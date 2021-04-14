Промышленные кластеры могут стать основой экономического развития Среднего Урала

Эксперты видят не менее пяти направлений для объединения предприятий региона в промкластеры — металлургия, химическая, лесная, машиностроительная отрасли, легкая промышленность и ряд других.

Перспективы развития промышленных кластеров на территории Свердловской области обсуждали на межрегиональном форуме «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» в Екатеринбурге. Мероприятие собрало более 100 экспертов в различных отраслях — представителей власти, бизнеса, инвестиционных аналитиков и т.д.

Наша задача — показать дополнительные возможности для развития промышленного сектора как основы экономики Свердловской области. Мы пригласили коллег из Министерства промышленности и торговли, Ассоциации кластеров и технопарков России, чтобы предметно обсудить развитие действующих производств, а также возможности реализации новых инвестиционных проектов, — рассказала о целях мероприятия министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России (АКИТ) Андрей Шпиленко, оценивая потенциал Свердловской области, заявил, что видит несколько направлений, по которым предприятия региона можно объединить в кластеры.

Здесь на сегодня сложилась уникальная ситуация для создания промышленных кластеров в сфере металлургии, химической, машиностроительной, лесной отраслях. В отличие от других субъектов Российской Федерации, в Свердловской области каждое из перечисленных направлений плюс еще легкая промышленность, представлены компаниями, занимающими лидирующие положения на рынке. И это зачастую не 1-2 предприятия, а 10-20, — высказал свою точку зрения Андрей Шпиленко.

Более подробные данные озвучил вице-губернатор области Александр Высокинский.

В области порядка 16 тысяч промышленных предприятий, из них около ста могут претендовать на звание крупнейших. Каждое крупнейшее предприятие фактически представляет собой базу для создания кластеров. Одной из стратегий развития региона является именно кластерный подход, и сегодня мы находимся на этапе выстраивания понятных алгоритмов для создания кластеров.

По словам Андрея Шпиленко, кластерный подход позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, поскольку инвесторам сразу будут понятны ниши, существующие в производственной цепочке. Кроме того, это даст возможность максимально обезопасить производство от внешних факторов.

Сегодня потребители получают товары, в составе которых используется до 80% импортных комплектующих. Создание промкластера даст возможность бизнесу развивать производства, которые будут выпускать продукцию, замещающую импорт, — пояснил директор АКИТ.

Отметим, что пока на территории области официально действует только один промышленный кластер — Уральский. Он развивается на основе Новоуральской промышленной площадки (химическая и оборонная промышленность).

В числе прочих на мероприятии немало внимания уделялось вопросу развития технических и индустриальных парков как базы для развития кластеров.

Директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко подчеркнул, что Свердловская область является активным участником всех инструментов промышленной политики.

На этом мероприятии мы говорим о двух важных взаимосвязанных аспектах: создании технопарков, объектов инфраструктуры для будущих и действующих предприятий, а также о создании промышленных кластеров, — отметил Виталий Хоценко.

Сегодня в регионе созданы специальные институты, призванные максимально эффективно обеспечивать взаимодействие инвесторов и властей. Так, Корпорация развития Среднего Урала занимается созданием инфраструктуры для развития бизнеса — в том числе промышленных технопарков, а также управляет этими объектами, привлекая резидентов и инвесторов. Виталий Хоценко отметил, что индустриальные парки Свердловской области, в частности Богословский индустриальный парк, входят в федеральный реестр Минпромторга и имеют возможность компенсировать затраты на создание инфраструктуры за счет средств федерального бюджета.