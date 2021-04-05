Кризис 2020: бедные чувствуют себя неплохо, средний класс умирает и ищет вторую работу

Пришедший с коронавирусом кризис не совсем типичен. За счет господдержки люди с малым доходом даже нарастили достаток. Но эксперты все равно фиксируют сигнал о проблеме доступности качественной еды.

Коронакризис, как любой другой кризис, привел к тому, что люди стали беднее. Но на этот раз реакция людей на падение доходов не совсем стандартна. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в докладе «Черный лебедь в белой маске» рассказали, как ведут себя люди в этот раз. DK.RU выбрал из материала главное.

Эксперты ВШЭ год, до марта 2021 года, проводили опрос. На ухудшение материального положения в России жалуется примерно треть населения, 35%.

Это существенно меньше, чем было в кризис 2008–2009 гг. (48%), хотя в 2020 г. реальные располагаемые доходы упали на 3,5%, а в 2009 г. даже увеличились на 3% (что казалось людям небольшой цифрой после роста 10–15% в год).

Отношение людей к материальным проблемам изменилось, вероятно, из-за помощи, которую государство оказало им в этот кризис. Получившие даже небольшие выплаты (всего это около 40% респондентов) стали гораздо лучше оценивать свое материальное положение, а у 21% оно даже улучшилось.

Оказало влияние и распределение помощи. Меньше других пострадали от кризиса самые уязвимые группы населения, которым государство и помогало в первую очередь. В некоторых семьях с детьми от 3 до 7 лет уровень бедности даже снизился, а у остальных — приблизился к докризисному уровню после получения поддержки.

В целом за кризисный 2020 г. ряды бедных в России пополнили 400 000 человек, их общее число превысило 19,6 млн –13,3% страны.

Сильнее пострадали менее бедные люди. В семьях без детей бедность до пандемии была не так велика (3,8%), но в кризис выросла более чем вдвое. Сократился и без того небольшой средний класс: накануне пандемии к нему относилось 24% занятых, за время кризиса 8,7% из них потеряли работу, а 3,9% оказались в простое с сохранением дохода не выше минимальной зарплаты. Еще 6,1% среднего класса обеднели.

Люди стали чаще говорить, что хотели бы больше тратить на продукты, и это сигнал о проблеме доступности качественной еды.

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Повлияла и психология

Есть среди причин сдержанной реакции людей на кризис и психологические. Это третий кризис в России за десять с небольшим лет, так что люди просто привыкли к подобным неприятностям.

За время многолетнего падения доходов (четыре года вплоть до 2019 г.) сформировалась более скромная модель потребления — люди начали экономить даже на общих расходах, например, на еде. Изменилось отношение и к растущим доходам. Если еще в 2016 г. люди тратили дополнительные доходы на отпуск, одежду или бытовую технику, то теперь они чаще направляют их на оплату медицинских и образовательных услуг (прежде всего, для детей).

Эксперты ВШЭ констатируют: возможные потери накопленного имущества волнуют очень немногих, ведь у большинства ничего просто нет и не было.

При этом именно пандемия подтолкнула многих россиян копить. По предварительным данным Росстата, люди отложили 8,4% доходов в 2020 г. против 3,9% в 2019 г. Сбережения выросли с примерно 40 трлн руб. до почти 46 трлн.

Сильнее потери накоплений люди боятся потери работы. 42% россиян опасаются лишиться ее уже в ближайшие полгода, пишут аналитики РАНХиГС в докладе «Цифровой поворот. Экономические последствия пандемии и новые стратегии развития», а более половины уверены, что не смогут найти работу не хуже нынешней.

Еще одно отличие нынешнего кризиса — более активная позиция. Если прежде люди в ответ на кризис в первую очередь начинали экономить и тратить сбережения, то теперь они активно ищут новые источники доходов. В таком поиске 20% россиян, пишут эксперты, и 10% уже вышли на дополнительную работу. Но доступно это малой доле россиян, у большей части сограждан ля этого просто нет знаний и опыта.

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