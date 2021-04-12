«Люди ждут конкретных результатов». Программное интервью Евгения Куйвашева

Своей основной задачей свердловский губернатор считает создание благоприятных условий для инвестирования в регион. Какие инструменты для этого существуют и какие приоритеты у главы области?

Свердловская область продолжит делать ставку на проведение крупных международных событий и привлечение новых инвесторов в регион. Сейчас, по словам губернатора Евгения Куйвашева, в специальном перечне 2020-2021 гг. есть 75 инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для области. Общий объем инвестиций в эти проекты — 1,25 трлн руб.

Как власть будет поддерживать бизнес, насколько изменился формат работы с внешними инвесторами, справится ли регион с растущим объемом госдолга и модернизацией системы здравоохранения, а также о рокировках во власти и участии в выборах, Евгений Куйвашев рассказал в интервью DK.RU.

Крупные события и новые инвесторы

В ближайшей перспективе Свердловскую область ожидают крупные проекты: ИННОПРОМ, 300-летие Екатеринбурга, Всемирные студенческие игры — универсиада. Евгений Куйвашев говорит, что регион выбрал путь реализации крупных событийных проектов, поскольку видит в них действенный механизм развития Свердловской области.

— Это наши новые — неиндустриальные — компетенции. Логика здесь такая: мы берем на себя организацию и проведение масштабного международного мероприятия, прилагаем к этому значительные усилия и средства, но получаем выгоду сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, уже в процессе подготовки в регионе формируется новая инфраструктура: создаются новые объекты — спортивные, культурные, конгрессные площадки, строятся и ремонтируются дороги, модернизируется система ЖКХ и так далее. Все это после проведения мероприятия остается в наследство жителям Свердловской области и работает на них и для них. Кроме того, развивается сфера делового туризма, в том числе и малый бизнес, предоставляющий самого разного рода услуги.

Растут популярность и узнаваемость Среднего Урала, и это расширяет наши возможности по привлечению новых инвестиций в регион. Кроме того, и сами мероприятия становятся знаковыми для жителей Свердловской области. Вспомните матчи чемпионата мира по футболу на «Екатеринбург Арене». Это был настоящий спортивный праздник для всех.

Именно поэтому мы боролись за право принять в 2023 г. Всемирные студенческие игры. Подготовка к ним — безусловно, сложный многоуровневый процесс, но мы рассчитываем на хороший эффект. Деревня универсиады, которая сейчас строится в районе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», перейдет УрФУ им. Б. Н. Ельцина и станет новым университетским кампусом, которого федеральному вузу и нашему региону сейчас не хватает. Академия волейбола им. Н. В. Карполя, дворец самбо в Верхней Пышме, центр художественной гимнастики в Екатеринбурге и другие новые и реконструированные объекты станут базой для подготовки профессиональных спорт­сменов и для развития массового спорта.

Для нас важно, что Всемирные студенческие игры синхронизируются во времени с 300-летием Екатеринбурга и в каком-то смысле становятся ядром, центральным событием празднования.

Буквально несколько слов скажу о том, на каком этапе мы находимся в процессе подготовки к юбилею. Я напомню, указ о праздновании этой даты подписал президент России Владимир Путин, и мы благодарны главе государства за такую поддержку. План, по которому мы движемся, охватывает социальную сферу жизни города, ЖКХ и благоустройство, строительство, капитальный ремонт, работу с объектами культурного наследия, вопросы развития потребительского рынка и сферы услуг. И, конечно, формирование самой программы празднования юбилея.

Что касается выставки ИННОПРОМ, то это наш бренд, который был очень успешно вписан в деловую жизнь Свердловской области и получил статус главной промышленной выставки страны.

Вообще, говоря о развитии конгрессной деятельности, стоит отметить, что в регионе ежегодно формируется перечень мероприятий такого рода и формата. Он немаленький, и расчетный мультипликативный эффект от их проведения, по данным профильных министерств, составляет 11 млрд руб. При этом около 60% этой суммы приходится на так называемую «большую тройку» — три наших якорных мероприятия: ИННОПРОМ, Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild и WorldSkills Hi-Tech.

