандатному округу, предвыборную кампанию. Партия решила взять ситуацию на общественный контроль, сообщает Justmedia.ru.

Напомним, что Лев Ковпак стал самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области. Бывший совладелец торговой сети «Кировский» задекларировал 36,03 млн руб. За год его доходы сократились вдвое — с 78 млн руб. в 2019 г.