«Малахитовая шкатулка» для МСП: как бывший криолитовый завод помогает развивать бизнес

«Уже третий год мы развиваем эту площадку. За первые шесть месяцев 2021-го наши резиденты перечислили в областную казну более 18 млн руб. налогов: в 2019-м аналогичная сумма была за год».

В Свердловской области работает более десятка различных индустриальных парков. Некоторые строятся с нуля, другие развиваются по модели brownfield — на месте бывших производств.

У каждой модели есть свои преимущества. Так, площадки greenfield больше интересны крупным производствам, которые в чистом поле могут построить корпуса по своему проекту. Однако здесь будут высоки затраты на прокладывание инженерных сетей, арендовать такие площади также выйдет дороже, чем в случае в brownfield.

Эти парки, в отличие от «зеленой лужайки», уже имеют определенную основу для бизнеса в виде инженерных коммуникаций, очистных сооружений, транспортной инфраструктуры, производственных помещений. Цена аренды, как правило, невысока, — это актуально для компаний сферы малого и среднего бизнеса, — поясняет Георгий Хурошвили, управляющий партнер «Группы РСЛ».

Одно из направлений деятельности Группы — развивитие индустриальных парков в разных регионах России, в основном по модели brownfield. В Свердловской области компании принадлежит несколько промплощадок советского образца. Одна из них — территория бывшего криолитового завода в Полевском.

В конце 2017-го мы выкупили эту площадку у РУСАЛа. Вначале была мысль: снести все корпуса, которые к тому времени уже начали разрушаться, разобрать на металлолом — в советских промышленных зданий очень много металла. Но созидать куда лучше, чем разрушать: решили развивать здесь индустриальный парк. Поскольку Полевской тесно связан с именем Бажова, дали ему название «Малахитовая шкатулка», — рассказывает Георгий Хурошвили.

Первые резиденты появились в индустриальном парке в 2018 г. По мере увеличения числа резидентов возникла потребность в создании специализированной управляющей компании для парка — она начала работать в 2019 г.

Директор управляющей компании Евгений Кузявка провел корреспондентам DK.RU экскурсию по «Малахитовой шкатулке» и попутно объяснил, каким компаниям и почему будет интересна эта площадка.

Расположен парк «Малахитовая шкатулка» в западном промышленном районе Полевского — это примерно в 50 км от центра Екатеринбурга и недалеко от границы с Челябинской областью. Территория парка — 40 га.

Когда-то на этом месте были основные цеха криолитового завода. Строились они еще в 30-е годы прошлого века и к настоящему моменту, конечно, устарели. Их снесли, сейчас работаем над расчисткой участка. В дальнейшем планируем построить здесь современные корпуса. Возможно, сделаем это своими силами, чтобы потом сдавать площади в аренду, возможно — найдем для участка нового собственника, — начинает экскурсию Евгений.

Сегодня на территории «Малахитовой шкатулки» развивают свой бизнес 16 резидентов, еще с тремя идут активные переговоры.

Что такое криолитовый завод? Это работа с кислотами — серой, хлором. А значит, у территории есть определенные допуски. Завода уже нет, а разрешения остались: мы можем размещать на площадке производства второго класса опасности, предусмотрена соответствующая санитарно-защитная зона — 1 км, — продолжает экскурсию Евгений.

По его словам, вблизи Екатеринбурга площадок с такими характеристиками немного. Поэтому в «Малахитовой шкатулке» активно развиваются небольшие бизнесы, связанные с утилизацией и переработкой промышленных отходов.

Четыре наших резидента работают в этом направлении. Работы у всех в разной стадии: одни только оборудуют площадку, другие уже активно сотрудничают с крупными промпредприятиями региона, забирая их отходы на переработку, — рассказывает Евгений и приводит нас на участок как раз такого, уже давно работающего, резидента — ООО «Управление утилизации».

В «Малахитовую шкатулку» утилизаторы зашли в 2020 г. Управляющая компания парка не просто предоставила площади и обеспечила подключение к мощностям, но и помогла получить лицензию на выполнение работ.

Когда выбирали площадку, одним из главных критериев была транспортная доступность. Потому что основные расходы заказчиков при утилизации отходов приходятся на транспорт, — рассказывает директор «Управления утилизации» Сергей Клещевников.

Сегодня «Уравление утилизации» забирает отходы предприятий со всей Свердловской области. Среди клиентов такие компании, как «Пиастрелла», «Сен-Гобен», «Ветпром», «Сафьяновская медь» (одно из подразделений УГМК), ПНТЗ, заключен договор с Северским трубным заводом.

Технология, по которой работает компания, почти идеальна с точки зрения экологии: перерабатываемые отходы становятся топливом для печи, в которой их сжигают.

Мы утилизируем маслосодержащие отходы и автопокрышки. Из первого вида отходов получаем топливо для нашей печи. Она обрудована двумя горелками — жидкотопливной и газовой. Газ вырабатывается, когда мы утилизируем колеса, — поясняет Сергей.

На выходе от автопокрышек остается металлокорд, который сдается на лом, и углерод. «Это по сути уголь, но, чтобы использовать его, к примеру, в металлургии, нужен более высокий передел — обжиг при 800°С. Наша печь может давать только 600°С. Если найдем инвестора или сможем получить господдержку, будем дооборудовать площадку», — делится планами Сергей Клещевников.

