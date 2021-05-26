Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.05
73,39
89,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Переписать на бомжа и бросить». Екатеринбург стал анти-лидером по стоимости площадей в ТЦ

«Переписать на бомжа и бросить». Екатеринбург стал анти-лидером по стоимости площадей в ТЦ
Иллюстрация: DK.RU

После переоценки коммерческой недвижимости налог на некоторые объекты вырос в разы. На несколько — в сотни раз. Владельцы екатеринбургских ТЦ вынуждены платить больше коллег из других городов.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Кадастровая переоценка коммерческой недвижимости произошла в 2019 г. В МУГИСО пояснили этот шаг необходимостью «выровнять» стоимость аналогичных объектов. Однако новая стоимость 1 кв. м. в коммерческих помещениях Екатеринбурга вызвала недоумение у многих предпринимателей. Для некоторых из них налог на объекты вырос в сотни раз.

В настоящий момент кадастровая стоимость торговых площадей в Екатеринбурге отличается от стоимости в других городах со схожей экономикой, выяснил портал 66.RU. По этому показателю сравнили региональные центры, которые, как и Свердловская область, выступают донорами для российской экономики — Татарстан, Калужская, Самарская и Тюменская области.

Выяснилось, что в Екатеринбурге самая высокая кадастровая стоимость для торговых площадей — до 58 тыс. руб. за кв. м. На втором месте идет Казань со средним показателем 41–43 тыс. руб. В Тюмени цифра доходит до 34 тыс. руб. в среднем по рынку. В Самаре — 10–12 тыс. руб.

Владельцы екатеринбургских торговых центров говорят, что в сегодняшних реалиях бизнес часто не может окупить содержание зданий.

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию Андрей Гавриловский, которому принадлежит «Высоцкий» и две очереди БЦ «Антей».

Бизнесмены пытаются оспорить кадастровую оценку. Пересмотра смогли добиться «Ельцин Центру», владельцы ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский» (у него стоимость снизилась больше чем на четверть, до 694 млн руб. (28 тыс. руб. за 1 кв. м). Также МУГИСО снизило кадастровую стоимость ряда помещений в БЦ «Антей».

Однако большинству обратившихся за снижением кадастра МУГИСО отказало. В числе последних БЦ «Арена», технопарк «Университетский», ТЦ «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», ТК «Новомосковский», два гипермаркета сети «Окей», магазины торговых сетей «Лента» и «Елисей».

Тем не менее, эксперты убеждены, что кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства можно и нужно оспаривать. 

Можно исправить расчет самой кадастровой стоимости, заменить кадастровую стоимость на рыночную, если это экономически целесообразно. Для перерасчета кадастровой стоимости можно подать заявление об ошибке в расчетах. Можно исправить параметры учета в реестре недвижимости и её автоматически пересчитают самостоятельно в течение одного-двух месяцев. Можно заменить кадастровую стоимость на рыночную — для этого нужен отчет оценщика и решение комиссии, или решение суда, — рассказывает Галина Алибаева, исполнительный директор компании «Априори».

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Подарите ребенку блестящую карьеру. Что сделать сейчас для успеха детей в будущем?Подарите ребенку блестящую карьеру. Что сделать сейчас для успеха детей в будущем?
  • Чем приготовление борща схоже с инвестированием — Владимир БобряшовЧем приготовление борща схоже с инвестированием — Владимир Бобряшов
  • На строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрдНа строительство платной трассы до Екатеринбурга выделят ₽50 млрд
  • Готовьтесь к проверкам. У налоговой дошли руки до небольших бизнесовГотовьтесь к проверкам. У налоговой дошли руки до небольших бизнесов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.