Посольство США в России прекращает выдавать визы с 1 августа

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил, что службы «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз» в связи с нехваткой персонала.

Напомним, дипломатическая ситуация обострилась в апреле 2021 г., когда США и другие западные страны стали активно высылать российских дипломатов. Ответным шагом от правительства РФ стал опубликованный список «недружественных стран», куда вошли США и Чехия.

По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России, — пояснил дипломат Джон Салливан телеканалу «Дождь».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что примененные меры в отношении найма персонала в посольство Соединенных Штатов в России — ответный шаг на санкции Вашингтона.

Уже через месяц американское посольство не сможет предоставлять услуги в полном объеме из-за запрета нанимать персонал из России. Посольство будет оказывать помощь только гражданам США в экстренных случаях.

После первого августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских», — сказал посол Джон Салливан.

Ранее DK.RU сообщал, что посольство США в России стало выдавать визы в ограниченном количестве, а предоставлять неиммиграционные визы для недипломатических поездок больше не будут. Генеральное консульство США в Екатеринбурге перестало выдавать визы еще с 1 апреля.