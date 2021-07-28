У «Победы» будет конкурент. S7 Group создаст нового лоукостера

Второй авиаперевозчик в России создаст отдельную лоукост-компанию, которая начнет выполнять межрегиональные перелеты через год. В сторону лоукост-сегмента движется весь российский рынок в целом.

S7 Group в следующем году запустит новую авиакомпанию-лоукостера, первый полет по плану состоится в июле 2022 г. Как пишет РБК, об этом на пресс-конференции сказала акционер S7 Group и председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Флот перевозчика будет состоять из самолетов А320 neo, первые машины законтрактованы. Предполагается, что пассажиропоток новой компании составит примерно 7,8 млн человек в год.

Это будут межрегиональные перелёты, минуя Москву. Мы сейчас будем вести переговоры с аэропортами, — заявила Филева.

Название и бренд нового перевозчика будет презентованы отдельно, маршрутная сеть пока также не раскрывается. Известно, что лоукостера создают на базе бывшей авиакомпании «Глобус» — она выполняла полеты под брендом S7 Airlines. Сейчас основу S7 Airlines составляет авиакомпания «Сибирь», летом 2019 г. было объявлено, что самолеты и персонал «Глобуса» переведут в нее. Сертификат эксплуатанта «Глобуса», который был аннулирован в ноябре 2020 г., будет восстановлен.

Убытки крупнейших российских авиакомпаний выросли в десятки раз. Кто смог выйти на прибыль

S7 Airlines занимает второе место среди крупнейших российских авиаперевозчиков. По данным Росавиации, в 2020 г. на фоне кризиса в авиационной отрасли из-за коронавируса «Сибирь» перевезла 12,349 млн пассажиров, это 87,9% от показателя 2019 г. При этом «Аэрофлот», крупнейшая авиакомпания в России», перевез лишь 39,1% пассажиров от уровня 2019 г. — 14,563 млн против 37,220 млн. В то же время «Победа», лоукост-авиакомпания группы «Аэрофлот», перевезла в 2020 г. более 9 млн пассажиров — 88,3% от результата 2019 г. Она же стала единственным прибыльным перевозчиком из топ-15 российских авиакомпаний.

S7 и «Новапорт» пожаловались на дискриминацию при международных полетах

При этом убыток S7 Airlines в 2020 г. составил 5,2 млрд руб., тогда как убыток «Аэрофлота» составил 96,5 млрд руб.

В S7 Group говорили о возможном создании лоукостера весной 2021 г., отмечая, что сама S7 Airlines не планирует менять текущую бизнес-модель и переходить в лоукост-сегмент. Татьяна Филева в 2020 г. отмечала, что российский рынок движется в сторону lowcost-сегмента, так как доходы населения не растут.