М 12 Казань — Екатеринбург: трассу порежут на куски, уже готовые отрезки ждет капремонт

Становится известно все больше подробностей о крупнейшем дорожном строительстве десятилетия в России. Трассу до Урала уже строят, хотя часть проекта не готова.

Трасса Казань — Екатеринбург, построить которую поручил построить президент Владимир Путин, должна быть закончена к 2024 г., за это время Федеральному дорожному агентству и госкомпании «Автодор» предстоит отремонтировать примерно 122 км существующих дорог и возвести 425 км новых. Проект самых сложных участков будет готов к концу года, но Росавтодор уже приступил к работам. Уже известно, что в будущем трассу продлят до Тюмени.

Напомним, изначально планировалась трасса Москва — Казань, ее уже строят, но весной 2021 г. Владимир Путин заявил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга, причем завершить работы нужно до конца 2024 года. В мае глава государства поручил правительству до 1 августа «обеспечить направление» средств ФНБ на дорожные проекты, увеличив и темпы строительства М12.

Газета «КоммерсантЪ» выяснила подробности масштабной стройки. Начавшись в Казани, она пройдет по существующей М7 «Волга». На участке до Мамадыша Росавтодор построит 22 надземных пешеходных перехода, далее — 81,4-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов, затем на отдельных участках трассу реконструируют и отремонтируют. В Башкирии на М7 появятся обходы населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Затем от города Дюртюли до поселка Ачит «Автодор» построит абсолютно новую 274-километровую дорогу, на которой будет единственный платный участок. Ее часть, судя по карте, пройдет через лесной массив, но объем планируемой вырубки неизвестен. После Ачита М12 вольется в существующую федеральную бесплатную трассу Р242 Пермь — Екатеринбург, участки которой будут также капитально ремонтироваться в рамках проекта.

Стоимость работ на федеральной сети Росавтодор оценивает в 232,9 млрд руб. (200,7 млрд руб. — строительство и реконструкция, 32,2 млрд руб. — капремонт), но сумма может измениться после завершения экспертиз в 2022 г. Ранее сообщалось, что стоимость строительства участка Казань — Екатеринбург может составить до 500 млрд руб.

Выбирая маршрут трассы, обсуждали два варианта, так называемые южный и северный. Второй предполагал, что дорога пройдет через Елабугу и Камбарку (Удмуртия), но тогда была бы построена новая трасса, дублер М7. Выбранный «южный» вариант оказался дешевле.

Реконструкция существующей используемой трассы удобств водителям точно не добавит на период работ, — заверяет глава общественного совета при Минтрансе России Михаил Блинкин.

Тендеров в рамках этого проекта пока не объявлялось.

Кроме того, сейчас Свердловская область ожидает поступления федерального транша в 2,4 млрд руб. на окончание строительства ЕКАД. Его выделят раньше, чем планировалось. Об этом договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщал DK.RU.