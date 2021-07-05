Владимир Путин назначит нового председателя Свердловского арбитража 12 июля

Предыдущий председатель Светлана Цветкова ушла в почетную отставку 1 февраля 2021 г., хотя срок ее полномочий истекал только в 2023 г. Сейчас на пост председателя арбитража претендуют двое.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить нового главу Арбитражного суда Свердловской области 12 июля. На пост претендуют два кандидата — Евгений Черкезов и Станислав Сидоркин.

Станислав Сидоркин в течение 22 лет работал в судах общей юрисдикции: пять лет в Ревдинском городском суде и 17 лет — в Свердловском областном. В 2018 г. он занял должность заместителя председателя Арбитражного суда, а после отставки Светланы Цветковой был назначен врио руководителя Свердловского арбитража, сообщает ЕАН.

Евгений Черкезов работает судьей Федерального арбитражного суда Уральского округа с 2004 г., 17 лет — в качестве судьи кассационной инстанции.

Светлана Цветкова возглавляла Свердловский арбитраж с 2011 г., а в 2017 г. была назначена на новый срок. Она покинула пост в 2021 г., заявив, что делает это «со спокойной душой». В суде отмечали, что ее решение об отставке обусловлено не ухудшением взаимоотношений в коллективе, а продиктовано «личными и семейными обстоятельствами».

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» председатели арбитражных судов субъектов РФ назначаются на должность президентом сроком на шесть лет по представлению председателя Высшего арбитражного суда РФ при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Именно Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Сегодня 78,6% предпринимателей в России, более 60% адвокатов и 18,4% прокуроров считают, что отечественное законодательство недостаточно защищает бизнес от необоснованного уголовного преследования. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

Одной из ключевых проблем омбудсмен считает «криминализацию правомерной хозяйственной деятельности как метод давления на бизнес» и подмену гражданско-правовых споров уголовным преследованием. Уголовные дела возбуждают даже вопреки позиции арбитражных судов, не учитывается, есть ли между сторонами гражданский спор.

Недавно адвокат Павел Репринцев, специализирующийся на защите предпринимателей по уголовным делам экономической, должностной и коррупционной направленности, отметил в материале DK.RU, что действия государства в вопросах защиты прав предпринимателей зачастую декларативны. Однако бизнесмены и сами могут легко «наработать» себе на статью и привел примеры.

В марте этого года на директора пекарен «Наш Хлеб» из Новоуральска завели уголовное дело за использование пиратской версии программы 1С. Он работал с ней с мая по ноябрь 2020 г. Ущерб, причиненный компании 1С, оценили в 309 тыс. руб. Он попадает под категорию ущерба крупного размера. То есть теоретически бизнесмену могут назначить наказание до шести лет лишения свободы, — рассказал Павел Репринцев.

Ранее Светлана Цветкова рассказывала о преимуществах арбитража:

В арбитраже чаще всего представителями являются профессиональные юристы. С ними судья говорит на одном языке. Эмоций здесь куда меньше: стороны считают деньги и готовы договариваться, если понимают, что затягивать спор невыгодно. Бывают, конечно, исключения. Если учредители компании бывшие муж и жена, процесс может заиграть такими красками, что и суды общей юрисдикции позавидуют! Но все равно в арбитраже судье проще оставаться над схваткой.

Она также подчеркивала, что судье постоянно приходится бороться с профессиональным выгоранием.