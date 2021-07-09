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Экс-директора «Титановой долины» приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Экс-директора «Титановой долины» приговорили к 10 годам колонии строгого режима
Иллюстрация: pixabay.com

Оглашен приговор Артемию Кызласову и Михаилу Шилиманову. Бывший директор особой экономической зоны и экс-замминистра экономики отправятся в колонию и должны выплатить по 13 млн руб. каждый.

#СУДЫ#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил 10 лет колонии строгого режима бывшему главе особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову по делу о взятке. Бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, проходящего по этому же делу, приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает ТАСС. Каждый фигурант дела должен выплатить штраф в размере 13 млн руб., что равно однократной сумме взятки.

Признать Кызласова Артемия Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сказала судья.

Кызласова взяли под стражу в зале суда. Каждые два дня домашнего ареста суд зачел ему за один день лишения свободы, один день содержания под стражей — за один день лишения свободы.

Ранее DK.RU писал, что прокуратура просила для экс-директора «Титановой долины» 14 лет колонии. Для Михаила Шилиманова обвинение просило 11 лет колонии за посредничество при передаче взятки. Прокурор подчеркивал, что оба обвиняемых частично признали вину. По версии следствия, Кызласов осознавал, что совершенное им «может негативно повлиять на работу особой экономической зоны, привлечение резидентов, создание новых технологий». 

По данным следствия, в 2019 году гендиректор «Титановой долины» вымогал взятку в размере 13 млн руб. у главы компании «Проектное дело» Дмитрия Панова. Деньги он требовал за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и оплату генподрядчику выполненных работ. Уголовный процесс по делу останавливался в конце 2020 г. из-за болезни участников процесса.

Автор: Александра Клименко
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