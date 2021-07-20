В 2 раза дороже Крымского моста. На трассу Казань — Екатеринбург нужно почти 500 млрд руб.

Росавтодор посчитал, что на строительство дороги в 547 км нужно 493 млрд руб. Цифра не окончательная и может измениться после отчета госэкспертизы в 2022 г.

Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдется в 493 млрд руб., посчитали в Росавтодоре. Ремонт и строительство бесплатных участков дороги обойдется в 232,9 млрд руб., остальные средства нужны на сооружение платного участка трассы. Общая протяженность дороги составит 547 км.

В Федеральном дорожном агентстве подчеркивают, что пока цифры не окончательные, стоимость работ еще могут пересчитать после госэкспертизы, которая завершится к 2022 г.

Трасса Екатеринбург- Казань станет одним из самых дорогих дорожных объектов страны. Скоростная дорога «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга стоила 520 млрд руб., Крымский мост стоил 228 млрд руб. Издание «За рулем» полагает, что дорога останется самым дорогим проектом на ближайшие годы.

Напомним, 16 июля «Автодор-ТП», дочернее предприятие госкомпании «Автодор», объявил конкурс на разработку документации по планировке 274-километрового участка трассы Казань — Екатеринбург. Стоимость контракта оценена в 883,77 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что в апреле в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить строящуюся автотрассу Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга, чтобы обеспечить безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала. Он подчеркнул, что деньги на это надо выделить из Фонда национального благосостояния.

Кроме того, сейчас регион ожидает поступления федерального транша в 2,4 млрд руб. на окончание строительства ЕКАД. Его выделят раньше, чем планировалось. Об этом договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.