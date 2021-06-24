Пока клубничка, следом — пляж. Владелец «Телеклуба» осваивает новые бизнесы

Олег Кумыш, владелец Tele-Club Group, выступил инвестором и соорганизатором фермы по выращиванию клубники в поселке Ледянка — это недалеко от Ревды, на берегу Ново-Мариинского пруда.

Всего в собственности Олега Кумыша 26 гектаров земли. Поле расположено прямо на берегу водоема, и раньше по нему ездили машины. С недавних пор территорию обнесли забором — здесь начало работу новое фермерское хозяйство, пишет издание «Ревдинский рабочий». В 2021 г. 40 соток земли засадили клубникой. Рассаду привезли из Краснодарского края.

Вся клубника, которую мы высадили — это 20 тыс. кустов — уже прижилась, потому что у нее сильная генетика. Собирались все высадить еще до 1 июня, но немного запоздали с посадкой: часть оборудования пришла поздно. Когда у клубники пойдут усы, мы их подрежем, подрастим и досадим. Поэтому к осени у нас тут может появиться еще 20 тыс. кустиков, — рассказал изданию Олег Кумыш.

Клубничная ферма — совместный проект Олега Кумыша и фермерского предприятия ИП Байгужин. Шоумен сдал выкупленное им поле в аренду и вложил свои средства в закупку оборудования и рассады. При этом предприниматель говорит, что и сам работает на поле.

У нас пока мало людей, не хватает специалистов. Я и сам здесь сейчас работаю разнорабочим — занимаюсь подрезкой посадочного материала и высадкой. Своим примером подбадриваю тех, кто трудится на поле, — рассказал предприниматель.

Плодоносить клубника начнет через 45 дней после посадки. Один куст будет давать 120-150 грамм ягод. В перспективе на поле появятся теплицы, за счет чего можно будет собирать урожай с июня до сентября. Только клубникой фермеры не ограничатся — в дальнесрочных планах голубика и другие ягоды.

Помимо ягодной фермы Олег Кумыш намерен развивать на этой территории другие виды бизнеса. В частности создать современный пляжный комплекс. Тем более что эта ниша гораздо ближе к деятельности владельца Tele-Club Group.

Отметим, территории под Редой последнее время пользуются вниманием екатеринбургских бизнесменов. Как рассказывал DК.RU, в Мариинске (это в 10 км от Ледянки) собственник компании «Пенетрон» Игорь Черноголов развивает проект «Мариинские избы»: восстанавливает старинные дома, добавляя в них современные удобства, и сдает их для проживания.