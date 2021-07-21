QIWI продало долю в «Точке» «Открытию». Закроют ли Крым для туристов. Главное 21 июля

Банк «Открытие» нарастил долю в банке для предпринимателей «Точка». Глава Крыма заявил, что полуостров могут закрыть для туристов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Банк «Открытие» выкупил у QIWI 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций банка для предпринимателей «Точка» за 4,95 млрд руб., сообщила кредитная организация. В результате доля «Открытия» в «Точке» выросла с 50% +1 акция до 90%+1 акция.

«Точка» основана в 2015 г. бывшей командой Банка24.ру, со дня создания работала в структуре ФК «Открытие»». В августе 2017 г. QIWI выкупила бренд и ПО digital-банка «Точка» (и «Рокетбанка», сейчас уже закрытого) у ФК «Открытие» — тогда кредитная организация как раз попала на санацию в Центробанк. Гендиректор QIWI Сергей Солонин не раскрывал сумму сделки.

Мы признательны командам «Точки», QIWI и «Открытия» за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк «Открытие», как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие «Точки». Увеличение доли банка «Открытие» в «Точке» — часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса, — заявил Михаил Задорнов, президент банка «Открытие».

Сооснователь «Точки» Борис Дьяконов отметил, что инвестиции QIWI в проект «многократно окупились».

Борис Дьяконов: «Я считал компанию продлением моей воли. Это не величайшее достижение, а величайший факап»

Власти Крыма допустили закрытие полуострова для туристов

Власти Крыма допустили закрытие полуострова для туристов в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом — сейчас ситуация на грани, говорит глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что уже получает такие требования от туристов.

«Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее… Сегодня примерно мнения 50 на 50. Половина за ужесточение мер и ограничения, примерно половина — 42-43% — за то, чтобы продолжать работу, чтобы не потерять доход. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы. Баланс найти очень сложно, — отметил чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

Аксенов призвал жителей и предпринимателей Крыма соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости.