Вадим Самойлов: «Сегодня государство понимает, что нельзя всех плеткой загнать в счастье»

«В конце 80-х рок-клубы стали местом творческого общения. Там собирались не только музыканты: просто разные люди — все были интересны друг другу. Сегодня этого не хватает, а потребность такая есть».

Вадим Самойлов в особом представлении не нуждается: у многих нынешних предпринимателей песни «Агаты Кристи» записаны на подкорке. Недавно Вадим сообщил, что собирается участвовать в создании креативного пространства на Уралмаше. Для чего это нужно музыканту и как соотносятся бизнес и музыка — об этом Вадим Самойлов рассказал DK.RU.

Чтобы проект жил, в нем должен быть манифест

— Чтобы сегодня быть востребованным музыкантом, мало иметь просто талант. Любой творческий деятель должен обладать массой компетенций. Я, к примеру, по образованию технарь: закончил радиофак Уральского Политехнического института. Внутри меня живут сразу две личности — физик и лирик. Лирик в какой-то момент победил и я стал гастролирующим музыкантом, но физик во мне живет.

Современные концертные постановки, производство медиаконтента без знаний техники невозможны. Все делается с помощью серьезных аппаратно-радиоэлектронных комплексов и команды, куда входят люди как творческих, так и инженерных профессий. С этой точки зрения шоу-бизнес мало чем отличается от какого-то другого вида бизнеса.

Выстраивание отношений с командой, постановка задач — стратегических и тактических, маркетинговое изучение рынка, конкурентов — все это есть в любом виде бизнеса.

Конечно, есть и своя специфика. В творческой индустрии существуют люди-творцы, которые занимают исключительно позицию автора — «я только исполнитель», «я только сочинитель». Но когда артист выходит на сцену — это только видимая верхушка айсберга. Чтобы все удалось, нужна подводная часть, которая в 10-кратном размере превышает то, что видится над водой. И эта подводная часть создается командой.

Почему заостряю на этом внимание? Сегодня многие молодые люди, которые хотят связать жизнь с творческим бизнесом — сейчас это называется креативная экономика, — могут идти двумя путями.

Первый я называю творческим инфантилизмом. Это позиция: я автор, я жду, когда какая-то компания, продюсер заметит меня, приобретет, все за меня сделает, а я буду творить. В таком пути есть свои плюсы: если повезет и появится человек, который закрыл все потребности исполнителя, вплоть до бытовых ,— можно целиком отдаться творчеству. Но и минус очевиден: при конфликте велик риск остаться не то что без штанов — без имени! Как правило, контракт с продюсером, особенно если речь идет о крупных центрах, очень жесткий. Это оправданно: инвестиции в исполнителя огромны. И речь не только о финансах: это и продвижение, и организация, да и продюсер отдает много своей энергии, чтобы все закрутилось.

На творчество в таком подходе тоже есть свои ограничения. Как работают крупные лейблы? Они проводят маркетинговое исследование, смотрят, кто уже есть на рынке, а какие ниши не заткнуты — давайте в эту нишу бить. Создадим артисту вот такой образ, если это бойз-группа — несколько типажей. Песни будут вот на такую тему, обязательно должно быть про любовь, про расставание. Клип снимем такой-то, в расцветках, которые в тренде в этом сезоне…

Это исключительно бизнесовый подход, этакий конструктор, когда в придуманный образ артиста интегрируется исполнитель. Если все посчитано верно, это выстреливает. Но, как правило, жизненный цикл такого исполнителя недолог — очень быстрый взлет и такой же стремительный закат. Творчество здесь строго регламентировано условиями, навязанными лейблом.

Второй путь — тот, которым иду я — авторский. Я понимаю, что не хочу всецело принадлежать какому-то внешнему игроку. При авторском подходе человек выпускает контент, не обращая внимания на какую-то злобу дня или маркетинг. Он выражает свои мысли. Во многом это характерно для рок-музыки — не зря рок-музыкантов называют поющими поэтами. Но я бы не стал привязываться к жанру. И в поп-культуре есть исполнители с авторским подходом.

Причем авторский подход совсем не отменяет бизнес-составляющей. Просто в одной модели ядром является исключительно конечная продажа, в другом — авторская идея. Когда человек несет некий манифест, тогда проект, на мой взгляд, более живучий.

Но каким бы гениальным ни был автор, он не может сказать: это все мне не годится, у меня свой путь. Все равно так или иначе смотришь на образ, на стиль, на звук… Просто чтобы сделать и продвинуть что-то свое, усилий потребуется намного больше. Но тем и интересна эта модель: она соединяет ремесло с каким-то творческим духом. От правильного соотношения зависит успех.

Хотя единого алгоритма, который может привести на вершину, не существует. Конечно, всегда ты что-то прогнозируешь, на что-то делаешь ставку. Но как сложится в итоге, выстрелит или нет, — этого никогда не предугадать. Особенно это касается музыки: когда речь идет о материях чувственных, эмоциональных, есть еще какое-то провидение. Два исполнителя с похожим контентом могут иметь совершенно разный успех: потому что один вызывает симпатию, другой нет. А почему так происходит — это уже вопросы не к нам, а к чему-то, что свыше.

