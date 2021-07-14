У 75% семей в РФ — финансовые трудности. Сколько денег нужно, чтобы свести концы с концами

По сравнению с 2018 г. в России стало меньше домохозяйств, которые испытывают сложности с деньгами. Но минимальная сумма, необходимая для жизни, выросла и в несколько раз выше прожиточного минимума.

75,7% домохозяйств в России испытывают финансовые сложности разного уровня, для того чтобы свести концы с концами, требуется хотя бы 60,9 тыс. руб., пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 г. 24,3% семей могут легко прожить и при этом купить все самое необходимое. По сравнению с 2018 г. ситуация немного улучшилась: тогда трудности испытывали 79,5% домохозяйств, а в 2016 г. — 84,6%.

Вместе с тем выросла минимальная сумма в месяц, которая необходима домохозяйству, чтобы его члены могли свести концы с концами: осенью 2020 г. она составила 60,9 тыс. руб. против 58,5 тыс. руб. в 2018 г. За два года субъективная оценка минимально необходимого дохода выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за это же время увеличились более чем на 7%. Больше всего нужно молодым семьям с детьми — 80,9 тыс. руб., это на 17% больше, чем двумя годами ранее. Напомним, прожиточный минимум в 2021 г. составляет 11,65 тыс. руб. на человека.

В России последние годы, особенно в пандемию, снижались реальные доходы населения, и ощущения тоже должны были, по идее, изобразить ухудшение этих показателей. Но, как оказалось по ряду статей, получилось, наоборот, улучшение этих показателей, хотя и не очень значительное, — говорит доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Опрос также показал, что 8,5% домохозяйств в России не могли оплачивать жизненно важные лекарства (в 2018 г. таких семей было 11%), 51,2% не могут справиться с непредвиденными расходами. 9% семей не имеют средств на новую одежду по мере ее износа.

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Опрос проводился в октябре—ноябре 2020 гг., было охвачено более 100 тыс. домохозяйств.