Мы видим сегодня, что ИННОПРОМ — это крайне востребованная площадка. За 10 лет на полях выставки было заключено около 370 соглашений на общую сумму порядка 500 млрд руб. В прошлом году из-за пандемии мы временно ушли в онлайн, но статус мероприятия сохранили: аудитория проекта составила около 670 тыс. человек. Более того, сегодня ИННОПРОМ стал транснациональным: с 2019 г. в его рамках проводятся циклы мероприятий за рубежом.

Инфографика: Дарья Межецкая, DK.RU

Вы назвали одним из ожидаемых эффектов от этой деятельности приход новых инвесторов в регион. Есть ли недавние примеры запуска новых направлений производства в Свердловской области? Какая это продукция?

— Инвестиционный процесс в Свердловской области выстроен по нескольким направлениям. Во-первых, это реализация уральскими компаниями проектов развития собственного бизнеса. Так, птицефабрика «Ирбитская» в прошлом году при поддержке областного Агентства по привлечению инвестиций провела модернизацию своей производственной площадки, Уральский завод многогранных опор запустил в конце прошлого года цех горячего цинкования металлоконструкций. «Атомстройкомплекс» завершил строительство завода по производству цементного клинкера, вложив в него 4,5 млрд руб. ЕВРАЗ в Качканаре запустил большой по своим масштабам и значению проект — освоение Собственно-Качканарского месторождения с объемом инвестиций в 5,4 млрд руб. Запасов руды там хватит приблизительно на сто лет, а это — гарантированное долговременное социальное и экономическое развитие всей территории. В планах на 2021 г. — создание производственно-логистического комплекса компании «СМАК», производственной базы предприятия «Эридан».

В Качканаре ЕВРАЗ запустил проект с объемом инвестиций в 5,4 млрд руб.

Второе направление, по которому мы идем, — это работа с федеральными компаниями над расширением их присутствия в Свердловской области. Примером здесь может послужить компания «Проект-Девелопмент», которая строит новый индустриальный парк в Березовском.

Особый интерес, безусловно, для нас представляет запуск новых проектов. Ситуация в 2020 г. оказалась непростой для всех, но и эта работа в Свердловской области не была остановлена. Осенью было объявлено о старте создания предприятия по глубокой переработке березовой древесины в Красноуфимске. Завод предполагается построить за два года. Это небольшой, но довольно перспективный проект. Российская компания «Геопласт» прорабатывает возможность организации производства армированных металлопластиковых труб высокого давления для нефтегазовой отрасли на территории нашего региона.

Всего в специальном перечне инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для области, на 2020-2021 гг. учтено 75 проектов с общим объемом инвестиций 1,25 трлн руб. Но это, разумеется, не все планы. Только особо значимые, оказывающие непосредственное влияние на уровень и качество жизни людей на Среднем Урале.

Сегодня мы видим большой потенциал в усилении работы с ключевыми госкорпорациями: «Ростех», «Росатом», «Роскосмос». И, конечно, мы, как и прежде, видим свою задачу в поддержке и создании условий для инвестирования в регион. Все инструменты для этого у нас продолжают действовать, и к ним добавляются новые. Так, в прошлом году была запущена практика заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Поступают ли предложения по запуску новых проектов от иностранных инвесторов или пандемия остановила этот процесс?

— Это еще одно направление нашей работы с инвесторами. Совершенно ясно, что все компании сейчас особо внимательны при принятии решений: им приходится учитывать новые риски, с которыми они в доэпидемический период, пожалуй, никогда не сталкивались, тщательнее прорабатывать собственные финансовые модели.

Но я точно могу сказать, что интерес зарубежных партнеров к Свердловской области сохраняется. И мы, поддерживая его всеми средствами, в прошлом году перешли на новый формат работы с внешними инвесторами, готовя для них сразу комплексные инвестиционные предложения с площадками, подходящими для их бизнеса, с обозначением кадровых возможностей и так далее. Мы сейчас в процессе переговоров с двумя крупными инвесторами, которым такие предложения были направлены.

При этом все прежние инструменты работы у нас также продолжают действовать: это и меры господдержки, и работа региональных институтов развития, и портал «invest-in-ural», где сегодня опубликовано 21 инвестиционное предложение.

