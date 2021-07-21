Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.07
74,49
87,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Арбитражный суд арестовал счета на миллиард депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи

Арбитражный суд арестовал счета на миллиард депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи
Иллюстрация: Инстаграм Льва Ковпака

Конкурсный управляющий обвиняет депутата в выводе активов на сумму более 650 млн руб. Государственным органам запрещены любые регистрационные действия в отношении Ковпака.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета и имущество депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена фракции «Единая Россия» и бывшего бизнесмена Льва Ковпака на сумму 1 млрд руб. Аналогичная мера была применена в отношении имущества его отца, Игоря Ковпака — основателя торговой сети «Кировский» и бывшего депутата Заксобрания Свердловской области, а также на бывшую супругу Льва — Веронику Ковпак.

Решение о наложении ареста было принято в рамках дела о банкротстве, в котором участвуют компании Ковпаков. Конкурсный управляющий одной из компаний Константин Марков заподозрил Льва Ковпака в выводе сотен миллионов рублей. Суд принял заявление Маркова и частично удовлетворил обеспечительные меры. 

Ковпак Л. И. совершал недобросовестные действия по выводу денежных средств ООО «Продовольственная компания» в пользу непосредственно подконтрольных ему компаний (ООО «Продукт Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев», ООО «Прометей» и др.) и иных компаний, входящих в ГК «Бест», находящихся под его контролем, а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге (Ковпак В. А.) и отцу (Ковпак И. И.), систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы должника в общей сумме 658 265 627 руб. 90 коп., — сказано в определении суда.

Веронику Ковпак конкурсный управляющий обвинил в выводе более 9 млн руб. в контролируемые ею компании и 9 млн — на свои счета. Игорь Ковпак подозревается в выводе 15 млн руб. 

Государственным органам запрещены любые регистрационные действия в отношении обвиняемых.

Ранее DK.RU сообщал, что Лев Ковпак стал самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области. Бывший совладелец торговой сети «Кировский» задекларировал 36,03 млн руб. За год его доходы сократились вдвое — с 78 млн руб. в 2019 г.

Автор: Владимир Грибанов
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»«Мы в «новой нормальности», где «лайк» от директора определяет производительность»
  • «Мы думали, в «Тихвине» будут нервничать». Изнанка Forum City с квартирами от 10 млн руб.«Мы думали, в «Тихвине» будут нервничать». Изнанка Forum City с квартирами от 10 млн руб.
  • Дворы с wow-эффектом: каким должно быть внутреннее убранство современного ЖКДворы с wow-эффектом: каким должно быть внутреннее убранство современного ЖК
  • Следующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовымиСледующий этап роботизации — собственная психика ИИ. И к этому людям нужно быть готовыми
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.