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Екатеринбург получит 7 млрд руб. на медкластер. Но проект стоит в четыре раза больше

Екатеринбург получит 7 млрд руб. на медкластер. Но проект стоит в четыре раза больше
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Строительство медицинского кластера в Академическом обсуждается на разных уровнях с 2012 г. 5 июля Михаил Мишустин познакомился с проектом и пообещал выделить под него деньги из федерального бюджета.

#ВЛАСТЬ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

В состав медкластера должны войти НИИ ОММ, медицинская академия, инновационный онкоцентр, центр реабилитации, поликлинические блоки, подстанция скорой помощи и специализированные предприятия. Для работников учреждений здравоохранения здесь же построят жилье, для студентов — общежития. Проект оценивается в 30 млрд руб.  

5 июля губернатор Евгений Куйвашев презентовал его Михаилу Мишустину, прилетевшему в Екатеринбург на Иннопром.

Премьер-министр пообещал выделить из федерального бюджета средства на первый этап проекта — обновление НИИ ОММ, сообщает Justmedia.ru. Речь идет о 7,3 млрд руб.

Мы детально обсудили возможность такого решения и понимаем, что существующее здание не соответствует всем современным санитарным нормам. Здание требует капитального ремонта и новых подходов. Мы нашли возможность финансирования кластера. Так что проекту быть. Желаю, чтобы строители оправдали те надежды, которые возлагают в том числе жители района, — прокомментировал Михаил Мишустин.

Новое здание НИИ ОММ в Академическом планируют сдать в 2024 г.

Во время визита в городскую больницу №1 премьер-министр пообещал приобрести для нее томограф и выделить 230 млн руб. на переоснащение детской областной клинической больницы.

Ранее DK.RU сообщил, что Михаил Мишустин 4 июля встретился c владельцами крупнейших уральских компаний — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, президентом группы «Синара» Дмитрием Пумпянским, председателем совета директоров группы «Ренова» Виктором Вексельбергом, генеральным директором «Вертолетов России» Андреем Богинским и другими российскими и зарубежными бизнесменами.

Напомним, что проведение главной выставки региона еще на прошлой неделе было под вопросом из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако, директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов утверждал, что Иннопром не отменят.

Были вопросы по определению санитарно-эпидемиологических норм для участников. Все они решены, определены соответствующие нормы для делегатов и сотрудников мероприятия. Делегаты должны будут сдавать ПЦР-тест за 24 часа до начала мероприятия. Его можно будет сделать в том числе в гостиницах. Соответствующий пункт работает и в аэропорту Кольцово, — сказал Игорь Данилов.

Автор: Виктория Говорковская
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