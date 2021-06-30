АФК «Система» договаривается о покупке контроля в Natura Siberica умершего Трубникова

Несколько наследников скончавшегося основателя Natura Siberica Андрея Трубникова договариваются о продаже своих долей компании Владимира Евтушенкова. Управляющему Natura Siberica об этом неизвестно.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова договаривается о покупке контрольной доли в производителе органической косметики Natura Siberica и ведет переговоры с наследниками умершего основателя компании Андрея Трубникова, пишет The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. С «Системой» договариваются как минимум первая жена Трубникова Ирина и ее дети Дмитрий и Екатерина.

Доля Ирины Трубниковой в группе Natura Siberica составляет около 40%, ее дети при распределении наследства должны получить по 15%. По данным издания, бывшая супруга бизнесмена и ее дети не планируют участвовать в бизнесе после продажи доли. Пока неизвестно, как хотят распорядиться своим наследством вторая и третья жены Трубникова и их дети. В АФК «Система» не стали комментировать ситуацию.

Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров оценил компанию в $70–100 млн, если бы в ней не было акционерного конфликта и она не участвовала в громком судебном процессе. Сам Андрей Трубников в последнем интервью называл оценку в $500 млн.

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Андрей Трубников умер в январе 2021 г., по заключению врачей, от обострения хронических заболеваний, ему был 61 год. После смерти бизнесмена его родственники не смогли договориться, кто будет управлять компанией, пока рассматривается наследственное дело. Нотариус назначил доверительным управляющим долями Трубникова основателя и президента агентства «Сезар Консалтинг» Бориса Любошица.

Родственники Андрея Трубникова пытались отстранить Любошица от управления, юрист Ирины Трубниковой называл его действия «попыткой рейдерского захвата». Сам доверительный управляющий сказал изданию, что ему неизвестно о сделках с АФК «Система», но уже несколько месяцев менеджмент под руководством Ирины Трубниковой блокирует ему возможность управлять компаниями, и предположил, что за спиной первой супруги бизнесмена есть мощная поддержка.

Еще до смерти Трубникова, в марте 2020 г., произошел сильный пожар на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), где Natura Siberica арендовала помещения. После этого компания «Эн+ Рециклинг», на которую были оформлены энергоснабжающие активы завода, и ДОЗАКЛ подали иски суммарно на 4,2 млрд руб. Выручка ООО «Первое решение» (основное юрлицо Natura Siberica) в 2020 году составила 6,6 млрд руб., чистый убыток — 387 млн руб.