Точки роста

Регион делает ставку на развитие инфраструктурных проектов. В 2018 г. по инициативе губернатора началось создание туристического кластера «Гора Белая» неподалеку от Нижнего Тагила. До 2028 г. планируется модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры.

— Кластер «Гора Белая» мы задумали как территорию для отдыха с высоким качеством инфраструктуры, — отмечает Евгений Куйвашев. — Ядро кластера — горнолыжный курорт на Белой, вокруг которого должна сложиться самодостаточная всесезонная туристическая инфраструктура для всех — взрослых, детей, тех, кто катается на лыжах и сноубордах, и тех, кто — нет.

На темпах воплощения замысла тоже сказалась пандемия. Она, к сожалению, наверное, прошлась по всем сферам жизни. Тем не менее к этому моменту проведена очень сложная работа по землеустройству территории кластера — а мы говорим об огромной территории.

Безусловно, любой подобный проект начинает восприниматься людьми тогда, когда на площадке ведется активная жизнь. Но тут нужно понимать, что подготовка к фактическим преобразованиям может быть делом трудоемким, требующим времени и согласованности. Гора Белая — тому пример. Оформление земель должным образом здесь стало ключевой сложностью. Два года шла работа по снятию всех ограничений, препятствующих передаче участка в собственность региона, и в феврале в Росимущество передан финальный пакет документов для принятия этого решения. Это позволит начать фактическую реализацию инвестпроектов на площадке. Сейчас статус резидентов кластера уже получили 20 компаний, которые находятся в режиме ожидания и подготовки.

Документ, который может поставить под удар крупные проекты региона, — проект приаэродромных территорий вокруг аэропорта Кольцово. Ранее вы отклонили этот проект, на какой он сейчас стадии и когда планируется его утвердить?

— Это сложный вопрос, актуальный не только для Свердловской области. Действительно, ограничения, предусмотренные этим документом, делают невозможной реализацию многих планов, в том числе и в рамках национальных проектов, на территории Екатеринбурга и в агломерации. Согласиться на это мы не можем, и я действительно отклонил последнюю редакцию проекта ПАТ. Этот вопрос мне удалось обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во время его визита к нам в регион. И мы теперь ждем решения на федеральном уровне, поскольку Марат Шакирзянович лично занимается этой темой: решением проблемы неувязки двух нормативных актов — Воздушного кодекса и Градостроительного кодекса.

Вопросом принятия проекта приаэродромных территорий вокруг Кольцово теперь занимается лично Марат Хуснуллин

Какие еще инфраструктурные проекты на территории Свердловской области вы относите к разряду приоритетных? Каких результатов они позволят достичь в перспективе?

— Если говорить о крупных проектах, то я бы назвал, конечно, завершение строительства ЕКАДа. С 90-х годов поэтапно, участок за участком, возводится кольцо вокруг Екатеринбурга, которое выведет за пределы мегаполиса транзитный грузовой транспорт, разгрузит улично-дорожную сеть города, что в конечном счете не может не сказаться и на качестве окружающей среды.

В прошлом году я обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать финансово федеральными средствами завершение работ на третьем пусковом комплексе. По поручению президента вопросом занялся лично зампред Марат Хуснуллин, мы получили 2,5 млрд руб. и рассчитываем еще в ближайшее время получить 9,5 млрд — этой суммы хватит и на замыкание ЕКАДа, и на реконструкцию одного из старейших участков дороги.

В целом должен отметить, что дорожное строительство в регионе в рамках нацпроекта ведется ударными темпами, и я знаю, что люди это видят и чувствуют улучшения.

У нас есть еще один проект, о котором стоит сказать. Это строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Трамвай — удобный транспорт для тех, кто курсирует ежедневно из города-спутника в столицу региона и назад на работу, учебу и так далее. Проект мы реализуем вместе с УГМК и в 2021 г. рассчитываем его завершить.

О строительстве объектов универсиады я уже подробно рассказал. И, конечно, для Свердловской области огромное значение имеет строительство качественного современного жилья и создание комплексной социальной инфраструктуры. Опыт работы и мой, и моих коллег в правительстве, в муниципалитетах подсказывает, что, пожалуй, идеальной формулой развития территорий становится «комплексный подход плюс грамотная расстановка приоритетов».

