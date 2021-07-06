Прокуратура просит для экс-директора «Титановой долины» 14 лет колонии

Судебный процесс по делу о взятке идет уже более полугода. Обвинение заявляет, что экс-гендиректор «Титановой долины» и бывший замминистра экономики региона частично признали вину.

Прокуратура просит о 14 годах лишения свободы в колонии строгого режима экс-гендиректору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. По мнению следствия, Кызласов вымогал у предпринимателя Дмитрия Панова взятку, обещая за это подписать акты выполненных работ, которые фирма Панова выполняла на территории «Титановой долины». Также гособвинитель просит назначить Кызласову штраф в двукратном размере взятки — 26 млн руб. — и на 10 лет лишить его права занимать должности в госструктурах.

Второму фигуранту дела, бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, обвинение просит 11 лет колонии за посредничество при передаче взятки. Шилиманов уже получил 5 лет колонии по другому уголовному делу, поэтому прокуратура предложила увеличить общий срок для него до 14 лет колонии, а также взыскать с него штраф в размере взятки,13 млн руб.

Прокурор подчеркнул, что оба обвиняемых частично признали вину. По версии следствия, Кызласов осознавал, что совершенное им «может негативно повлиять на работу особой экономической зоны, привлечение резидентов, создание новых технологий».

Адвокаты Кызласова и Шилиманова настаивают на том, подсудимые не могли влиять на принятие работ. Они утверждают, что все общение с ними инициировал сам Панов, а его фирма выполняла работы на объекте очень плохо. С ним хотели расторгнуть договор и предложили бизнесмену заплатить 3,5 млн руб. в качестве неустойки. Этой же версии во время суда придерживались обвиняемые. Также адвокаты заявляли о многочисленных процессуальных нарушениях.

В ходе слушаний были озвучены четыре версии произошедших событий. Этих событий вообще не должно было произойти. За два года, что я под следствием, не было ни одного дня, чтобы я не сожалел, что я позволил сиюминутному порыву, попытке пойти по пути наименьшего сопротивления разрушить то большое, нужное и хорошее, что я делал. Я имею в виду «Титановую долину», Салду. Конечно, самое большее, что я хочу — перевернуть эту страницу жизни и заняться исправлением ситуации, — сказал Кызласов во время последнего слова.

Оглашение приговора состоится в пятницу, 9 июля.

Ранее Артемий Кызласов рассказал, что не вымогал взятку, а просил субподрядчика рассчитаться за срыв заказа, «накинув» немного сверху. Уголовное дело, по мнению обвиняемого, стало местью коммерсантов. Второму обвиняемому, Михаилу Шилиманову, не дали публично изложить свою версию в деле о вымогательстве взятки директором «Титановой долины», судебное заседание перед его выступлением было решено вновь закрыть.

Напомним, в конце 2020 г. уголовный процесс против экс-директора «Титановой долины» был приостановлен из-за болезни участников процесса.

Ранее DK.RU писал, что, по версии следствия, в феврале 2020 г. Панов, находясь в кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины», передал обвиняемому взятку 30 тыс. руб. и муляжи денежных купюр примерно на 2,5 млн руб., что являлось частью оговоренной суммы взятки. После передачи Кызласов и Шилиманов были задержаны сотрудниками ФСБ.