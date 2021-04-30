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Посольство США перестанет выдавать россиянам визы, кроме «случаев жизни и смерти»

Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве. Автор фото: NVO. Иллюстрация: Wikimedia.org

Предоставлять неиммиграционные визы для недипломатических поездок больше не будут. На такой шаг пришлось пойти из-за запрета нанимать российских граждан для работы в посольстве.

#США#НОВОСТИ

С 12 мая посольство США в Москве будет оказывать только экстренные услуги для граждан США и выдавать ограниченное количество иммиграционных виз в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с вопросами жизни и смерти. Предоставлять неиммиграционные визы для недипломатических поездок больше не будут. 

Причина такого ограничения — запрет со стороны правительства России нанимать американскому посольству в РФ иностранных граждан в любом количестве, после того как США объявили «недружественной страной». Из-за этого посольству пришлось сократить консульский штат на 75%.

Гражданам США, находящимся в России, настоятельно признали покинуть страну до 15 июня. Тем, кто решит остаться после этого срока, нужно будет посетить местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы начать оформление необходимых документов. 

С 1 апреля перестало выдавать визы генконсульство США в Екатеринбурге.
Автор: Андрей Пермяков
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