Принимая решение о новой жилой застройке, мы должны сразу предусмотреть, чтобы людям было удобно водить детей в детский сад и школу, добираться до работы, иметь возможность без сверхусилий попасть к врачу и так далее. То же самое — при принятии решений о преобразованиях, ремонтах, модернизации — везде. Но надо понимать, что идеальной ситуации, когда есть средства и возможность на строительство всего и сразу, не бывает. И тут уже — вопрос приоритетов.

Я, немного отходя от вашего вопроса, расскажу в качестве примера о ситуации, которая возникла в Белоярском городском округе. Я недавно был там для того, чтобы решить вопрос со школой. Меня встретили местные жители, и больше часа мы обсуждали в доме культуры все проблемные вопросы, которые у них накопились на местном уровне, — от маршрутов общественного транспорта до оказания медицинской помощи. Самым оптимальным способом я тут опять-таки вижу эту формулу: комплексный подход и ранжирование задач. По моему поручению создана межведомственная рабочая группа, которая занимается сейчас Белояркой. И так, шаг за шагом, учитывая имеющиеся возможности, мы должны качество жизни на этой территории поднять.

Антикризисный план

В 2020 г. бизнес региона поставила под удар пандемия, и регион оказывал поддержку предпринимателям. По словам губернатора, эти меры продолжают работать, и бюджет справится с этой нагрузкой.

— Период эпидемии, через который мы проходим, стал серьезным испытанием для всех. И решение главной задачи — сохранение жизни и здоровья людей — потребовало введения ограничений, которые поставили в зону повышенного риска прежде всего малый бизнес.

Меры поддержки предпринимательского сообщества продолжают работать. Это, я напомню, разработанные в прошлом году льготные займы, которые предоставляет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, это реструктуризация займов. Это и постоянное консультирование предпринимателей, и ограничение числа проверок бизнеса.

В прошлом году в регионе был принят ряд налоговых льгот и антикризисных мер. Но помимо этого, мы нашли возможность и по своей инициативе ввели еще несколько действующих сейчас мер поддержки инвестиционного характера.

Речь идет о системе регионального инвестиционного проекта, участники которой могут рассчитывать на пониженную ставку по налогу на прибыль. При этом мы четко должны понимать, какой будет отдача, поэтому есть условия: инвестпроект должен быть направлен на производство товаров и объем капитальных вложений не должен быть ниже 50 млн руб. И второе — это система офсетных контрактов по госзаказу, когда инвестору гарантируется спрос на его продукт. Это, например, обеспечение больниц детским питанием. Такой пилотный проект с объемом встречных инвестиционных обязательств от 1 млрд руб. в Свердловской области сейчас готовится.

При этом в регионе растет объем госдолга. Управление ФНС России по Свердловской области уже уточняло, что бюджет региона по итогам 2020 г. недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса. Справится ли бюджет с такой «коронакризисной» нагрузкой и как вы в целом оцениваете рост госдолга?

— Начну сразу с того, что ситуация фактически выглядит лучше, чем вы описали. Цифра, которую вы называете, была прогнозной — с учетом в целом снижения поступлений в период эпидемии, а не только из-за налоговых льгот. При этом во втором полугодии процесс поступления собственных доходов активизировался, бюджет получил 216,4 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов — а это только на 18,2 млрд руб. меньше той суммы, которая могла бы быть, не случись, как вы говорите, коронакризиса. Из них 4,9 млрд руб. — недополученные доходы в связи с реализацией мер поддержки предпринимателей. Да, исполнение бюджета в 2020 г. велось в сложных экономических условиях, и не одни мы в них оказались. Регион взял на себя обязательства по поддержке жителей и продолжает их выполнять.

Что касается государственного долга. В целом ситуация находится под контролем. Сейчас основная задача — стабилизировать в среднесрочной перспективе уровень долговой нагрузки до показателей, сложившихся на начало 2021 г.

Поэтому опять возвращаемся к принципу стратегической приоритизации. Что недопустимо минимизировать? Средства на социальные обязательства, на национальные проекты, на зарплаты в бюджетной сфере, на завершение начатых объектов капитального строительства. Это неприкосновенные вещи.