Рок-клубы 80-х — это те же дворцы культуры, но неформальной

Сегодня начинающему творцу намного проще выйти со своим произведением к людям. Когда мы начинали, нужно было обязательно стучаться в двери радиостанций. Теперь можно выложить свое творчество в открытый доступ — и у тебя уже есть аудитория.

Но для того, чтобы твой трек появился, скажем, на главной странице той платформы, куда ты его загрузил, требуются и усилия, и средства, и знание технологий. Я уж не говорю о том, чтобы снять контент, который бы конкурировал с огромным количеством другого контента, в том числе международного. Медиаконтент — сложная конструкция, требования к качеству высоки. Поэтому важно, с кем ты взаимодействуешь.

Я давно занимаюсь тематикой точек роста для молодых исполнителей. Я дружу со многими артистами вне зависимости от того, в каком жанре они работают. Мне интересен любой исполнитель, творчество которого содержит какое-то авторское зерно. Такие продукты находятся в более уязвимом состоянии, их хочется поддерживать — поэтому мне близка тема создания креативных кластеров.

В мире во все времена существовали места, где люди могли самовыражаться через творчество. В Советском Союзе это были дворцы культуры. Когда эта система рухнула, какое-то время у людей ничего не было. Но сегодня пространств, где можно, скажем, научиться писать портреты, вязать или ваять, — появляется все больше. То же караоке: почему люди с радостью поют? Потому что это тоже творчество, которое могут оценить.

Если детей водят во всякие кружки, то взрослому в основном приходится самореализовываться только через трудовую деятельность. Но когда человек превращается в машину, которая с утра до ночи ходит на работу, он рано или поздно истощится.

Кстати, рок-клубы, которые появились в СССР в конце 80-х, — это тоже своеобразные дома культуры — неформальной кульуры. Приставку «рок» легко можно отбросить. Ведь здесь собирались просто те, кто был вне формата того времени. Сюда приходили не только музыканты, но и художники, писатели, заинтересованные люди. Они общались, они действительно интересовались творчеством друг друга, это и дало такой эффект — появление большого количества сильных музыкальных групп.

Сегодня такого взаимодействия не хватает, а потребность в нем есть. Мы подошли к такому этапу жизни социума, когда какие-то задачи надо решать сообща, воспринимать друг друга не как конкурентов, а как соавторов — и в искусстве, и по жизни.

Творчество и искусство — не равнозначные понятия

Креативный кластер — он об этом. Это, на мой взгляд, такая обновленная концепция того, что раньше было домами или дворцами культуры, место, где наша молодежь может реализовать свою бунтарскую энергию.

Конечно, у многих дом культуры ассоциируется со словом «пропаганда». Наш проект должен быть поддержан государством, но освобожден от диктата. Хотя последние несколько лет я фиксирую, что сейчас проекты, даже предложенные государством, более мягкие, более тактичные. Наверху уже прекрасно понимают, что нельзя всех плеткой загнать в счастье.

Сама структура, которая занимается развитием креативных кластеров, Агентство стратегических инициатив, — это структура при администрации президента. Однако политики, идеологии в их деятельности нет — они про экономику, про развитие территорий. Зато у них есть наработанная практика по созданию подобных пространств.

Конечно, в каждом городе свои нюансы. Поскольку Екатеринбург — один из признанных музыкальных центров, здесь самое место применить те идеи, которые были заложены в рок-клубе. То есть создать пространство, в котором будут все технологические мощности для развития музыки. Много помещений, где можно сыграть на музыкальных инструментах, снять видео, записать трек, получить консультацию — например, о том, как работает какая-то музыкальная система.

Но я хотел бы подчеркнуть, что это проект не только о музыке. Мы часто говорим о творческой, креативной индустрии исключительно в контексте науки и искусства. Для большинства творческий человек — тот, кто поет либо рисует. У меня к этому другое отношение. Для меня пример настоящего творчества — родиться в Архангельске, своими ногами дойти до Москвы и поставить там в итоге университет.

Я считаю, что сама по себе творческая способность есть в каждом человеке. Необязательно всем петь. Можно свой творческий порыв выражать и в области техники. И в нашем кластере мы огромное внимание хотим уделить именно инженерным и ИТ-специальностям для создания и обслуживания студийно-аппаратного комплекса. Эти комплексы надо уметь проектировать, уметь эксплуатировать. И это тоже творчество.

Мои однокашники, в которых физик победил лирика, с воодушевлением относятся к этому замыслу. У всех есть какие-то идеи. Например, восстановить производство музыкальных инструментов, которое когда-то было в Свердловске — от пианино «Урал» до электрогитар. Западные аналоги дорогие, можно было бы производить качественные, но дешевле.

Задача кластера вовсе не в том, чтобы вырастить звезд, — они скорее просто следствие такого вида деятельности. Главное, чтоб появилась площадка, на которой люди смогут заниматься сотворчеством и — преобразовывать мир. В конце концов, именно в этом главное отличие человека от всего животного мира — он смотрит на окружающую среду, чувствует, как можно ее изменить, и добивается улучшений.

Текст написан на основе выступления Вадима Самойлова на онлайн-форуме Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства «Своя колея».