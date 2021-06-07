«Креативный Уралмаш». Как регион возрождает историю в партнерстве с бизнесом

Любой город, история которого насчитывает хотя бы пару веков, сталкивается с дилеммой: как сохранить памятные объекты, не ограничивая себя в развитии. Это актуально и для Свердловской области.

Сегодня в Свердловской области более 1700 различных сооружений имеют статус объекта культурного наследия. Не все они находятся в удовлетворительном состоянии. Такая ситуация характерна не только для нашего региона и даже не только для нашей страны.

Содержать все объекты наследия за свой счет является невыполнимой задачей для любого государства, — отмечает в статье, посвященной памятникам культуры, заместитель главного редактора журнала «Мир искусств», кандидат исторических наук, Владимир Синицын.

Эксперт отмечает, что в последнее время в мире меняется подход к сохранению исторического наследия. Если раньше охрана культурного и исторического наследия сводилась к охране отдельных выдающихся объектов, то новые подходы предполагают интеграцию культурного наследия в социальную и экономическую жизнь города и превращение её в неотъемлемый и обязательный элемент.

Свердловская область в последние годы следует общемировым тенденциям в подходе к сохранению исторического наследия. В Екатеринбурге есть несколько живых примеров, когда исторические здания были не просто обновлены — в них вдохнули вторую жизнь. Например, комплекс зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Группа «Синара» в рамках государственно-частного партнерства восстановила один из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга, разместив здесь выставочный центр, который сегодня востребован городом.

«Синара-центр» пользуется популярностью у горожан и гостей города, а внутренний двор, в котором проводятся ярмарки и фестивали на открытом воздухе, является точкой притяжения для жителей

Есть подобный пример и в других городах области. Так, в Каменске-Уральском восстановили памятник градостроительства и архитектуры — мужское училище, построенное в 19 веке. Теперь здесь лечебно-оздоровительный центр. При этом все представляющие исторический интерес элементы были сохранены. Город сохранил историю и одновременно получил нужный жителям объект.

Спецресурс для инвесторов

Справедливости ради стоит отметить, что такие примеры пока немногочисленны. Зачастую бизнесу сложно реализовать проекты с объектами культурного наследия, поскольку это накладывает определённые обязательства при реставрации и дальнейшем использовании такого объекта.

Для бизнеса важно понимать окупаемость проекта. Охранный статус ОКН накладывает необходимость соблюдать особые условия, поэтому важно правильно подойти к разработке концепции приспособления ОКН под их современное использование с учетом предмета охраны, выбрать оптимальное решение по использованию объекта, предусматривающее генерацию прибыли. Далее с участием профессиональных экспертов разработать и согласовать научно-проектную документацию и провести непосредственно работы по сохранению, — так описывают ситуацию в Министерстве инвестиций и развития (МИР) Свердловской области.

Чтобы привлечь предпринимателей к сохранению исторического наследия и при этом сделать работу с подобными объектами максимально удобной, Корпорация развития Среднего Урала (Корпорация, институт инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области) запустила электронный портал объектов культурного наследия. Цифровой ресурс аккумулирует подробную информацию про объекты, предлагаемые для инвестирования, с учетом всех особенностей.

Максим Прачик генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Систематизация информации об объектах культурного наследия требует глубокой проработки и значительных ресурсов. Зачастую информация находится на разных источниках и в большей степени сухая, техническая. Мы решили ее визуализировать, наполнить эмоциями и создать удобный инструмент для получения структурированной информации об объектах. Ведь что мотивирует вкладываться в восстановление исторических зданий? В основном это личные причины, благотворительность, имидж и желание оставить свой след в истории близкого сердцу города. Здания цепляют своей энергетикой, уникальностью конструкций, биографией владельцев. Наш портал — это точка входа для инвестора.

На портале размещено подробное описание объектов культурного наследия Екатеринбурга, Ирбита, Верхотурья, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. «У каждого из них есть своя уникальная история, которую можно вписать в концепцию развития инвестпроекта», — отмечает Максим Прачик.

Сформировать новый бренд-код Уралмаша

Для некоторых объектов ресурса уже разработана концепция возможной адаптации к современной жизни — на профессиональном языке это назвается ревалоризация. В частности, архитекторы, дизайнеры и, конечно, историки создали проект по развитию комплекса зданий завода Уралмаш. Речь идет о нескольких объектах в районе площади Первой Пятилетки.

