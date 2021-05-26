«Переписать на бомжа и бросить». Екатеринбург стал анти-лидером по стоимости площадей в ТЦ

После переоценки коммерческой недвижимости налог на некоторые объекты вырос в разы. На несколько — в сотни раз. Владельцы екатеринбургских ТЦ вынуждены платить больше коллег из других городов.

Кадастровая переоценка коммерческой недвижимости произошла в 2019 г. В МУГИСО пояснили этот шаг необходимостью «выровнять» стоимость аналогичных объектов. Однако новая стоимость 1 кв. м. в коммерческих помещениях Екатеринбурга вызвала недоумение у многих предпринимателей. Для некоторых из них налог на объекты вырос в сотни раз.

В настоящий момент кадастровая стоимость торговых площадей в Екатеринбурге отличается от стоимости в других городах со схожей экономикой, выяснил портал 66.RU. По этому показателю сравнили региональные центры, которые, как и Свердловская область, выступают донорами для российской экономики — Татарстан, Калужская, Самарская и Тюменская области.

Выяснилось, что в Екатеринбурге самая высокая кадастровая стоимость для торговых площадей — до 58 тыс. руб. за кв. м. На втором месте идет Казань со средним показателем 41–43 тыс. руб. В Тюмени цифра доходит до 34 тыс. руб. в среднем по рынку. В Самаре — 10–12 тыс. руб.



Владельцы екатеринбургских торговых центров говорят, что в сегодняшних реалиях бизнес часто не может окупить содержание зданий.

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию Андрей Гавриловский, которому принадлежит «Высоцкий» и две очереди БЦ «Антей».

Бизнесмены пытаются оспорить кадастровую оценку. Пересмотра смогли добиться «Ельцин Центру», владельцы ТЦ «ЦУМ» по отдельным помещениям в микрорайоне Академический и торговому центру «Успенский» (у него стоимость снизилась больше чем на четверть, до 694 млн руб. (28 тыс. руб. за 1 кв. м). Также МУГИСО снизило кадастровую стоимость ряда помещений в БЦ «Антей».

Однако большинству обратившихся за снижением кадастра МУГИСО отказало. В числе последних БЦ «Арена», технопарк «Университетский», ТЦ «Европа», «Глобус», «Кит», «Марс», «Параход», «Стрелка», «Дирижабль», ТК «Новомосковский», два гипермаркета сети «Окей», магазины торговых сетей «Лента» и «Елисей».

Тем не менее, эксперты убеждены, что кадастровую стоимость земельных участков и объектов капитального строительства можно и нужно оспаривать.