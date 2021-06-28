Иннопром-2021: отменить нельзя, провести? — что известно о судьбе главной выставки региона

Иннопром должен пройти в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Мероприятие собираются посетить премьер Михаил Мишустин и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Но состоится ли оно?

Из-за третьей волны пандемии COVID-19 встал вопрос: что будет с выставкой Иннопром-2021? Ряд массовых мероприятий в регионе уже отменили.

ЕАН побеседовал с чиновником, владеющим актуальной информацией (имя не называется). Он сказал, что вопрос о проведении форума обсуждался в конце второй декады июня на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой:

Было решено: форум проводим. С тех пор никаких новых, противоположных вводных не поступало. Насколько я знаю, стоит форум и в графиках руководителей региона.

Источник добавил, что судьбу выставки решают не в Екатеринбурге:

Наш Иннопром давно не наш. Это федеральное, даже международное мероприятие. Поэтому мы в таком же положении, как СМИ и бизнес: ждем решения Минпромторга.

Директор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов практически уверен, что Иннопром не отменят.

Были вопросы по определению санитарно-эпидемиологических норм для участников. Все они решены, определены соответствующие нормы для делегатов и сотрудников мероприятия. Делегаты должны будут сдавать ПЦР-тест за 72 часа до начала мероприятия. Его можно будет сделать в том числе в гостиницах. Соответствующий пункт работает и в аэропорту Кольцово, — сказал Игорь Данилов.

Волонтеры и сотрудники выставочного центра будут сдавать тесты на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» ежедневно. Вероятно, количество участников выставки сократится.

Ранее DK.RU писал, что полиция начала охотиться на продавцов фальшивых справок о прививках от COVID-19. 25 июня оперуполномоченные УЭБ и ПК Екатеринбурга в ходе проверочной закупки поймали мужчину, сбывавшего медотводы от вакцинации. Он продал сотрудникам органов четыре справки (по 1 тыс. руб. каждая), якобы оформленные в трех больницах Екатеринбурга.

На фоне новых ограничений и требования обязательной вакцинации для работников сферы услуг и торговли число предложений о продаже таких «документов» резко выросло. При этом наказание в виде лишения свободы может быть назначено не только продавцу, но и покупателю подделки.

Напомним, что из-за вспышки пандемии в регионе отменили Ночь музыки, общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх». Организаторы массовых мероприятий считают, что отрасль может не пережить новых ограничений.

На прошлой неделе гендиректор концертной компании ЭМГ «Премьер» Алексей Краснобаев написал письмо Евгению Куйвашеву. В нем он сформулировал список мер, которые помогут индустрии развлечений выжить в третью волну пандемии. В частности, предложил возложить на организаторов корпоративных и массовых мероприятий, а также устроителей концертов, выставок и других культурно-массовых событий обязанность по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер (маски, антисептики), контроль за допуском на мероприятия не менее 30-60% человек, которые привиты (имеют электронный сертификат) или уже переболели, или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. Либо можно ввести обязательство делать экспресс-тесты на площадке.