В связи с тем, что общая тенденция по всей стране — оттеснение промышленных зон на периферию городского пространства, сокращение индустриальных территорий и перепрофилирование их в функциональные объекты, пришла идея преобразовать комплекс зданий на территории завода Уралмаш. Масштабный проект разработали наши архитекторы, он предполагает реставрацию и введение в хозяйственный оборот пяти объектов общей площадью более 30 тыс. кв. м, — рассказали DK.RU в Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры Свердловской области (АУИПИК).

В концепции АУИПИК архитекторы предусмотрели возможность размещения школы дизайна и ремесла, коворкинга, библиотеки, арт-пространства для мероприятий, зоны общественного питания, площадки робототехники, экспериментариума и торговых площадей. Вторую жизнь обретет и гостиница «Мадрид»: специалисты АУИПИК предгагают сохранить ее назначение, разместив здесь пятизвездочный отель, а в расположенном рядом жилом доме — хостел или апарт-комплекс.

При этом план размещения тех или иных специализированных организаций в рамках «Комплекса зданий площади Первой пятилетки» носит примерный характер, поскольку оценить востребованность различных творческих направлений на данной площадке возможно после детального анализа рынка и изучения потребностей горожан, поясняют в Агентстве. И добавляют, что готовы работать над проектом уже совместно с инвестором — когда он будет найден.

Михаил Пономарев первый заместитель руководителя АУИПИК Мы хотели бы комплексно ввести в хозяйственный оборот весь комплекс зданий ОКН, вместо разрозненных арендаторов хотелось бы увидеть единую концепцию управления и эксплуатации объекта, для этого необходим ответственный инвестор.

Найти инвестора, готового к работе с государством

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области уверены, что работать с историческим наследием для бизнеса удобнее всего в рамках ГЧП.

Механизмы государственно-частного партнерства позволяют направить средства инвестора на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, исключая затраты, связанные с его приобретением. Таким образом, повышается экономическая эффективность проекта и снижается период окупаемости. Также ГЧП позволяет распределить риски между сторонами, тем самым защитив инвестора от наступления неблагоприятных событий, — объяснили выгоды сотрудничества в министерстве.

Как рассказали в МИР, в апреле 2020 г. свердловское правительство утвердило «Положение о порядке установления льготной арендной платы для относящихся к собственности Свердловской области неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии». В бизнес-сообществе этот документ имеет более емкое и короткое название — «аренда за рубль». То есть предприниматели могут получить право арендовать ОКН на 49 лет всего за 1 руб. После реставрации здания они могут вести в нем коммерческую деятельность (в рамках оформленной концепции), тем самым получая прибыль. Кстати, Группа «Синара» получила комплекс зданий на Виз-Бульваре именно «за рубль».

В Корпорации также говорят о том, что для реализации инвестпроектов с ОКН наиболее безопасной моделью является механизм ГЧП, в частности концессия.

Мы ведем переговоры с инвесторами по реновации и приспособлению Дома Маева и комплекса зданий Площади Первой Пятилетки. Формой реализации подобных проектов рассматривается модель государственно-частного партнерства, в частности концессионное соглашение. Концессия позволяет учесть все инвестиционные обязательства, предусматривает механизм защиты инвестора и льготные условия пользования объектом, — рассказывает Максим Прачик.

По его словам, среди преимуществ такой формы ГЧП — возможность проводить предварительные переговоры с органами власти до принятия решения, долгосрочность соглашений (до 49 лет) и возвратность средств за счет предоставления коммерческих услуг на объекте.

Кроме того, инвесторы, которые уже арендуют ОКНы и ведут предпринимательскую деятельность на территории этих объектов, активно оценивают возможность «уйти» из аренды в концессию, — сообщил руководитель Корпорации.

По состоянию на 24 мая 2021 г. на территории Свердловской области реализуются три концессионных соглашения в отношении объектов культурного наследия. С использованием этого механизма восстановлено уже упомянутое здание мужского училища в Каменске-Уральском, идут работы по реконструкции усадьбы Железнова, расположенной в Екатеринбурге на ул. Розы Люксембург, 56, и Дом фабриканта на ул. Пролетарской, 3 (также в Екатеринбурге).

Портал, созданный Корпорацией развития Среднего Урала, — не единственный способ властей привлечь внимание бизнеса к проблеме восстановления исторических зданий.

В марте 2021 г. Корпорация запустила студенческий конкурс «ОКН project: ревитализация объектов культурного наследия». В рамках конкурса было подано более 10 заявок от студентов УрФУ, УИУ РАНХиГС, ЕАСИ. Студенческие команды исследовали локации, в которых расположены ОКН, выявили предпочтения горожан по их возможному использованию, разработали проекты по внедрению выбранных объектов в современную жизнь.