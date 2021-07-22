Плоды «Иннопрома». Мишустин поручил выделить Екатеринбургу более 8 млрд руб. на медицину

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Свердловскую область в июле 2021 года. Большая часть касается медицины.

На официальном сайте российского правительства появился утвержденный перечень поручений от главы кабмина Михаила Мишустина, касающихся нашего региона. Среди проектов, которые должны поддержать власти, — строительство медкластера в Академическом, дооснащение ведущих клиник области медицинским оборудованием, подготовка Универсиады, а также предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники. Все эти вопросы обсуждались во время визита Михаила Мишустина в Екатеринбург, приуроченного к открытию международной выставки «Иннопром-2021».

Финансовые поручения в основном затрагивают медицину. Так, премьер распорядился предусмотреть в федеральном бюджете сумму до 7,5 млрд руб. на проектирование и строительство медицинского кластера в новом районе Академический в Екатеринбурге. Включить соответствующие расходы в федеральный бюджет должны Минфин, Минздрав и Минэкономразвития РФ.

Под реализацию проекта кластера в федеральную собственность будет передан участок земли площадью 5,5 га. Центр должен объединить потенциал ведущих региональных вузов, научно-исследовательских институтов, медицинских учреждений. Ежегодно в нём будут получать лечение около 20 тысяч пациентов, — уточняет параметры проекта пресс-служба правительства.

Одним из участников будущего медкластера должен стать Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Отдельное распоряжение премьера касается этого медучреждения.

Минздраву поручено заключить соглашение с региональными властями о проектировании и строительстве нового здания НИИ ОММ. Это следует сделать до 1 октября, — сообщает пресс-служба правительства.

Также Минздраву и Минфину поручено до 13 августа подготовить проект решения Правительства о выделении 70 млн руб. на дооснащение Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга (ЦГКБ) и о выделении 230 млн руб. на покупку оборудования для Областной детской клинической больницы.

К этому же сроку — 13 августа — несколько федеральных министерств, среди которых Минобрнауки, Минфин, Минэкономразвития и Минстрой, необходимо проработать вопрос о строительстве университетского кампуса УрФУ.

Это необходимо сделать с учётом современных моделей финансирования таких проектов, — говорится на сайте правительства.

Еще одно поручение касается промышленности. Минпромторг, Минтранс, Минфин и Минздрав должны до 1 декабря представить предложения по совершенствованию механизмов господдержки, направленных на повышение доступности российской авиационной техники. Этот вопрос обсуждался во время посещения премьером Уральского завода гражданской авиации.

Как ранее рассказывал DK.RU, Михаил Мишустин во время своего рабочего визита в Екатеринбург встречался с главами крупнейших компаний региона — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, президентом группы «Синара» Дмитрием Пумпянским, председателем совета директоров группы «Ренова» Виктором Вексельбергом, генеральным директором «Вертолетов России» Андреем Богинским, а также другими бизнесменами.

Тогда же премьеру презентовали проект медкластера, и глава правительства пообщал софинансировать его. Отметим, общая стоимость стоительства медкластера оценивается в 30 млрд руб.,сообщал DK.RU.