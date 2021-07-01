Свердловские фермеры просят власти объявить режим ЧС
Сельхозпроизводители могут лишиться урожая из-за засушливой и жаркой погоды. Они обратились к властям региона с просьбой ввести режим ЧС в ряде муниципалитетов.
Как пояснил заместитель председателя регионального Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексей Бондарев, режим ЧС позволит получить субсидии из федерального бюджета.
Сезон очень сложный. Мы не просим дополнительной бюджетной нагрузки. Но режим ЧС позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко, — пояснил он на заседании Координационного совета бизнес-объединений Свердловской области.
Напомним, весна и первый месяц лета в этом году выдались жаркими и с небольшим количеством осадков. 30 июня в Екатеринбурге был зафиксирован исторический максимум температур для этого дня: она составила + 34,9°С, превысив температурный рекорд 1954 г. Высокая температура сопровождается практически полным отсутствием осадков. В прошлом году аналогичные условия привели к тому, что в ряде муниципалитетов сгорел картофель. В этом году аграрии говорят о том, что сложившиеся погодные условия приведут не только к уменьшению урожая овощей и зерна, но и к сокращению надоев.
Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что сельхозпроизводители в любом случае в этом году получат убытки.
Мы прекрасно понимаем, что с овощами будет проблема, потому что сухо, потому что картошка плохо растет. Мы в нашем хозяйстве 300 га пшеницы посеяли в этом году. Хорошие всходы были, хорошие надежды были. И вот на тебе: ни одного дождя в Камышловском районе не было практически два месяца. Конечно, это трагедия для нас всех. Поэтому засуха будет иметь для нас очень негативные последствия в этом году. Я, например, просто в растерянности от своих будущих доходов. Мы вложили очень приличные деньги, миллионы рублей, чтобы посеять хорошую пшеницу высокой сортности. Если в этом году мы соберем 9-10 центнеров с гектара, если хоть что-то вырастет, то все равно получим убытки, — такой прогноз дал Мельниченко.