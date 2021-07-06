Фабрика-кухня «Елисея» будет готовить для екатеринбургских «Ашанов»

Александр Оглоблин не собирается расширять сеть магазинов «Елисей», но фабрику-кухню решил загрузить по полной. Уже родился новый бренд, «Коресан», и идут переговоры с федеральным ритейлером.

Готовая продукция сети «Елисей» появится на полках «Ашана». Владелец супермаркетов «Елисей» Александр Оглоблин заключил договор о поставках в два екатеринбургских «Ашана» продукции с его фабрики-кухни. Уже разработан новый бренд — «Коресан», пишет «Коммерсантъ». Пока в «Ашане» можно найти 29 позиций под этим именем.

Александр Оглоблин рассказал, что пока договор заключен с двумя «Ашанами», но в будущем продукцию могут начать поставлять и в другие гипермаркеты Урала, вопрос в логистике:

Одно дело привезти на распределительный центр в Екатеринбург, другое дело везти за 300 км в другие области — это дополнительные затраты.

Сейчас, рассказал Александр Оглоблин, ведутся переговоры с X5 Retail Group по поводу производства продукции под собственной торговой маркой «Пятерочки» на его фабрике-кухне. Напомним, в сентябре 2020 г. бизнесмен уже начал сотрудничать с сетью X5 Retail Group, поставляя в «Пятерочки» готовую продукцию под собственным брендом «Февронья». если нынешние переговоры пройдут хорошо, поставки продукции екатеринбургского бизнесмена будут осуществлять во все магазины сети Свердловской области (сейчас продукцию поставляют примерно в 100 магазинов).Также свою продукцию он поставляет онлайн-ритейлерам «Самокат» и «Яндекс.Лавка», которые заработали в регионе в этом году.

Во сколько вырастут объемы поставок, пока сказать сложно, все будет завесить от того, во сколько вырастет количество наименований, на которое мы договоримся. У федеральных сетей к любым производителям (требование) — это максимально низкая цена и они могут «отжимать» так, что диву даешься. Мы пока в процессе переговоров, если нас не устроит продажная цена, то мы выйдем из этого проекта, — пояснил бизнесмен.

Изначально фабрику-кухню строили для обслуживания торговой сети «Елисей», она обслуживала 30 магазинов, но сейчас торговых точек осталось только 12, открытие новых не планируется. Осенью на фабрике-кухне запланирована реконструкция, которая позволит увеличить объемы производства в два раза. Продукция собственного производства, по словам Александра Оглоблина, составляет в «Елисее» 20% продаж.

Ранее DK.RU писал о том, какие проблемы возникли у ритейла города из-за стоимости торговых площадей. Бизнесмены пытались оспорить кадастровую оценку, но пересмотра смогли добиться только «Ельцин Центр», ТЦ «ЦУМ» и БЦ «Антей». В пересмотре оценки МУГИСО отказало БЦ «Арена», технопарку «Университетский», ТЦ «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», ТК «Новомосковский», двум гипермаркетам сети «Окей», магазинам торговых сетей «Лента» и «Елисей».