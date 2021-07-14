Владелец не виновен, но бизнес штрафуют на миллионы — Павел Репринцев о наказании за откат

Еще лет десять назад бизнес не видел проблемы в том, чтобы «благодарить» людей ему помогающих, а власть не акцентировала внимания на откатах. Сейчас все изменилось: за них дают до 12 лет.

Адвокат Павел Репринцев, советник в компании INTELLECT, специализируется на защите предпринимателей по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности, в том числе по делам о преступлениях в сфере налогового, финансового права и других «беловоротничковых преступлениях». В серии материалов на DK.RU он рассказывает об актуальных уголовных рисках для бизнесменов и руководителей, о которых они не знают или не задумываются, приводит кейсы из практики и даст рекомендации.

Первый материал цикла был посвящен тому, как не поднять статью с пола за использование нелицензионного ПО.

Тема новой публикации — как не поднять статью с пола за коммерческий подкуп (ст. 204 и ст. 204.1 УК РФ).

— Чем отличается коммерческий подкуп от взятки? На обывательском уровне и по сути взятка — это «незаконное вознаграждение должностному лицу (сотруднику правоохранительных органов, чиновнику, руководителю государственного или муниципального предприятия ), а коммерческий подкуп — это тоже незаконное вознаграждение, но получателем является представитель коммерческой организации-заказчика (директор, менеджер по закупкам, специалист тендерного отдела и т.д.).

Представим, что есть два контрагента, и менеджеры этих компаний ведут переговоры о взаимодействии. Один говорит: «У вас хорошая продукция, давайте сотрудничать, но я лично хотел бы получить от вас бонус». Бизнес не видит в этом проблемы и принимает эти правила игры: человек нам помог, почему бы его не «отблагодарить». Вроде бы в этом нет ничего плохого, никто не пострадал, в том числе государство. Но с точки зрения закона это преступление.

В последние годы мы все чаще видим заголовки статей: «Менеджер компании/сотрудник банка задержан за коммерческий подкуп». По закону ответственность за него сопоставима с той, что несут должностные лица за получение взятки. За взятку от 1 млн. руб. дают от 8 до 15 лет лишения свободы, за коммерческий подкуп от 1 млн руб. — 7-12 лет. Оба преступления относятся к категории особо тяжких.

Знают ли собственники или топ-менеджеры компании, что в условном отделе продаж кто-то делает план через «откаты»? — вопрос открытый. Нередко не знают.

Ситуация, когда собственник не подозревает о происходящем за его спиной, чревата серьезными рисками для бизнеса. В нашей практике есть подобные дела. Типичный кейс: наемный директор, ИП-управляющий, доход которого зависит от числа контрактов, соглашается на авантюру с коммерческим подкупом. Работы выполнены, претензий нет, но в их стоимость был заложен «интерес» представителя контрагента-заказчика. ИП-управляющего «разрабатывают» правоохранительные органы и берут с поличным при передаче денег.

Собственник компании не виновен, персональных уголовных рисков в этой ситуации у него нет. Однако компания может быть привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По ней предусмотрены серьезные штрафы: при «крупном размере» (свыше одного млн руб.) — не менее 20 млн руб.; при «особо крупном» (свыше 20 млн руб.) — не менее 100 млн руб. То есть, собственник чист перед законом и «весь в белом», но бизнесу могут назначить штраф, который он никогда не сможет выплатить. Такие прецеденты есть.

Бывает, что деньги у сотрудника/компании вымогают: «либо вы нам заплатите, либо мы прекратим с вами работать». Если факт вымогательства будет доказан, компании в которой работает сотрудник, давший «откат», наказание не грозит.

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Есть еще ряд оснований, помогающих избежать уголовной и административной ответственности при обвинении в коммерческом подкупе. Но кто бы информировал о них собственников бизнеса, когда на пороге возникают оперативники. Факт: на первом этапе правоохранители собирают самую ценную и важную информацию. Люди пишут явки с повинной, что в итоге может привести к плачевным последствиям.

На коммерческий подкуп сегодня органы больше делают ставку, чем на взятку. Потому чиновники стали хитрее и аккуратнее, отошли от историй, связанных с получением денег напрямую. Да и расследовать коммерческий подкуп проще. Если речь идет о крупных организациях — банках, металлургических и нефтяных компаниях — зачастую правоохранителей информирует о коммерческом подкупе собственная служба безопасности. Выявление подобных вещей — ее «хлеб». Чтобы подтвердить, что преступление имело место, не надо быть Шерлоком Холмсом — люди принимают «бонусы» на банковские карты. Если следователь увидит в выписке о движении средств имя сотрудника фирмы-контрагента, состав будет налицо.

Мы представляем интересы компании, где менеджер давал «откаты». История вскрылась, когда получатель «бонуса», менеджер крупного предприятия нефтегазовой сферы, вступил в бракоразводный процесс. Супруга потребовала установить его активы. После раскрытия данных по расчетным счетам и банковским картам компетентные органы заинтересовались источниками поступления больших денежных средств. Только от сотрудника нашего клиента он получил больше 10 млн руб., а всего — больше 60 млн руб. за четыре года. Замечу, что компании, в которой он работал, по закону ничего не грозит. В отличие от наших клиентов.

Как правило, получив информацию о совершении коммерческого подкупа, правоохранители идут к лицу, давшему «бонус», и предлагают подписать чистосердечное признание в обмен на освобождение от уголовной ответственности. В подавляющем большинстве случаев это адекватное и честное предложение, и для такого сотрудника эта история закончится прекращением уголовного дела. А получателя «отката» привлекут на основе его показаний.

Что ему «светит»? Известны прецеденты, когда за коммерческий подкуп людям назначали наказание в виде восьми-девяти лет лишения свободы. Один из последних кейсов в моей практике имел положительный исход. Я защищал лицо, получившее 400 тыс. руб. в счет «будущих заслуг». Следствие было проведено, прямо скажем, неважно, и суд принял соломоново решение: назначил минимальное наказание — штраф в 1 млн руб. при непризнании вины.

Надо ли «признавать вину»? Ни один юрист не даст единственно верный ответ на этот вопрос. Частенько слышишь от прокурора: «если бы вы признали вину, я бы просил суд назначить вам штраф». Но каждый случай индивидуален, а «вилка» при коммерческом подкупе очень большая: либо штраф, либо лишение свободы на 8-12 лет.

Что можно рекомендовать собственникам и топ-менеджерам компаний:

1. Из сферы очевидного: коммерческий подкуп — это плохо. Не используйте этот «инструмент».

2. Мы все чаще видим, что при заключении трудовых договоров с менеджерами, сотрудниками отдела закупа, с теми, кто сидит на контрактах, проводится разъяснительная работа: им рассказывают, что такое коммерческий подкуп и какова ответственность за него.

Это правильно — таким образом организация может защитить себя от штрафов. При негативном сценарии она займет позицию: мы предупредили, провели внутреннее расследование, оповестили представителя-заказчика о случившемся.

3. И все вышеперечисленное, действительно, надо проделать, чтобы государство — прокуратура и суд — посчитали: организация, чей сотрудник передавал коммерческий подкуп, ни при чем, что он действовал в своих интересах.

4. Свяжитесь с адвокатом, прежде чем что-то подписать.

В следующей публикации Павел Репринцев расскажет об ответственности за налоговые преступления и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. И разберет кейсы, связанные со сферой госзакупок.