Топ-менеджер торговой сети «Монетка» задержан за взятку в Екатеринбурге

Руководителя задержали с поличным, когда один из предпринимателей передавал ему деньги. Любопытно, что служба безопасности торговой сети знала о предстоящей взятке и сама сообщила в полицию.

Сотрудники УЭБи ПК ГУ МВД по Свердловской области задержали за взятку директора по эксплуатации ООО «Элемент-Трейд» (ТС «Монетка») Ильяса Вакказова, пишет ЕАН. Мужчину задержали с поличным в момент получения денег:

Представитель «Монетки» был задержан в автомобиле индивидуального предпринимателя в тот момент, когда получал от него 550 тыс. руб. за заключение договора подряда, что является коммерческим подкупом. 550 тыс. — это лишь часть суммы, которую должен был получить Вакказов, — сообщил изданию в правоохранительных органах.

В ТС «Монетка» сообщили, что знали о предстоящей сделке, сотрудники службы безопасности сами доложили в полицию на сотрудника-взяточника:

В нашей компании ведется антикоррупционная политика, мы всегда работаем в контакте с полицией. В службу безопасности поступила информация о недобросовестных действиях сотрудника нашей организации, занимающего одну из руководящих должностей. Информацию для проверки мы передали в полицию, которая провела задержание с поличным, — сообщил ЕАН директор по безопасности торговой сети «Монетка» Константин Сергеев.

Известно, что в отношении Ильяса Вакказова возбудили уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК «Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере», ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

Одно из последних громких задержаний за взятку в Екатеринбурге произошло в начале 2020 г. Как рассказывал DK.RU, тогда сотрудники правоохранительных органов задержали Артемия Кызласова. По версии следствия, он вымогал взятку в размере 13 млн руб. у одного из уральских бизнесменов. В конце октября прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении Кызласова, суд начнется 2 декабря.