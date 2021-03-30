Ждет ли нас цифровое слабоумие из-за гаджетов — Андрей Курпатов

Бесконечное цифровое потребление сродни открытию радия и урана. Это абсолютно ядерная штука для нашего мозга. Она невидима, неощущаема на вкус, но воздействует на него, — убежден эксперт.

Чем опасно цифровое потребление и как не скатиться в информационную псевдодебильность — DK.RU публикует ключевые тезисы научного руководителя Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, психотерапевта Андрея Курпатова из интервью журналисту Ирине Шихман.

Цифровая зависимость — чума XXI века

— Гаджеты стали частью нашего существования. Человек хватается за них в любую свободную минуту — так формируется положительная условно-рефлекторная связь, возникает зависимость. Наш мозг примерно одинаково реагирует на наркотик и на гаджет. Это подтверждают результаты нейрофизиологических и биохимических исследований. Проблема не в гаджетах как таковых, а в зависимости, потому что любая зависимость — это ограничение. Когда у десятилетнего ребенка забирают гаджет, у него начинаются «температурные свечки» (скачки температуры) и депрессивные реакции. Это говорит о реальном расстройстве.

ВОЗ планирует включить цифровую зависимость в перечень болезней. В Китае этот диагноз ввели в 2008 г. Людей, которым его ставят, помещают в лагеря, где они живут без гаджетов. Других вариантов воздействия на поведенческие паттерны нет. Поведенческий паттерн формируется в результате соединения нейронов в сети, по которым проходит нервно-психическое напряжение. Эти связи нельзя вырезать. Можно только сформировать другую доминанту.

Диагнозы эпохи — информационная псевдодебильность и цифровое слабоумие

— Что такое цифровое слабоумие? Думаю, все слышали про синдром дефицита внимания и гиперактивности. Раньше он встречался у детей крайне редко, а сейчас буквально эпидемия СДВГ. Доказано, что у этого расстройства нет общего патогенеза, единого морфологического субстрата, это просто недоразвитые мозги. У ребенка намного больше клеток головного мозга, чем у взрослого. Почему? Потому что невостребованные клетки постепенно отмирают.

Параллельно в детстве идет процесс формирования базовых нейронных сетей, обеспечивающих нам разные режимы работы, такие, как концентрация внимания, ориентация в пространстве, потребление информации, думание, блуждание в собственных мыслях, — их больше пятидесяти.

Нейронные связи возникают, когда родители понуждают детей делать уроки, читать книги, убирать квартиру и пр. Если вы посадите ребенка в черный куб, будете кормить, поить, но изолируете от социальных контактов, то потом извлечете оттуда слепое, глухое, ни к чему не способное существо.

Сейчас почти 50% детей в возрасте до 10 лет и более 70% детей старше 14-16 лет постоянно находятся в онлайн и не получают жизненных опытов, необходимых для формирования нейронных сетей. Если ребенок с раннего детства подвергается массированному цифровому воздействию, возникает риск развития цифрового слабоумия. При цифровом слабоумии мы потребляем очень много визуального контента, и мало концентрируемся на процессах мышления.

Информационная псевдодебильность — это болезнь взрослых. Суть в том, что у человека сформированы нейронные сети, он способен думать, концентрировать внимание. Но у него нет собственных жизненных проектов, он лишь потребляет информацию, «несет службу» и смотрит сериалы.

Психолог Лев Выготский говорил, что мысль возникает там, где мы наталкиваемся на препятствие. Но препятствие надо заметить, ощутить. У людей с информационной псевдодебильностью свои мысли не рождаются.

Почему «ЖЖ» умер, а «Тик-Ток» захватил мир

— Мозг очень прожорлив, он потребляет порядка 20% энергии, которую мы получаем из пищи. Поэтому из двух задач — посложнее и попроще — мы выберем вторую. Это экономнее. Обратите внимание: найдя в соцсетях сложный контент, мы сохраним его в «закладки». Но потом, скорее всего, не вернемся к «умной» информации (вероятность меньше 2%). Сохраняя ее, мы просто тешим свое эго.

Информация также важна, как пища

— Потребность в информации заложена в нас биологически. Условно: кто первым увидел, тот и спасся, нашел пищу, передал свои гены потомству и так далее. Сегодня человечество страдает от ожирения, потому что производит и потребляет слишком много калорий. С информацией то же самое: до сих пор у нас не было такого количества постов, прямых эфиров, сторис.

В чем отличие: человек, потребляющий много калорий, теряет сексуальную форму, после чего на «сцене» возникает половой инстинкт и говорит: садись на диету. Но у нас нет инстинкта, который заставит ограничить цифровое потребление.

О чем классный сериал, который вы смотрели два дня назад?

— Есть ли плюсы в поглощении большого количества информации? Количество не перерастает в качество, потребление информации не равно усвоение. Объем поглощаемой информации не имеет значения, важно, как ваш мозг ее обрабатывает. Вспомните ли вы содержание сериала, который посмотрели два дня назад?

