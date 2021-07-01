Свердловские фермеры просят власти объявить режим ЧС

Сельхозпроизводители могут лишиться урожая из-за засушливой и жаркой погоды. Они обратились к властям региона с просьбой ввести режим ЧС в ряде муниципалитетов.

Как пояснил заместитель председателя регионального Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексей Бондарев, режим ЧС позволит получить субсидии из федерального бюджета.

Сезон очень сложный. Мы не просим дополнительной бюджетной нагрузки. Но режим ЧС позволит нам сохранить меры поддержки, которые уже запланированы в виде технических субсидий, субсидий на молоко, — пояснил он на заседании Координационного совета бизнес-объединений Свердловской области.

Напомним, весна и первый месяц лета в этом году выдались жаркими и с небольшим количеством осадков. 30 июня в Екатеринбурге был зафиксирован исторический максимум температур для этого дня: она составила + 34,9°С, превысив температурный рекорд 1954 г. Высокая температура сопровождается практически полным отсутствием осадков. В прошлом году аналогичные условия привели к тому, что в ряде муниципалитетов сгорел картофель. В этом году аграрии говорят о том, что сложившиеся погодные условия приведут не только к уменьшению урожая овощей и зерна, но и к сокращению надоев.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что сельхозпроизводители в любом случае в этом году получат убытки.