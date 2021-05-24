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На строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрд

На строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрд
Иллюстрация: pixabay.com

Дорога до Казани вошла в список приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния. Ускорить ее строительство ранее потребовал Владимир Путин.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Скоростная трасса Екатеринбург — Казань вошла в список семи приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния и может получить 50 млрд руб., сообщает РБК. В перечень попали проекты по модернизации дорожной сети и электроэнергетике. Проекты представили на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

﻿Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился ускорить строительство новой автомобильной дороги из Москвы в Казань и продлить ее до Екатеринбурга, завершив все работы в 2024 г.

Для соединения Казани с Екатеринбургом платной трассой ранее предлагали два разных варианта: через Московский или Челябинский тракт. По словам начальника «Уралуправтодора» Александра Бедусенко, трасса может проходить посередине между Челябинском и Екатеринбургом. Также рассматривается вариант частичного использования трассы Екатеринбург — Пермь. Сейчас идут изыскания и рассматриваются различные схемы, писал JustMedia.ru

Вообще разговоры о планах по строительству платных дорог в регионе идут с 2010 г. — тогда глава Мингосимущества сообщал, что участниками проекта станут Росавтодор и Свердловская область. Финансовые аналитики подтверждали экономическую оправданность появления платных автодорог как для инвесторов — в виде прибыли, — так и для государства, которое сможет снять с себя в какой-то мере свои же обязанности, сопряженные с серьезными бюджетными расходами. Однако государство, удовлетворяя свои собственные интересы, не вправе нарушать интересы граждан и их законные права, подчеркивали эксперты. Напомним, согласно действующему законодательству, платная автодорога может существовать только при наличии альтернативной бесплатной, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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