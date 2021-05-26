80% предпринимателей сочли себя незащищенными от заказных уголовных дел

Мнения, что законодательство недостаточно защищает бизнес от необоснованного уголовного преследования, придерживаются даже 18% прокуроров. Какие изменения предлагают, чтобы исправить ситуацию?

78,6% предпринимателей в России, более 60% адвокатов и 18,4% прокуроров считают, что отечественное законодательство недостаточно защищает бизнес от необоснованного уголовного преследования. Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он готовит для президента Владимира Путина, пишет РБК. По словам Титова, это следует из опроса, проведенного ФСО в марте 2021 г., в котором участвовали 215 предпринимателей, 365 сотрудников прокуратуры и 250 ученых-юристов и адвокатов.

Обоснованным содержание под стражей в виде меры пресечения для обвиняемых по экономическим уголовным делам сочли 35% прокуроров, с ними согласились всего 4,8% юристов и адвокатов. 58% последних сочли применение ареста категорически неоправданным по экономическим делам.

Кроме того, 37,7% опрошенных посчитали, что вступившие в силу весной 2020 г. поправки, которые не допускают преследования по статье о преступном сообществе (ст. 210 УК) в связи с предпринимательством, никак не повлияли на уголовное преследование бизнесменов. 31% респондентов затруднились ответить, 27,6% указали на их положительное влияние.

В целом правоохранительные органы практикуют избирательное правоприменение, они не заинтересованы в «недопущении необоснованного вреда правомерной предпринимательской деятельности», пришел к выводу бизнес-омбудсмен. В итоге по уголовным делам, связанным с бизнесом, формируется «негативная практика», а законодательные изменения низкоэффективны, считает Титов.

Одними из ключевых проблем он называет «криминализацию правомерной хозяйственной деятельности как метод давления на бизнес» и подмену гражданско-правовых споров уголовным преследованием. Иногда уголовные дела возбуждают даже вопреки позиции арбитражных судов, не учитывается, есть ли между сторонами гражданский спор.

Для исправления негативных тенденций уполномоченный по защите прав предпринимателей предлагает:

Привлекать к ответственности силовиков и судей, которые принимают необоснованные решения об арестах по предпринимательским делам;

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела учитывать, есть ли между сторонами гражданский спор;

Снизить максимальный срок лишения свободы (а заодно и категорию тяжести) по налоговым преступлениям;

ввести контроль над обоснованностью отказов по ходатайствам защиты в суде;

А также принять ряд других мер.

Ранее сообщалось, что в докладе Титов намерен также рассказать о том, что органы власти в судебных спорах с бизнесом по поводу недвижимости манипулируют институтом исковой давности и используют его для изъятия дорогостоящих активов. Кроме того, суды зачастую квалифицируют здания и сооружения, построенные до 1995 г., пока не вступила в силу первая часть Гражданского кодекса, как самовольные постройки, и эта проблема может иметь для бизнеса катастрофический характер.