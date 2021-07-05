Михаил Мишустин встретился c владельцами крупнейших уральских компаний

Премьер-министр РФ прилетел в Екатеринбург, чтобы принять участие в Иннопроме. 4 июля он собрал представителей российского и иностранного бизнеса и призвал их к «кооперации».

Вместе с Михаилом Мишустиным в Екатеринбург прилетели министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. В понедельник, 5 июля, глава российского правительства должен выступить на главной стратегической сессии выставки «Гибкое производство: максимальная адаптация» и вручить национальную промышленную премию «Индустрия».

В день прибытия в Екатеринбург Михаил Мишустин встретился с главами крупнейших компаний региона — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, президентом группы «Синара» Дмитрием Пумпянским, председателем совета директоров группы «Ренова» Виктором Вексельбергом, генеральным директором «Вертолетов России» Андреем Богинским и другими российскими и зарубежными бизнесменами.

Премьер-министр отметил, что пандемия коронавируса создала риски для глобальной макроэкономической стабильности, но стала катализатором цифровизации. И что в новых условиях российскую промышленность важно развивать «в тесной кооперации с зарубежными странами» в формате взаимовыгодного сотрудничества, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что проведение главной выставки региона еще на прошлой неделе было под вопросом из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако, директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов утверждал, что Иннопром не отменят.

Были вопросы по определению санитарно-эпидемиологических норм для участников. Все они решены, определены соответствующие нормы для делегатов и сотрудников мероприятия. Делегаты должны будут сдавать ПЦР-тест за 24 часа до начала мероприятия. Его можно будет сделать в том числе в гостиницах. Соответствующий пункт работает и в аэропорту Кольцово, — сказал Игорь Данилов.

Волонтеры и сотрудники выставочного центра будут сдавать тесты на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежедневно.

Ранее DK.RU писал, что власти области рассматривают возможность введения ковид-паспортов для предприятий региона.

В то же время полиция уже начала охотиться на продавцов фальшивых справок о прививках от COVID-19. 25 июня оперуполномоченные УЭБ и ПК Екатеринбурга в ходе проверочной закупки поймали мужчину, сбывавшего медотводы от вакцинации. Он продал сотрудникам органов четыре справки (по 1 тыс. руб. каждая), якобы оформленные в трех больницах Екатеринбурга.

На фоне новых ограничений и требования обязательной вакцинации для работников сферы услуг и торговли число предложений о продаже таких «документов» резко выросло. При этом наказание в виде лишения свободы может быть назначено не только продавцу, но и покупателю подделки.

Из-за вспышки пандемии в регионе отменили Ночь музыки, общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх». Организаторы массовых мероприятий считают, что отрасль может не пережить новых ограничений.

Фото в тексте: Департамент информационной политики Свердловской области.