Арбитражный суд арестовал счета на миллиард депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи

Конкурсный управляющий обвиняет депутата в выводе активов на сумму более 650 млн руб. Государственным органам запрещены любые регистрационные действия в отношении Ковпака.

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» и бывшего бизнесмена Льва Ковпака на сумму 1 млрд руб. Аналогичная мера была применена в отношении имущества его отца, Игоря Ковпака — основателя торговой сети «Кировский» и бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, а также на бывшую супругу Льва — Веронику Ковпак.

Решение о наложении ареста было принято в рамках дела о банкротстве, в котором участвуют компании Ковпаков. Конкурсный управляющий одной из компаний Константин Марков заподозрил Льва Ковпака в выводе сотен миллионов рублей. Суд принял заявление Маркова и частично удовлетворил обеспечительные меры.

Ковпак Л. И. совершал недобросовестные действия по выводу денежных средств ООО «Продовольственная компания» в пользу непосредственно подконтрольных ему компаний (ООО «Продукт Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев», ООО «Прометей» и др.) и иных компаний, входящих в ГК «Бест», находящихся под его контролем, а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге (Ковпак В. А.) и отцу (Ковпак И. И.), систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы должника в общей сумме 658 265 627 руб. 90 коп., — сказано в определении суда.

Веронику Ковпак конкурсный управляющий обвинил в выводе более 9 млн руб. в контролируемые ею компании и 9 млн — на свои счета. Игорь Ковпак подозревается в выводе 15 млн руб.

Государственным органам запрещены любые регистрационные действия в отношении обвиняемых.

Ранее DK.RU сообщал, что Лев Ковпак стал самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области. Бывший совладелец торговой сети «Кировский» задекларировал 36,03 млн руб. За год его доходы сократились вдвое — с 78 млн руб. в 2019 г.