И дальше мы очень взвешенно подходим к принятию решения по новым расходам.

Терапия для здравоохранения

2020 г. вывел на первый план проблемы медицины. В ежегодном докладе Заксобранию свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова говорила, что «не только человеку, но и всей системе здравоохранения нужна реабилитация после коронавируса». Евгений Куйвашев убежден, что этой сфере уже оказывается «комплексная терапия»

— Мы год, и уже даже чуть больше, живем в новых условиях, которые диктует нам эпидемия коронавируса. Ни мы, ни кто-то еще в мире к этому не готовился. На нашу долю выпало это сложнейшее испытание. Но оно и позволило нам по-новому взглянуть на многие процессы. И в первую очередь — на функционирование системы здравоохранения.

Здесь стало понятно, что нам нужен набор эффективных решений, которые будут работать комплексно на защиту жителей региона, на обеспечение их здоровья и безопасности. Для этого мы разработали программу «Общественное здоровье уральцев», которая сложилась сразу из нескольких составляющих: это и развитие медицины, и укрепление производственной базы по выпуску медоборудования и лекарств, и противоэпидемическая работа, научная и образовательная деятельность и так далее. Отдельное направление — это поддержка медработников и укрепление кадрового состава нашего здравоохранения.

Напомню, что этот год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника, в рамках которого мы решаем эти задачи. И если уж мы говорим метафорами, то это как комплексная терапия, когда врач назначает своему пациенту препараты, витамины, здоровый сон, полезную еду, свежий воздух и физические упражнения для того, чтобы он был здоров. Только тогда будет результат.

Медицине, говорит Евгений Куйвашев, уже оказывается комплексная терапия

А если говорить только об укреплении системы наших медицинских учреждений, то, конечно, планы здесь вполне конкретные. Это модернизация первичного звена, на которую в ближайшие пять лет мы рассчитываем направить 17,5 млрд руб. из федерального и областного бюджетов. Они пойдут и на оснащение больниц, и на санитарный транспорт, и на капитальные ремонты и так далее.

Не менее важной задачей остается развитие высокотехнологичной медицины, оказание специализированной помощи. И здесь я должен рассказать про наш достаточно амбициозный проект, на реализации которого сейчас сконцентрированы большие усилия. Это развитие ядерной медицины для диагностики и успешного лечения рака.

На базе Свердловского онкодиспансера формируется центр ядерной медицины — новейшая технологичная инфраструктура, часть из которой уже эффективно работает. Параллельно идет работа по расширению радионуклидной диагностики. Здесь работают одновременно — каждый на своей площадке — и онкодиспансер, и Уральский федеральный университет. Я лично держу этот проект под контролем на всех этапах его воплощения и убежден, что его результатом станет реальная помощь уральцам.

С 1 января 2021 г. горздрав Екатеринбур­га перешел под контроль министерства здравоохранения Свердловской области. Как вы оцениваете результаты этого процесса? В связи с этим в руководстве минздрава шли кадровые перестановки, они продолжатся?

— Интеграция областной и городской систем здравоохранения — логичный, закономерный процесс. Мы к этому давно шли, понимая, что менеджмент здесь должен быть единым, и это позволит качественнее и осмысленнее выстраивать работу, объединить информационные системы, переоценить подходы к логистике и так далее. Формально процедура фактически завершена, все решения и документы приняты. Сейчас идет настройка системы, и, я думаю, скоро будут видны первые результаты.

Рокировка во власти и новые выборы

Важным событием конца 2020 г. стала смена власти в Екатеринбурге. Мэр Александр Высокинский перешел на работу в областное правительство, а его место занял Алексей Орлов, ранее занимавший пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев оценивает такие перемены положительно.

— И Александр Высокинский, и Алексей Орлов — компетентные руководители, умеющие решать поставленные перед ними задачи. Александр Геннадьевич, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрел неоценимый опыт, который позволяет ему эффективно работать в правительстве, курируя вопросы экономики, развития агломерации. Я такое решение принял, его кандидатура была одобрена депутатами Заксобрания. Александр Геннадьевич — человек в команде не новый, он без раскачки приступил к работе.