В чем отличие чтения книг от чтения постов в соцсетях? Соцсети удерживают внимание, в это время центральная исполнительская сеть работает только на потребление информации. Читая книгу, вы активно работаете: извлекаете смыслы, структурируете, размышляете и уходите из центральной исполнительской сети в дефолт системы мозга.

Человека, потребляющего цифровой контент, можно сравнить с конем барона Мюнхгаузена, который жадно пил воду, но никак не мог напиться. Когда барон оглянулся, то с изумлением увидел, что у коня нет части туловища, и вода вытекает.

Авторы этого контента стремятся максимально удержать внимание аудитории и сделать так, чтобы она ни о чем своем не задумалась. В результате информации много, но она не капитализируется, не становится частью вас. Зачастую мы знаем, где что-то узнали, но не помним, что именно.

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Гибель экспертности

— Наша цивилизация шла к формированию экспертов в разных областях. Если возникала проблема, шли к эксперту. Что отличает его от других? Он находится внутри гигантской сферы, где огромное количество людей долгое время накапливают опыт и транслируют его друг другу. Сегодня же из-за обилия информации у людей создалось ощущение собственной экспертности в любом вопросе. Но информация — не равно знание, а прочесть — не значит понять.

Все вокруг рассуждают про психологию. Я больше 20 лет ее изучаю, и я так мало понимаю в человеке. Когда я смотрю на кого-то, каждый раз вижу сложную задачу, решение которой надо искать. Диванные же эксперты спокойно дают советы на кухне и еще чаще — в интернете.

Происходит катастрофа: мнение эксперта девальвируется и у человека нет мотивации им становиться. В итоге, когда возникнет проблема, мы не получим правильного решения.

Соцсети, Skype и Zoom — не панацея

— Что происходит во время общения на дистанте?

Во-первых, все смещается: люди не понимают, где дом, где работа, где отдых. В результате возникают пограничные психические расстройства.

Во-вторых, общаясь с экраном, а не с живыми людьми, человек лишается огромного количества стимулов и раздражителей. При личном контакте мозг получает массу невербальных сигналов, необходимых для коммуникации и для ощущения общности (стаи).

В-третьих, смешанные команды (часть сотрудников в офисе, часть — на дистанте) плохо работают, потому что не могут коммуницировать. У них разные графики, они по-разному видят ситуацию, потому что не получают 80% обратной связи.

Соцсети делают нас несчастными

— Если человек сидит в социальных сетях больше четырех часов (с двух часов начинается первый пик, а с четырех взлет), количество депрессивных, суицидальных мыслей увеличивается. Потому что мы приматы, нам необходим физический контакт. «Офигенно, мне поставили лайк», — примерно так мозг отреагирует на одобрение в Инстаграм. Но нам важно ощутить это и физически: чтобы кто-то похлопал по плечу или обнял. Без этого человек чувствует себя еще более одиноким.

Сегодня уровень социального одиночества невероятно высок. Правда, мы начинаем это культурологически обосновывать: все правильно, каждый живет свою жизнь. Одиночество начинает институализироваться, а отсутствие объятий восприниматься как норма.

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Глупо держать радий в сахарнице

— Надо думать о последствиях открытий. Я не против бесконечного цифрового потребления. Но из-за него будут проблемы. Если хранить радий в сахарнице, как Мария Кюри, собственное открытие может и убить.

Раньше люди изобретали то, что влияло на руки и ноги, а современные открытия очень влияют на интеллектуальную функцию. Мы открыли радий, уран и абсолютно ядерную штуку для мозга. Она невидима, неощущаема на вкус, но воздействует на него.

Если не хотите скатываться в информационную псевдодебильность, относитесь аккуратнее к цифровому потреблению, не формируйте зависимость. Больше социально взаимодействуйте, учитесь думать сложнее, потому что мир нас к этому не толкает, а предлагает примитивные варианты. Находите ресурсы в этом мире, чтобы интеллектуально не скатываться. Ведь скатиться можно всегда.

Есть ли у вас цифровая зависимость

— Проследите:

что вы делаете утром, какова пауза между пробуждением и моментом, когда вы хватаетесь за телефон;

что делаете вечером, ложась в постель;

чем заняты в свободную минуту.

Если первым делом вы тянетесь к телефону, скорее всего, у вас уже есть зависимость.

Как бороться с цифровой зависимостью

— В квартире должны быть зоны, свободные от телефона: кухня, туалет, ванная, спальня, детская, если есть ребенок.

Не носите с собой телефон по квартире, пусть лежит в одном месте. Если телефон нужен, подойдите и возьмете.

Взяв телефон, отрефлексируйте, с какой целью вы это делаете. Сделав, верните на место.

Утром берите телефон после завершения всех процедур, а вечером перестаньте его «тискать» за час до сна.

Иначе вы превратитесь в лошадь барона Мюнхгаузена.

Текст подготовлен на основе интервью Андрея Курпатова Ирине Шихман на канале «А поговорить?» в YouTube.