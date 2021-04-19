Свердловские депутаты, сенаторы и губернатор отчитались о доходах. Кто заработал больше?

Депутаты Госдумы, Эдуард Россель, Аркадий Чернецкий и Евгений Куйвашев опубликовали декларации о доходах. В прошлом году доходы росли у спортсменов и ритейлера.

Свердловские депутаты отчитались о доходах за 2020 г. Самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области стал бывший совладелец торговой сети «Кировский» Лев Ковпак («Единая Россия»). Он задекларировал 36,03 млн руб. За год его доходы сократились вдвое — с 78 млн руб. в 2019 г.

Спортсмен Антон Шипулин («Единая Россия»), напротив, увеличил свой заработок — за год более чем в шесть раз. В 2019 г. он декларировал 2,7 млн руб., а в 2020-м — 16,4 млн руб. Не столь сильно увеличились доходы еще одного бывшего спортсмена-биатлониста Сергея Чепикова. За 2020 г. он отчитался о 7 млн руб. (в 2019 году — 6,8 млн руб).

У депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина доходы подросли с 5,1 млн руб. в 2019 г. до 5,4 млн руб. в 2020 г. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский задекларировал 7,9 млн руб. (в 2019 г. — 8,3 млн руб.). Также увеличись доходы у депутатов Андрея Альшевских и Алексея Балыбердина. Оба задекларировали примерно по 5,6 млн руб., пишет ЕАН. Примерно 200 тыс. руб. потерял в доходах депутат Максим Иванов, который отчитался о 5,4 млн руб.

Кроме того, потерял в доходах Зелимхан Муцоев («Единая Россия»). В 2019 г. он отчитался о 283,7 млн руб., а в 2020-м показал 11,8 млн руб. Доходы депутата Игоря Торощина снизились с 22,7 млн руб. в 2019 году до 8,3 млн руб. в 2020 г. Павел Крашенинников отчитался о 6,1 млн руб. (в 2019-м — 6,3 млн руб.), Александр Петров показал 5,6 млн руб. (5,4 млн руб. годом ранее).

Кроме того, о доходах отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В 2020 г. он заработал 6,29 млн руб. (около 5,8 млн руб. в 2019 г.)

Декларации заполнили сенаторы Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий. Экс-губернатор Свердловской области заработал в 2020 г. 12,2 млн руб., а экс-мэр Екатеринбурга — 9,3 млн руб. Добавим, что президент России Владимир Путин задекларировал 9,9 млн руб. (в 2019 г. — 9,7 млн руб.).