На следующей площадке, которую показывает нам Евгений Кузявка, довольно шумно. Здесь работает компания «Антарес» — один из первых резидентов «Малахитовой шкатулки»: они зашли в парк еще в 2018 г.

Занимаются изготовлением специальных камней для бани, отправляют свою продукцию по всей России, от Калининграда до Владивостока, — комментирует Евгений.

Сырье используют самое разное — от кварца до змеевика. Булыжники загружают в галтовочную машину и на выходе получают камни разной формы и размера.

«Главное — придать округлость, это не только эстетичность, но и обеспечивает безопасность при использовании. Бывает, что камни в бане разрываются, когда на них плеснешь водой — от разницы температур. С нашими камнями риск для любителей попариться минимален», — пояснили технологию рабочие.

Среди первых резидентов и грузовая компания «ЕАКС», которая занимается железнодорожными перевозками.

На территории парка находится своя железнодорожная станция — «Криолит», осталась в наследство от завода. Станция не очень большая, но и немаленькая: путей и тупиков хватает для создания хорошего погрузочно-разгрузочного узла, — рассказывает Евгений.

Хорошие энергетические мощности — еще одно наследство криолитового завода, которое сегодня играет на руку бизнесу: не нужно ждать подключения и можно запустить производство сразу же, в том числе такое энергоемкое, как металлургия.

В прошлом году на нашей площадке разместил свое производство Каменск-Уральский экспериментальный металлургический завод. Одним из критериев выбора было наличие хороших энергомощностей. С этим у нас все в порядке: можем подключить до 32 МВт. По территории проходит высоковольтный кабель, есть своя распредстанция с понижающими трансформаторами, — поясняет Евгений.

Каменск-Уральский экспериментальный металлургический завод (КЭМЗ) выпускает ферросплавы и лигатуры для металлургических предприятий. Пока технологические мощности завода расположены в старом цехе. Руководство КЭМЗ сейчас рассматривает возможность возвести в «Малахитовой шкатулке» новый производственный корпус — управляющая компания парка готова предоставить своих подрядчиков для строительных работ.

КЭМЗ — не единственное предприятие на территории «Малахитовой шкатулки», которое перебазировалось в парк с других площадок.

Мы переехали сюда из Березовского — даже вывеска еще со старым адресом, — рассказывает директор компании «Евразийской промышленной компании» (ЕПК) Андрей Хлыбов. — Нам нравится тут: и условия для бизнеса приемлемые, и команда спецов подобралась хорошая.

ЕПК производит металлоконструкции разной сложности — от заборов для дачных участков до ферм для промышленных зданий. При этом штат в компании небольшой — 8 человек.

По словам Евгения, на территории «Малахитовой шкатулки» работают в основном малые компании:

Самый крупный, пожалуй, КЭМЗ — там около 20 сотрудников. У остальных наших резидентов редко когда 10 человек набирается в компании: наш парк по условиям оптимален именно для малого бизнеса.

Сейчас «Малахитовая шкатулка» проходит регистрацию в реестре Минпромторга РФ. После этого резиденты парка смогут получить ряд налоговых льгот:

в течение пяти лет 13,5% налога на прибыль в областной бюджет при объеме инвестиций более 5 млн руб.;

нулевой налог на новое (построенное) имущество — также в течение пяти лет и при объеме инвестиций более 5 млн руб.;

5% ставка по УСН (не более 5 лет).

Кроме того, при реализации кластерных проектов государство будет возмещать до 50% затрат на НИОКР, создание опытной партии продукции, закупку технологической оснастки и программно-аппаратных комплексов, а также проценты по кредитам и лизинговым операциям.

Но и сегодня у резидентов «Малахитовой шкатулки» есть возможность получить господдержку: парк находится в Полевском, который входит в список моногородов России. Предприятия, размещаемые здесь, попадают под программу финансирования на льготных условиях. Предприниматели могут получить займ от Фонда развития моногородов (ФРМ) на сумму от 5 до 250 млн руб. по ставке 0% на покупку земли, строительство промышленных зданий и приобретение оборудования для производства. До конца текущего года такие кредиты выдает ФРМ, со следующего года его функции перейдут ВЭБ.РФ.

Руководство парка активно взаимодействует со всеми областными и федеральными структурами, деятельность которых направлена на поддержку бизнеса — это и Минпромторг РФ, и Министерство промышленности и науки Свердловской области, и региональное Агентство по привлечению инвестиций, входит в Ассоциацию индустриальных парков России.

Мы держим все наши здания и площадки в полной готовности для арендаторов или покупателей, помогаем с приобретением нужного оборудования, лицензированием, кредитованием. Места у нас еще много, а условия хорошие. Это подтверждают и наши резиденты: за все время нас покинули только две компании, остальные успешно работают, наращивая выручку. Если по итогам 2019 г. наши резиденты перечислили в областную казну около 18 млн руб., то в первые шесть месяцев текущего года эта сумма уже превышена, — такими данными с DK.RU поделился Георгий Хурошвили.

Главным образом на площадке ждут компании, чья деятельность связана с металлургией, машиностроением, переработкой полимеров из вторичного сырья, производством продукции из пластика и его утилизацией. Но и для других найдутся возможности.

У нас пока простаивает корпус, который раньше, во время функционирования криолитового завода, занимали административные службы: бухгалтерия, директорат, инженеры. Думаем востстановить его и сдавать под офисы, — рассказал Георгий Хурошвили.

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В публикации использованы фотографии Дениса Полуэктова, а также предоставленные компанией «Управление утилизации»