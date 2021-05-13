«Суперзадача жизни — передать гены, а любовь — это бонус, красивая упаковка»

Нейробиолог Вячеслав Дубынин изучает мозг более тридцати лет. Он рассказал, как возникает влюбленность, почему люди моногамны и все ли способны хранить верность своим партнерам.

DK.RU публикует ключевые тезисы интервью доктора биологических наук, профессора биофака МГУ, специалиста по физиологии мозга, нейробиолога Вячеслава Дубынина журналисту Ирине Шихман.

Любовь и секс глазами биолога

— В природе любовь и секс взаимосвязаны. У партнеров формируется привязанность друг к другу, а сексуальная близость — один из ее компонентов.

Мы начинаем взаимоотношения с того, что смотрим друг на друга, оценивая внешность. Так, мужчины реагируют на «набор», который обычно подчеркивают модельеры и косметологи: глаза блестят, губы пухлые, тон кожи ровный, щеки розовые — все это свидетельствует о хорошем здоровье женщины и иммунитете, то есть, о возможности произвести на свет здорового ребенка.

Еще подсознательно мы соотносим потенциального партнера с близкими людьми, знакомыми с детства. В идеале он должен походить на них, но в то же время отличаться — так природа защищает нас от близкородственного скрещивания.

Потом мы друг друга обнюхиваем. Исследования показали, что женский нос чувствительнее к запаху и вместе с ним — к иммунному статусу партнера, чем мужской. Это подтверждают знаменитые эксперименты с майками юношей после занятий фитнесом. Их разместили в разных боксах и предложили понюхать группе женщин. Реакция «какой классный запах», как правило, возникала в тех случаях, когда иммунная система девушки и молодого человека взаимно дополняли друг друга. У ребенка, рожденного такой парой, будет лучший иммунитет. Мужчины, по всей видимости, реагируют только на половые гормоны, улавливаемые в запахе женщины (они выходят на поверхность кожи через потовые железы).

В целом, возникнет ли между мужчиной и женщиной влюбленность, зависит от комплекса биологических факторов — внешности, запаха, голоса, узнавания (мы из одного племени). Иногда искра проскакивает сразу, иногда через годы: вспомните встречи одноклассников, после которых кто-то уходил из семьи.

Влюбленность — яркое чувство, связанное с формированием привязанности. Оно очень хорошо измеряется при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии. Исследователи видят, как у людей активируются определенные зоны мозга, в том числе центр положительных эмоций. Гормональные изменения, связанные с влюбленностью, тоже можно отследить, но они носят более поверхностный характер.

На фоне влюбленности наступает конфетно-букетный период. Скорее всего, идея ухаживаний возникла у женщин. У нее есть биологический фундамент: яйцеклетка намного ценнее сперматозоида. Количество яйцеклеток в женском организме ограничено, в то время как мужчина может выработать миллионы сперматозоидов. С точки зрения иммунологии романтический период необходим, чтобы партнеры обменялись микрофлорой и провакцинировали друг друга.

Моногамность связана с заботой о потомстве

— Моногамные отношения формируются у биологических видов, которые должны очень интенсивно заботиться о потомстве. Кроме того, моногамной паре проще защитить свою территорию, то есть, свой ресурс.

По статистике изменяют 50% мужчин и 30% женщин. Однако сами социологи, собравшие эти данные, сомневаются в их достоверности. Поскольку мужчины не против приврать о своих приключениях на любовном фронте, а женщины стремятся их скрыть.

Моногамность связана с устойчивой привязанностью. Вы настраиваетесь на конкретного человека, постепенно становитесь ближе, врастаете друг в друга. В то же время в мозге формируются гормоны дофамин, окситоцин, пролактин, а также вазопрессин. Последний регулирует количество воды в организме, но некоторое время назад ученые выяснили, что он влияет и на верность.

Моногамность человека в том числе связана с активностью вазопрессиновой системы. Исследуя ее, можно сделать прогноз о верности человека, однако он не будет точным и однозначным. Поскольку люди разумные существа и могут контролировать свое поведение. Наши лобные доли в состоянии сказать «нет» любой программе, в том числе поднимающейся из переднего гипоталамуса. Конечно, если вы «вышибете» их алкоголем, может случиться что угодно.

Несколько упрощая, можно сказать, что за полигамное половое поведение отвечают андрогены, за моногамное — окситоцин, пролактин, вазопрессин. Они встречаются и сталкиваются в голове человека и в разных ситуациях он следует разным стереотипам. Однако объяснение неверности в духе «не могу устоять» представляется малоубедительным. Если человек достаточно развит как разумное существо, он в состоянии себя контролировать.

Очевидно, моногамные отношения привели к тому, что овуляция у женщин носит скрытый характер. Грубо говоря, им не надо призывать самцов в радиусе пяти километров. Тем не менее, психологи и социологи выяснили: в дни овуляции женщины одеваются чуть сексуальнее, хотя могут и не осознавать этого.

Ревность — обязательная добавка к моногамным отношениям

— Когда вы вкладываете в партнера много ресурсов, то начинаете относиться к нему как к своей собственности, своей территории. Территориальное поведение — «занять и охранять» — очень древнее. У человека оно распространяется в том числе на партнера. Можно сказать, что моногамные отношения и ревность — две стороны одной медали. Кстати, моногамные животные тоже испытывают ревность.

Ревность может приобрести патологический характер. В психиатрии даже существует понятие «синдром Отелло», оно используется, когда ревность принимает деструктивные формы.

За территориальное поведение «отвечает» миндалевидное тело головного мозга, расположенное в глубине височных долей. Если область гипоталамуса связана с базовыми потребностями — размножением, заботой о потомстве, голодом, жаждой, страхом, то миндалина — с социальными: эмпатией, лидерством, желанием «застолбить» территорию. Это тоже врожденные программы, но более высокого уровня. По большому счету потребность питаться и размножаться есть и у дождевого червяка, а быть лидером — нет.

Не только животные метят свою территорию. Человек делает то же самое, когда кусает, царапает партнера или одевает ему на палец кольцо.

Упрощая, можно сказать, что любовь — это красивая упаковка, прекрасный бонус, помогающий в решении главной биологической задачи, суперзадачи жизни — передать гены. Но все-таки человек — существо более сложное.

Текст подготовлен на основе интервью Вячеслава Дубынина Ирине Шихман на канале «А поговорить?» в YouTube.