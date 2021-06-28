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Нелетная погода: Число задержек авиарейсов в России резко выросло

Нелетная погода: Число задержек авиарейсов в России резко выросло
Автор фото: Фотобанк Moscow-Live. Иллюстрация: Flickr.com

Нагрузка на российские аэропорты серьезно выросла, а авиакомпании наращивают число рейсов — оно уже превысило доковидный уровень. Другая важная причина — плохие метеоусловия. Не хватает и самолетов.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Российские авиакомпании в июне столкнулись с массовыми задержками рейсов: с этой проблемой столкнулись все перевозчики из топ-5, кроме «Аэрофлота», пишет «Коммерсантъ». Наименее «Уральские авиалинии», которые за первые три недели июня, по данным Flightradar24, задержали 46% из выполненных 4,6 тыс. рейсов, 1,2 тыс. рейсов были задержаны более чем на один час. Для сравнения: в апреле более чем на 15 минут было задержано только 27% рейсов.

S7 за три недели июня выполнила 8,94 тыс. рейсов, из них были задержаны 9,6%. «Победа» выполнила 5,6 тыс., в том числе 10% были задержаны. Авиакомпания «Россия» задержала 7,3% рейсов из 2,86 тыс. «Аэрофлот» улучшил пунктуальность: 5,44% задержанных рейсов из 6242. 

В «Победе» объяснили падение пунктуальности более плохими метеоусловиями, чем в мае. Их же называют одной из причин задержек и «Уральские авиалинии». Так, 17 июня в Симферополе из-за сильных дождей Boeing авиакомпании Pegasus выкатился за пределы полосы, и на запасные аэродромы отправили более 15 рейсов.

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Другая причина — рост нагрузки на аэропорты. Аэропорт Сочи в январе-мае обслужил на 60% человек больше, чем в доковидном сезоне. 

Российские аэропорты с такими нагрузками никогда раньше не сталкивались. Это беспрецедентная ситуация. Авиакомпания делает все, чтобы как можно скорее вернуться к намеченному расписанию,— сказал изданию представитель перевозчика.

Еще одной причиной опозданий «Уральских авиалиний» эксперты считают нехватку резервных самолетов на фоне пиковых перевозок: эксплуатируются 47 воздушных судов, тогда как весь флот авиакомпании — 48.

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Им часто просто некого отправить следом, если первый самолет по каким-то причинам встал. Слишком плотный график с минимальным зазором между полетами и очень короткими промежутками стоянки,— подчеркнул один из отраслевых источников издания.

Автор: Андрей Пермяков
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