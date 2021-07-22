Продавцы одежды и обуви предупредили о сильном росте цен осенью

«Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно». Ритейлеры прогнозируют подорожание одежды и обуви — на рост цен влияет множество факторов, от стоимости перевозок до сырья.

Крупные ритейлеры спрогнозировали рост цен на обувь и одежду на 10–20% ближе к зиме и в начале 2022 г., пишет РБК. К этому привел резкий рост стоимости морских перевозок из Азии в Европу по сравнению с прошлым годом: если в 2020 г. доставка контейнера из Азии стоила $3 тыс., то сейчас цена доходит до $10 тыс., объясняет президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.

С начала года хлопок подорожал на 35%, существенно выросла цена на материалы, связанные с нефтепродуктами, отмечает владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников. На цены также влияет ослабление рубля, а инвестиции в открытие магазинов выросли из-за подорожания стройматериалов, дерева и металла.

Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно, — говорит Андрей Павлов, основатель Zenden Group.

При этом в Melon Fashion Group (Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) цены сохраняют остаются на уровне 2019 г. за счет регулировки маржи и расходной части. Но гендиректор группы Михаил Уржумцев не стал прогнозировать цены на 2022 г.: «Все наши планы вызывают улыбку Господа Бога».

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По итогам этого года рынок одежды и обуви превысит показатели 2020 г., но на 2–6% будет отставать от уровня 2019 г., ожидает руководитель Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Продажи будут расти за счет отложенного спроса и за счет отсутствия путешествий и некоторых видов развлечений, но вместе с нем по ним будут бить низкий индекс покупательской уверенности и падение реальных располагаемых доходов. Но интерес к новым коллекциям у россиян сохраняется.