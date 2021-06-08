В Екатеринбурге заработала «Яндекс.Лавка». Сервисы экспресс-доставки еды захватывают город

«Мы строим офлайн-розницу, а весь офлайн решает противоположную задачу». На быстрорастущем рынке найдется место и «Лавке», и «Самокату», а вот офлайн-ритейл ощутит их приход не так сильно. Пока что.

8 июня в Екатеринбурге заработала «Яндекс.Лавка» — сервис доставки продуктов за 15 минут. Это уже вторая компания в этом сегменте, которая запустилась здесь с начала года: в марте начал работать «Самокат», входящий в экосистему Сбера.

«Лавка» открыла 13 дарксторов — магазинов-складов, закрытых для доступа покупателей, где сборщики собирают продукты и передают их курьерам. С каждого склада доставляет заказы в радиусе примерно 1,5 км, радиус их действия позволяет охватить более 500 тыс. жителей Екатеринбурга, а в течение пары месяцев сервис полностью покроет город, обещают представители сервиса.

Всего в Екатеринбурге планируется открыть порядка 30-35 дарксторов, в развитие инфраструктуры в это году вложат примерно 250 млн руб., говорит операционный директор «Яндекс.Лавки» Вадим Петров. Работать в сервисе будет примерно 700 человек.

Помещения находятся не на проходных локациях, нам совершенно не важна его видимость со стороны, потому что основная цель — это максимально экономично, соответствуя всем стандартам, делать хранение, приемку, сборку и доставку. Миссия формата — заменить поход в магазин у дома. Экономика устроена таким образом, что есть дорогая доставка, но есть и значительная экономия на помещении: оно находится не на первой линии, нет фешенебельного ремонта. Стараемся очень быстро оперировать внутри: среднее время сборки на больших точках — порядка 6 секунд на товар, — говорит он.

Экономия на розничной точке позволяет окупить доставку и предоставить клиентам рыночные цены, добавляет Вадим Петров: склады дешевле в строительстве и операционном обслуживании, чем магазины офлайн-розницы.

Сейчас «Яндекс.Лавка» и «Самокат» скорее не конкурируют между собой, а вместе развивают рынок e-grocerу: его проникновение в Екатеринбурге составляет порядка 0,3% (в России — порядка 1%), так что потенциал для работы огромен, отмечают в «Лавке». Пока стоит говорить не об их отличиях друг от друга, а прежде всего о разнице с традиционным ритейлом, говорит г-н Петров.

Но как игроки доставки продуктов поделят между собой бурнорастущий рынок, пока неясно, признается топ-менеджер: «Если бы знал, то сделал инвестиции».

Пирог будет делиться между оффлайн-игроками, которые будут наращивать свою экспертизу, и онлайн-игроками, достраивающими офлайн. Мы идем вторым путем, у нас суперсильная онлайн-экспертиза, много сервисов и технологии, по сути, мы строим офлайн-розницу, а весь офлайн решает противоположную задачу: достраивают онлайн-розницу. У каждого свой вызов. Поэтому результат может абсолютно любым, — сказал DK.RU Вадим Петров.

Он не согласен, что сервис вытеснит региональных ритейлеров, так у тех есть свое позиционирование, знание пользователей, магазины в хороших местах, с хорошими ценами и ассортиментом — в каждом регионе есть федеральные сети и свой «региональный чемпион».

В планах «Яндекс.Лавки» покрыть все города-миллионники. Показатели выхода на окупаемость каждого города представители сервиса не раскрывают, но результатами в Казани и Нижнем Новгороде довольны. «Мы не строили иллюзий, понимали, что потенциал рынка меньше, целевой аудитории меньше», — говорит Вадим Петров.

Пока в Екатеринбурге традиционные ритейлеры не так сильно ощутили приход «Самоката» и «Лавки», так как это хоть и быстро растущие игроки, но на сегмент онлайн-торговли продуктами питания приходится очень маленькая доля, считает Александр Оглоблин, владелец торговой сети «Елисей». Но перспективы у этого направления он оценивает как очень хорошие.

Раньше развитие онлайн-доставки продуктов питания сдерживал тот факт, что доставка предлагалась в лучшем случае вечером, а скорее — на следующий день. Такие сервисы, как «Самокат» и «Яндекс.Лавка» предлагают доставку за 15 минут — это революция, так как здесь в первую очередь важны сроки. Книги или одежду я готов ждать сутки или неделю, а есть хочется здесь и сейчас. Поэтому у сервисов хороший резерв для роста, — говорит он.

Предприниматель признается, что «будет держать кулачки, чтобы у них все получилось, так как его фабрика готовой еды поставляет продукцию и для «Самоката», и для «Лавки». В первом сервисе, который работает уже два месяца, идет постепенный рост продаж. Так как рынок доставки быстро растет, на нем найдется место для обоих сервисов, и у каждого будет своя аудитория, резюмирует г-н Оглоблин.