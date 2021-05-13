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S7 и «Новапорт» пожаловались на дискриминацию при международных полетах

S7 и «Новапорт» пожаловались на дискриминацию при международных полетах
Автор фото: Khusen Rustamov. Иллюстрация: Pixabay.com

Подход Минтранса к распределению допусков на международные рейсы не устраивает авиакомпании: большинство разрешений получает «Аэрофлот», полеты проходят в основном из Москвы.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

О жалобах на непрозрачность и неравномерность выдачи допусков на международные рейсы говорится в письмах главы S7 Вадима Клебанова к главе Росавиации Александру Нерадько и министру транспорта Виталию Савельеву, пишет РБК, Напомним, г-н Савельев до ноября 2020 г. возглавлял «Аэрофлот», а сейчас является председателем совета директоров компании. 

В S7 заявили, что сейчас компания не может выполнять регулярные рейсы ни по одному международному направлению из Москвы: право полетов по всем маршрутам передано другому перевозчику.

В письмах к Нерадько и Савельеву Клебанов просил согласовать регулярные рейсы S7 из Москвы в Берлин и Ташкент, из Новосибирска в Дубай, Ереван и Баку, из Сочи в Ереван. Источник издания в Росавиации сказал. Что компании разрешены регулярные полеты из Новосибирска в Дубай и Ереван. 

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Международные перелеты из приостановили с 27 марта 2020 г. из-за пандемии коронавируса. В последние месяцы запреты частично снимают в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, сейчас, по данным Ростуризма, разрешено авиасообщение с 29 государствами. По итогам 2020 г. международный пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 76,2%, до 13,1 млн человек. 

Сейчас непонятны критерии, по которым отбираются компании для выполнения перелетов на возобновленных направлениях, говорит эксперт в области коммерческих прав в авиаперевозках Алексей Леонов. 

Холдинг «Новапорт» также обращался в Минтранс, чтобы получить разрешение на международные рейсы: хотя часть его предложений была принята, из 22 аэропортов холдинга к международным перелетам в конце апреля была допущена только половина. При этом доля московских аэропортов в международном трафике на конец 2020 г. выросла почти до 70% против 66,6% до пандемии. А почти все допуски на регулярные международные рейсы сейчас получает «Аэрофлот», на рынке регулярных рейсов за рубеж его доля выросла с 51 до 68%, оценивает Транспортная клиринговая палата. 

Мы обеспокоены ситуацией, складывающейся на международном рынке авиаперевозок. Считаем очень важным не допустить окончательной монополизации и вернуть те процедуры и механизмы допуска к международным воздушным линиям, которые действовали до марта 2020 года, — сказал РБК представитель S7.

Автор: Андрей Пермяков
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