Как не поднять статью с пола за использование нелицензионного ПО — Павел Репринцев

Может ли полиция прийти в компанию «по заказу»? Может. Но бизнесмены и сами «нарабатывают» себе на статьи. Адвокат, специализирующийся на «беловоротничковых делах», — об актуальных уголовных рисках.

— Государство декларирует обеспечение защиты прав предпринимателей. Соотносятся ли подобные заявления с действиями, которые мы видим на практике? Не всегда. Многие отмечают тренд на ужесточение ответственности предпринимателей, если говорить о привлечении их к уголовной ответственности. Например, можно ли сегодня представить, что представители правоохранительных органов придут в компанию по чьему-то заказу, изымут все, что можно, чтобы парализовать ее деятельность? Можно. Эта история не нова, — отмечает адвокат Павел Репринцев, советник в компании INTELLECT.



Павел Репринцев специализируется на защите предпринимателей по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности, в том числе по делам о преступлениях в сфере налогового, финансового права и других «беловоротничковых преступлениях». В серии материалов на DK.RU он расскажет об актуальных уголовных рисках для бизнесменов и руководителей, о которых они не знают или не задумываются, приведет кейсы из практики и даст рекомендации.

Тема этой публикации — как не поднять статью с пола за нелицензионное программное обеспечение.

— Все предприниматели знают о существовании условно резиновой статьи 159 УК РФ: Мошенничество. По ней «гребут под одну гребенку» всех предпринимателей, которые, по мнению правоохранительных органов, недобросовестно исполняют договорные обязательства, особенно если контрагентом выступает государство. Однако бизнесмены и сами могут «наработать» себе на статью. Мы с этим нередко сталкиваемся.

В последнее время часто приходится работать с обвинениями по статье 146 УК РФ — нарушение авторских и смежных прав.

Типичный кейс: сотрудник установил на рабочий компьютер нелицензионное ПО. Директор компании об этом ничего не знает. И вот к нему приходит полицейский, вручает обязательное представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений при использовании не лицензионного ПО. Что дальше? Директор обязан проверить, есть ли в организации такое ПО и при обнаружении удалить.

На практике ситуация развивается по следующему сценарию: он забывает о визите правоохранителя, или воспринимает его как нечто не существенное, или дает подчиненным устное указание: вы там у себя проверьте. Вскоре в компанию снова приходят сотрудники полиции, но уже на осмотр места происшествия — с понятыми и с ИТ-специалистами. За обнаружение нелицензионного ПО будет отвечать директор/владелец бизнеса, а не его подчиненный, причем, по тяжкой статье.

Возникает вопрос: правоохранительные органы «навещают» всех подряд или каким-то образом узнают о возможном наличии нелицензионного ПО в конкретной компании?

Если на пороге вашего офиса появляется сотрудник полиции с соответствующим представлением, скорее всего, кто-то «посоветовал» прийти именно к вам. Например, фирма, считающая, что ее права нарушены. Предположим, вы заключали с ней договор на использование ПО в течение ряда лет, а потом перестали. Возникает закономерный вопрос: какое ПО вы используете сейчас? Еще есть конкуренты и обиженные сотрудники, которые знают о применении такого ПО в компании и хотят насолить.

Урал — большой промышленный регион, у нас развита черная металлургия, литейные производства, где используются программы, лицензии на которые обходятся в сотни, а то и в миллионы рублей. Велик соблазн найти «умельца», который предложит «альтернативу». Впрочем, далеко не у всех установлен даже лицензионный Windows. В этом отношении наше правосознание работает примерно так: «да, использовать пиратское ПО не очень хорошо, но раз за это не наказывают, наверное, можно». К сведению: для директоров и собственников это может обернуться далеко идущими последствиями — по статье 146 УК РФ, ч. 3 предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

«Мы маленькие, к нам не придут, полиции интереснее заниматься компаниями покрупнее». Вы заблуждаетесь, если так думаете. Нелицензионное ПО, как правило, можно обнаружить именно у малого бизнеса и у стартапов. По понятным причинам: они ограничены в средствах, надо внести деньги за аренду, выдать зарплату сотрудникам, купить станки и пр., а тут еще дорогостоящее ПО.

В марте этого года на директора пекарен «Наш Хлеб» из Новоуральска завели уголовное дело за использование пиратской версии программы 1С. Он работал с ней с мая по ноябрь 2020 г. Ущерб, причиненный компании 1С, оценили в 309 тыс. руб. Он попадает под категорию ущерба крупного размера. То есть теоретически бизнесмену могут назначить наказание до шести лет лишения свободы.

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Впрочем, проверяют и крупный бизнес. Недавний прецедент из практики: сотрудник установил что-то на рабочий компьютер, а правоохранители пришли к директору — классическая история. Если в штате 100-200 человек, как всех проверить? И должен ли этим заниматься директор? С точки зрения законодательства ответственность несет именно он — он за всех отвечает и должен знать, что у кого установлено.

Эта история закончилась хорошо: суд освободил директора от наказания в связи с изменением обстановки, то есть, посчитал, что на момент окончания рассмотрения уголовного дела в суде общественно-опасные последствия, вызванные использованием нелицензионного ПО, перестали быть актуальны. Такое бывает, но нечасто.

Чем обычно заканчиваются уголовные дела, связанные с использованием нелицензионного ПО? В моей практике пока не было ни одного приговора, где суд назначил бы реальное лишение свободы. В отношении обвиняемых по этой статье наши суды обычно «не кровожадничают» и либо освобождают от уголовной ответственности при вынесении приговора, либо ограничиваются условным сроком.

При признании вины меняют категорию с тяжкой на средней тяжести и прекращают дело по принятым основаниям — примирение сторон, активное способствование расследование уголовного дела и пр. Однако никто не знает, какую позицию суды займут завтра. Кроме того, правообладатель сможет заявить исковые требования на сумму обнаруженного нелицензионного ПО.

Что можно рекомендовать собственникам и топ-менеджерам компаний:

Из сферы очевидного: не надо использовать пиратское ПО. Если уж так случилось и вам вручили представление, не отмахивайтесь. Назначьте ответственное лицо в компании или привлеките организацию, которая займется решением вопроса с нелицензионным ПО. У полиции и суда сформирована четкая позиция по этому вопросу: если директор не отреагировал на предписание, значит, он сделал это умышленно, и подлежит привлечению к уголовной ответственности.

В следующей публикации Павел Репринцев расскажет об ответственности за коммерческий подкуп. Спойлер: по этой статье УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет (и таких примеров немало) и многомиллионные штрафы для бизнеса.