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Уголовный процесс против экс-директора «Титановой долины» приостановлен

Уголовный процесс против экс-директора «Титановой долины» приостановлен
Автор фото: Максим Воробьев. Иллюстрация: E1.RU

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Суд по делу о вымогательстве взятки должен был стартовать 2 декабря, но рассмотрение дела перенесли на неопределенный срок.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Заседание по уголовному делу против экс-директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, которое было назначено на 2 декабря, отложили на неопределенный срок. Как пишет ЕАН, причиной отмены заседания стала болезнь участников процесса.

Адвокат Кызласова сообщил, что у обвиняемого симптомы ОРВИ, он сдал тест на коронавирус.

Добавим, что Артемий Кызласов находится под домашним арестом.

Как рассказывал DK.RU, экс-глава «Титановой долины» обвиняется в получении взятки. Также по делу проходит бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов — его обвиняют в посредничестве.

По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 млн руб. у бизнесмена Дмитрия Панова — подрядчика «Титановой долины», выполнявшего работы по проектированию ее территории. Он же предложил своему другу Михаилу Шилиманову стать посредником в передаче денег.

В феврале 2020 г. Панов, находясь в кафе БЦ «Высоцкий», где расположен офис «Титановой долины», передал обвиняемому взятку 30 тыс. руб. и муляжи денежных купюр примерно на 2,5 млн руб., что являлось частью оговоренной суммы. После передачи Кызласов и Шилиманов были задержаны сотрудниками ФСБ.

DK.RU подробно описывал события, последовавшие за задержанием топ-менеджера.

Автор: Екатерина Тарханова
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