В конце 2020 г. в Екатеринбурге произошла смена власти

Решение о назначении Алексея Валерьевича на пост главы Екатеринбур­га — это все-таки муниципальный уровень, там свои процедуры, которые были пройдены. Если вас интересует мое мнение, то я к этому решению отношусь положительно. Произошла некая перегруппировка сил, что в итоге должно пойти на пользу и области, и городу.

Вы сами сначала в 2012 г. были наделены полномочиями губернатора Свердловской области, а в 2017 г. вступили в должность во второй раз, но уже по итогам выборов. Есть ли для вас разница (в ощущении, восприятии жителями) — быть назначенным или выбранным руководителем? Планируете ли вы в 2022 г. участвовать в губернаторских выборах?

— Знаете, вопрос моей самоидентификации никак не влияет на рабочие процессы. С того момента, как я возглавил регион, все усилия я стараюсь направлять на решение реальных, актуальных задач. Свердловская область — крупный промышленный регион, в котором живут почти 4,5 млн человек, и все они ждут конкретных результатов.

Моя зона ответственности — повышение качества жизни людей, поиск возможностей для новых преобразований. Чего-то удается достичь быстро, над чем-то приходится биться годами. Но я уверен, что люди видят: Свердловская область не стоит на месте. И я благодарен уральцам, поддержавшим меня на выборах. А пойду ли я снова, поживем — увидим. У меня еще около полутора лет текущего срока впереди, и это немалое время, которое нужно потратить с максимальной пользой. Это — важнее всех размышлений и разговоров.

В Свердловской области живут почти 4,5 млн человек, и все они ждут конкретных результатов

В прошлом году основные новости региона по режиму ограничений жители узнавали на вашей странице в Instagram. Как вы оцениваете этот канал общения с жителями?

— Это действенный инструмент выстраивания диалога с жителями Свердловской области. Мой инстаграм — это же не просто лента новостей о режиме повышенной готовности. Это площадка для разговора. В какой-то момент, еще в начале эпидемии, родился жанр «вопросы-ответы», когда стало понятно, что люди в сложной, непривычной для себя ситуации хотят информации «из первых уст». Он оказался востребованным, и сейчас я вижу все меньше вопросов о коронавирусе, и все больше — о насущном. Чаще всего — на жилищно-коммунальные темы. Отвечаю, и пока эту практику собираюсь продолжать. Мне самому это взаимодействие очень важно.

Досье DK.RU Евгений Куйвашев Родился 16 марта 1971 г. в пос. Луговом Ханты-Мансийского района Тюменской области Образование: в 1999 г. окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, специальность «Юрист»; в 2010 г. прошел профессиональную переподготовку в Тюменском госуниверситете по программе «Государственное и муниципальное управление». Карьера: 1989–1996 гг. — работа в тресте «Сургутремстрой», служба в армии, работа в Сургутском управлении технологического транспорта № 1, в Салымском вышкомонтажном управлении АО «Юганскнефтегаз»; с 1996 г. — юрисконсульт МУП «РЭУ» в пос. Пойковском, помощник главы администрации, замглавы, глава администрации поселка; 2005 г. — заместитель главного судебного пристава Москвы; 2005–2007 гг. — глава администрации Тобольска; 2007–2011 гг. — глава администрации Тюмени; 2011–2012 гг. — заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО, полномочный представитель президента; 2012 г. — наделен полномочиями губернатора Свердловской области; 18 сентября 2017 г. по итогам выборов во второй раз вступил в должность губернатора Свердловской области. Имеет классный чин действительного государственного советника РФ 1-го класса. Награжден орденом Почета. 2014 г. — лауреат премии «Человек года» (учредитель — «Деловой квартал») — лауреат премии «Человек года» (учредитель — «Деловой квартал») в номинации «Чиновник года» февраль 2019 г. — указом президента награжден орденом Александра Невского; 2020 г. — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области «ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019», номинация «Управленец на госслужбе» (составлен «Деловым кварталом» на основе экспертного опроса). — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области «», номинация «» (составлен «Деловым кварталом» на основе экспертного опроса). Семья: женат, есть сын и дочь.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области