Работать будет, но без виз. Генконсульство США в Екатеринбурге останется открытым

Представительство США на Урале не станет приостанавливать работу полностью. Правда, получить визу там будет невозможно — дипломаты покинули страну, сотрудников не хватает.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работу, но не будет предоставлять визовые услуги. В заявлении генконсула Эми Сторроу говорится, что с 1 апреля выдавать россиянам визы будут только в московском отделении посольства.

Консульство приостановит предоставление визовых услуг и услуг для американских граждан по причине значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников. Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в Российской Федерации, — сказано в сообщении.

«Мы ждем того дня, когда российское правительство предоставит достаточно дипломатических виз, чтобы Генеральное консульство США в Екатеринбурге возобновило свою работу в полном объеме», — уточняют представители ведомства.

Напомним, в декабре 2020 г. сообщалось, что генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановит свою работу. К тому моменту консульство уже работало в ограниченном режиме: с весны 2020 г. там можно было получить только услуги, связанные с экстремальными ситуациями. Однако в начале марта 2021 г. оно возобновило работу в регулярном режиме, сообщал DK.RU.