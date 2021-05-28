Анатолий Павлов продал колхоз крупному агрохолдингу

Свердловский актив холдинга «СибАгро» — свинокомплекс «Уральский» — приобрел у собственника пекарни «На Вишневой» только сельскохозяйственные земли. Технику предприниматель продавал через «Авито».

О продаже своих сельхозугодий Анатолий Павлов написал на своей странице в Facebook.

Сегодня получил документы из МФЦ. Полгода бесконечных согласований. Продал я колхоз. Мне очень стыдно и обидно, что я не смог сделать из этого бизнес. Лузер я, а не предприниматель, — поделился эмоциями с подписчиками Павлов.

Отвечая на вопросы подписчиков, предприниматель сообщил, что денег от покупателя он пока не видел, более того, «СибАгро» приобрел у него только земли, а всю купленную ранее технику пришлось продавать самостоятельно через Авито. Павлов также рассказал о том, что окупить все вложения, сделанные в колхоз за эти годы, он не смог.

Убыток огромный! — написал Павлов в одном из ответов.

Сельхозугодья, которые раньше принадлежали Анатолию Павлову, находятся в Катайском районе Курганской области. Общая площадь составляет 2,3 тыс. га. Собственником этих земель предприниматель стал еще в 2014 г., однако уже через некоторое время начал искать для них покупателя.

Цель сейчас — продать земли в Курганской области и купить участок поближе и поменьше. Вполне хватит гектаров 500 своих, остальное можно в аренду брать, — говорил Павлов в интервью DK.RU в 2017 году.

Предприниматель рассказывал тогда, что покупка колхоза — «самое страшное, что было в его жизни»:

Я впервые влез такой в кредит, что до сих пор не понимаю, как я его вообще почти отдал. Банк забрал в залог все — я даже детей выписал из квартиры, у меня ничего не осталось.

И тем не менее, он верил, что сумеет создать вертикально интегрированный холдинг, в который бы входили все циклы — от выращивания собственного зерна и превращения его в муку до выпечки кондитерских изделий для пекарни «На Вишневой». Однако работа на земле принесла много разочарований, а результаты не поддавались прогнозам.

В первый год я на голом энтузиазме посеял сразу 1,3 тыс. га пшеницы. В середине октября 2015 г. выпал снег, и уже не растаял. А мы успели убрать процентов 40, наверное. Думали, весной соберем — конечно, это было бы уже дешевое фуражное зерно, но хоть что-то. Но весной тоже не смогли — половину косули сожрали, половину кони. Так что в первый год я, получается, 8 миллионов потерял. На второй год попробовал засеять поля рапсом и подсолнечником, но все 450 га подсолнечника объели косули, а рапс осыпался.

Лишь на третий год предпринимателю удалось все сделать правильно и собрать рекордный урожай. Однако результат закрепить не удалось.

От более подробных комментариев относительно сделки Анатолий Павлов пока отказывается.